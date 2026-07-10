Nuestros hermanos venezolanos nos necesitan: Junior Achievement El Salvador y el Club Rotario Merliot unen esfuerzos para la recolección de donativos en beneficio del pueblo venezolano

Como parte de su compromiso con la solidaridad y el servicio a la comunidad, Junior Achievement El Salvador anunció que sus instalaciones de Campus JA se han convertido en centro de acopio para la campaña humanitaria impulsada por el Club Rotario Ciudad Merliot, Distrito 4240, con el objetivo de brindar apoyo a las familias venezolanas que enfrentan una compleja situación humanitaria.

El anuncio fue realizado por el Director Ejecutivo de Junior Achievement El Salvador, Ricardo Monterroza, quien agradeció la confianza depositada en la institución para sumarse a esta iniciativa. “Nos honra que Junior Achievement El Salvador forme parte de este esfuerzo solidario. Estamos convencidos de que cuando unimos voluntades y cada persona aporta un granito de arena, podemos generar esperanza para quienes más lo necesitan. Invitamos a toda la población a sumarse a esta campaña en favor de nuestros hermanos venezolanos”, expresó Monterroza.

Durante la actividad también estuvieron presentes el Presidente de Junior Achievement El Salvador, Lic. Armando Chávez Palomo, así como representantes del Club Rotario Ciudad Merliot, Distrito 4240, quienes reiteraron el llamado a la solidaridad e invitaron a la población salvadoreña a participar activamente en esta iniciativa.

Por su parte, Juan Carlos Montes, Presidente de Administración y Finanzas del Distrito 4240 del Club Rotario Ciudad Merliot, destacó que “Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que la solidaridad no conoce fronteras. Invitamos a la población a unirse a esta campaña y aportar un granito de arena con alimentos, medicinas, productos de higiene o frazadas. Cada donación representa esperanza para nuestros hermanos venezolanos y nos recuerda que, unidos, podemos ayudar a quienes más lo necesitan”.

La campaña busca recolectar medicamentos, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, productos de limpieza y frazadas, insumos que serán destinados a apoyar a las familias venezolanas. Las donaciones podrán entregarse de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en el Campus JA de Junior Achievement El Salvador (Empresarios Juveniles), ubicado en Final 11.ª Avenida Sur, Carretera al Puerto de La Libertad, Boulevard Sur, Colonia Utila, Santa Tecla.

Para mayor información, pueden comunicarse al 7603-8937.

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