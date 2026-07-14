Colegio Médico de El Salvador rechaza apoyo a precandidato del FMLN: “Mantenemos postura apolítica”

La diputada Claudia Ortiz denunció públicamente una serie de presuntas irregularidades en el proceso de elecciones internas del partido VAMOS, asegurando que las decisiones adoptadas por la dirigencia se alejaron de los principios democráticos con los que, según ella, nació la organización política. Sus declaraciones han abierto un debate sobre la transparencia de los mecanismos internos de selección de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Ortiz afirmó que, junto a otras autoridades del partido, expresó oportunamente su desacuerdo con cambios implementados durante el proceso interno. Entre los principales señalamientos mencionó la aplicación de criterios de evaluación no consensuados, una depuración del padrón de afiliados sin reglas claras y la implementación de un sistema de votación digital remota, medidas que, a su juicio, limitaron la participación y redujeron la apertura del instituto político hacia la ciudadanía.

La legisladora sostuvo que antes de hacer pública su postura agotó los mecanismos internos para intentar corregir el rumbo del proceso, pero aseguró que no encontró apertura para alcanzar acuerdos. «Agotamos las vías institucionales sin lograr los cambios necesarios», expresó en su pronunciamiento, en el que también manifestó preocupación por la forma en que se condujeron las elecciones internas.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue su afirmación de que no puede exigir democracia para el país mientras guarda silencio cuando considera que esos principios dejan de reflejarse dentro de la organización a la que pertenece. Ortiz aseguró que su compromiso político está basado en la defensa de la democracia, la justicia y la dignidad, por encima de cualquier estructura partidaria.

Las declaraciones de la diputada se producen en medio del proceso mediante el cual VAMOS definirá a sus candidatos para diputaciones y gobiernos municipales de cara a las elecciones generales de 2027. El partido ya había anunciado que no presentará fórmula presidencial y concentrará su participación en los comicios legislativos y municipales.

Hasta el momento, la dirigencia nacional de VAMOS no ha emitido una respuesta pública detallada sobre cada uno de los señalamientos planteados por Ortiz. Tampoco se ha informado oficialmente si las observaciones presentadas darán lugar a revisiones o modificaciones dentro del proceso interno.

El pronunciamiento de la legisladora ha generado diversas reacciones entre simpatizantes y analistas políticos, quienes consideran que las diferencias internas podrían influir en el futuro del partido, especialmente en un contexto en el que la oposición busca reorganizarse para las elecciones de 2027. Mientras algunos respaldan las denuncias de Ortiz, otros sostienen que las diferencias deberían resolverse mediante los mecanismos internos de la organización.

Por ahora, Claudia Ortiz ha reiterado que continuará trabajando por el proyecto de país que defiende, dejando claro que su permanencia política estará vinculada a espacios donde, según sus palabras, existan condiciones para ejercer una participación democrática, transparente y abierta a la ciudadanía.

Lo advertí. La votación debía iniciar a las 8:00 a. m. Son las 2:00 p. m. y aún no hemos podido votar. Los cambios de horario se han comunicado en grupos de WhatsApp que no incluyen a todos los afiliados. Junto a nuestros afiliados, seguimos esperando poder participar. Que… — Claudia Ortiz (@ClaudiaOrtizSV) July 12, 2026

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