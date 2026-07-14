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Francia vs España: el duelo de gigantes que define una semifinal de ensueño en el Mundial 2026
Hoy, el AT&T Stadium de Arlington, Texas, se vestirá de gala para recibir uno de los partidos más esperados del Mundial 2026: la semifinal entre las selecciones de Francia y España. Dos potencias del fútbol europeo, cargadas de talento y historia reciente, se enfrentan por un boleto a la gran final del domingo.
El encuentro, programado para las 3:00 p.m. hora de Miami (12:00 p.m. Los Ángeles, 1:00 p.m. Ciudad de México, 2:00 p.m. Bogotá, 4:00 p.m. Buenos Aires y 9:00 p.m. Madrid), promete emociones fuertes. Francia llega con su estrella Kylian Mbappé al frente, mientras España responde con la joven promesa Lamine Yamal y un mediocampo de lujo liderado por Rodri y Pedri.
Posibles alineaciones:
- Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
- España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.
El partido se podrá ver en diversas plataformas según el país: en Estados Unidos por FOX, Telemundo y Peacock; en México por Canal 5, Azteca 7 y TUDN; en Colombia por DSports, RCN y Win Sports; en Argentina por Televisión Pública y Disney+; y en España por La 1 y RTVE Play.
Este duelo no solo representa una semifinal de alto voltaje, sino también un choque generacional y de estilos: la potencia y velocidad francesa contra el toque y la frescura del fútbol español. Álex Baena lo resumió bien: “Ni ellos ni nosotros tenemos miedo”.
Con el mundo del fútbol pendiente, Francia y España escribirán hoy otro capítulo de esta rivalidad que ha crecido en los últimos años. El ganador avanzará a la final del Mundial 2026 en busca de la gloria máxima.
Deportes
Conor McGregor sufre devastadora lesión y pierde en solo 69 segundos en su esperado regreso a la UFC
El excampeón irlandés volvió al octágono tras cinco años de ausencia, pero una lesión en la rodilla puso fin a la pelea ante Max Holloway en apenas 1:09 minutos.
El esperado regreso de Conor McGregor a la UFC terminó de la peor manera. El excampeón irlandés cayó por nocaut técnico (TKO) frente al estadounidense Max Holloway, luego de sufrir una grave lesión en la rodilla apenas 69 segundos después de iniciar el combate estelar de UFC 329, disputado en Las Vegas.
McGregor, quien no peleaba desde julio de 2021, intentó sorprender a Holloway con una patada en salto durante los primeros segundos del combate. Sin embargo, al apoyar la pierna derecha tras el movimiento, sufrió una lesión que le impidió continuar en condiciones. Aunque trató de seguir peleando, el árbitro Mike Beltran detuvo la acción al observar que el irlandés ya no podía defenderse adecuadamente.
La derrota representa un nuevo golpe para la carrera de «The Notorious», quien regresaba al octágono tras superar una fractura de tibia sufrida en 2021, una pelea cancelada por lesión en 2024 y un prolongado periodo de inactividad. El propio McGregor aseguró después del combate que llegó en perfectas condiciones y que la lesión ocurrió de forma inesperada.
Por su parte, Max Holloway lamentó que el combate terminara de forma tan abrupta y manifestó su interés en una tercera pelea cuando McGregor logre recuperarse. La cartelera de UFC 329 había generado una enorme expectativa y registró una de las mayores recaudaciones del año para la organización.
El futuro deportivo del irlandés vuelve a quedar en duda. Aunque aún no existe un diagnóstico definitivo, el presidente de la UFC, Dana White, indicó que la lesión podría tratarse de un daño importante en los ligamentos de la rodilla, lo que implicaría varios meses de recuperación.
🥊¡Noche de total decepción en la UFC! Conor McGregor protagonizó un desenlace inesperado al caer derrotado por nocaut técnico en el primer asalto en un combate que prometía muchísimo. La estrella de las artes marciales mixtas no pudo imponer su ritmo y fue sorprendido… pic.twitter.com/BoQUsMZJHJ
— La Prensa Ecuador (@SomosLaPrensaEc) July 12, 2026
Deportes
¡Semifinales del Mundial 2026 definidas! Europa domina con tres gigantes y Argentina busca la gloria sudamericana
El Mundial 2026 entra en su recta final con cruces de alto voltaje. Tras más de un mes de competencia y 100 partidos disputados, solo quedan cuatro selecciones: Francia, España, Inglaterra y Argentina. Tres potencias europeas y la Albiceleste como único representante de Sudamérica.
