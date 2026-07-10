Nacionales
Nuestros hermanos venezolanos nos necesitan: Junior Achievement El Salvador y el Club Rotario Merliot unen esfuerzos para la recolección de donativos en beneficio del pueblo venezolano
Como parte de su compromiso con la solidaridad y el servicio a la comunidad, Junior Achievement El Salvador anunció que sus instalaciones de Campus JA se han convertido en centro de acopio para la campaña humanitaria impulsada por el Club Rotario Ciudad Merliot, Distrito 4240, con el objetivo de brindar apoyo a las familias venezolanas que enfrentan una compleja situación humanitaria.
El anuncio fue realizado por el Director Ejecutivo de Junior Achievement El Salvador, Ricardo Monterroza, quien agradeció la confianza depositada en la institución para sumarse a esta iniciativa. “Nos honra que Junior Achievement El Salvador forme parte de este esfuerzo solidario. Estamos convencidos de que cuando unimos voluntades y cada persona aporta un granito de arena, podemos generar esperanza para quienes más lo necesitan. Invitamos a toda la población a sumarse a esta campaña en favor de nuestros hermanos venezolanos”, expresó Monterroza.
Durante la actividad también estuvieron presentes el Presidente de Junior Achievement El Salvador, Lic. Armando Chávez Palomo, así como representantes del Club Rotario Ciudad Merliot, Distrito 4240, quienes reiteraron el llamado a la solidaridad e invitaron a la población salvadoreña a participar activamente en esta iniciativa.
Por su parte, Juan Carlos Montes, Presidente de Administración y Finanzas del Distrito 4240 del Club Rotario Ciudad Merliot, destacó que “Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que la solidaridad no conoce fronteras. Invitamos a la población a unirse a esta campaña y aportar un granito de arena con alimentos, medicinas, productos de higiene o frazadas. Cada donación representa esperanza para nuestros hermanos venezolanos y nos recuerda que, unidos, podemos ayudar a quienes más lo necesitan”.
La campaña busca recolectar medicamentos, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, productos de limpieza y frazadas, insumos que serán destinados a apoyar a las familias venezolanas. Las donaciones podrán entregarse de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en el Campus JA de Junior Achievement El Salvador (Empresarios Juveniles), ubicado en Final 11.ª Avenida Sur, Carretera al Puerto de La Libertad, Boulevard Sur, Colonia Utila, Santa Tecla.
Para mayor información, pueden comunicarse al 7603-8937.
Sucesos
Ahora ni el pan se salva: jovencito es captado hurtando una bolsa de pan francés en Sonsonate
Un joven fue captado por una cámara de videovigilancia cuando hurto una bolsa de pan francés que un vendedor había dejado colgada en la puerta de una vivienda, en el departamento de Sonsonate.
El hecho ocurrió el martes de esta semana y quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.
En las imágenes se observa al joven acercarse de manera sigilosa a la vivienda donde el panadero había dejado la bolsa de pan colgada en la puerta para su entrega.
Tras verificar que no había personas observándolo, el sujeto descolgó la bolsa y huyó del lugar, aparentemente creyendo que no había dejado evidencia de lo ocurrido.
Nacionales
VMT impone $400 en multas a conductor de rastra por maniobras peligrosas en redondel Utila
El Viceministerio de Transporte (VMT) impuso varias multas al conductor de una rastra que fue captado realizando maniobras peligrosas en el redondel Utila, ubicado en Santa Tecla, La Libertad Sur.
De acuerdo con un video que circuló en redes sociales, el motorista de la unidad pesada ingresó y circuló en sentido contrario dentro de la rotonda, paralizó el flujo vehicular y puso en riesgo la vida de otros conductores y usuarios de la vía.
Tras el hecho, el VMT sancionó al conductor con al menos tres infracciones de tránsito. La primera corresponde a la falta TO 69, por retroceder o efectuar maniobras en vías de mucho tránsito, con una multa de $150.
Asimismo, fue sancionado con la falta TC 13, por carecer de elementos reflejantes, cuya multa asciende a $100, y con la falta TO 70, por conducir en sentido contrario, sancionada con $150.
En total, el conductor deberá pagar $400 en multas por las infracciones cometidas durante el incidente.
Sucesos
Se fue sin pagar en una gasolinera de Usulután y regresó horas después tras hacerse viral
Un taxista que se retiró sin pagar el combustible en una gasolinera del departamento de Usulután llegó posteriormente a cancelar el monto adeudado, luego de que el caso se viralizara en redes sociales.
Según la información compartida por los administradores del establecimiento, se publicó una denuncia en redes sociales con el objetivo de que el conductor realizara el pago correspondiente. En la publicación se protegió la identidad del taxista, aunque se le advirtió que, de no presentarse a cancelar, serían divulgados su rostro y la placa del vehículo.
Horas después de la publicación, el hombre acudió al negocio para saldar la deuda.
De acuerdo con lo informado, el taxista manifestó que todo se trató de una equivocación y ofreció disculpas por lo ocurrido.