Los cruces de semifinales
Martes 14 de julio – 15:00 horas (CLT) Francia vs España Estadio: AT&T Stadium, Arlington, Texas
- Les Bleus llegan tras vencer 2-0 a Marruecos en cuartos y buscan su tercera final consecutiva.
- La Furia Roja eliminó 2-1 a Bélgica y aspira a su segunda final tras 16 años. Un duelo entre las dos mejores selecciones del ranking FIFA: campeones del mundo (Francia 2018, España 2010) y con planteles repletos de estrellas.
Miércoles 15 de julio – 15:00 horas (CLT) Inglaterra vs Argentina Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Los Three Lions avanzaron en prórroga ante Noruega (2-1), con gran actuación de Jude Bellingham, y sueñan con su primera final en 60 años.
- La Albiceleste superó 3-1 a Suiza en tiempo extra y va por su segunda final consecutiva.
¿Qué significa este cuadro?
Europa marca territorio con tres de los cuatro semifinalistas, algo que resalta el dominio continental en esta edición. Argentina es la gran esperanza sudamericana y llega como una de las favoritas según analistas y apuestas.
Los ganadores de estas llaves se enfrentarán en la Gran Final el domingo 19 de julio en Nueva Jersey. Los perdedores disputarán el partido por el tercer lugar.
¿Quién levanta la Copa?
- Francia y España prometen un partidazo técnico y físico en la primera semi.
- Inglaterra y Argentina ofrecen un choque de estilos, con la garra albiceleste contra la solidez inglesa.
El Mundial 2026 está más vivo que nunca. ¿Qué equipo llegará a la final? ¡Sigue la cobertura completa en Diario Digital Cronio para todos los detalles, análisis y reacciones!
Comparte tu predicción en comentarios: ¿Francia-España o Inglaterra-Argentina en la gran final? ⚽🏆
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Haaland desata la locura en Perú: más de 500 bebés ya llevan el nombre del goleador noruego
La fiebre por Erling Haaland ya no solo se vive en los estadios del Mundial 2026. En Perú, el impacto del delantero noruego ha llegado hasta los registros civiles, donde más de 500 recién nacidos fueron inscritos con su nombre o apellido como homenaje al goleador del momento.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 468 bebés fueron registrados con el nombre «Haaland», mientras que 91 recibieron el nombre completo «Erling Haaland», una tendencia que refleja cómo el fútbol sigue marcando la cultura y las decisiones de miles de familias peruanas.
El fenómeno coincide con el extraordinario momento deportivo del atacante del Manchester City, quien ha sido una de las grandes figuras del Mundial 2026. Sus goles fueron determinantes para que Noruega alcanzara por primera vez en su historia los cuartos de final de una Copa del Mundo, convirtiéndose en uno de los nombres más mencionados del torneo.
El portavoz del Reniec, Iván Torres, explicó que en Perú es común que las familias encuentren inspiración en grandes figuras del deporte para nombrar a sus hijos e incluso bromeó asegurando que «Haaland también es peruano», en referencia a la enorme popularidad que ha alcanzado el delantero entre los aficionados.
La influencia de las estrellas del fútbol en los nombres de los recién nacidos no es nueva en el país sudamericano. Según el propio Reniec, actualmente existen 3,042 personas llamadas Messi, 1,185 con el nombre Cristiano Ronaldo, 1,241 llamadas Lamine Yamal y 33,809 registradas como Neymar, cifras que demuestran el enorme peso que tienen los ídolos del fútbol mundial en la identidad de nuevas generaciones.
Mientras Haaland continúa brillando en la Copa del Mundo, su legado ya comenzó a escribirse fuera de las canchas. En Perú, cientos de niños crecerán llevando el nombre de quien hoy es considerado uno de los delanteros más temidos del planeta, dejando claro que el fútbol también puede influir en la historia de una familia.