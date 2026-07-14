Francia vs España: el duelo de gigantes que define una semifinal de ensueño en el Mundial 2026

La fiebre por Erling Haaland ya no solo se vive en los estadios del Mundial 2026. En Perú, el impacto del delantero noruego ha llegado hasta los registros civiles, donde más de 500 recién nacidos fueron inscritos con su nombre o apellido como homenaje al goleador del momento.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 468 bebés fueron registrados con el nombre «Haaland», mientras que 91 recibieron el nombre completo «Erling Haaland», una tendencia que refleja cómo el fútbol sigue marcando la cultura y las decisiones de miles de familias peruanas.

El fenómeno coincide con el extraordinario momento deportivo del atacante del Manchester City, quien ha sido una de las grandes figuras del Mundial 2026. Sus goles fueron determinantes para que Noruega alcanzara por primera vez en su historia los cuartos de final de una Copa del Mundo, convirtiéndose en uno de los nombres más mencionados del torneo.

El portavoz del Reniec, Iván Torres, explicó que en Perú es común que las familias encuentren inspiración en grandes figuras del deporte para nombrar a sus hijos e incluso bromeó asegurando que «Haaland también es peruano», en referencia a la enorme popularidad que ha alcanzado el delantero entre los aficionados.

La influencia de las estrellas del fútbol en los nombres de los recién nacidos no es nueva en el país sudamericano. Según el propio Reniec, actualmente existen 3,042 personas llamadas Messi, 1,185 con el nombre Cristiano Ronaldo, 1,241 llamadas Lamine Yamal y 33,809 registradas como Neymar, cifras que demuestran el enorme peso que tienen los ídolos del fútbol mundial en la identidad de nuevas generaciones.

Mientras Haaland continúa brillando en la Copa del Mundo, su legado ya comenzó a escribirse fuera de las canchas. En Perú, cientos de niños crecerán llevando el nombre de quien hoy es considerado uno de los delanteros más temidos del planeta, dejando claro que el fútbol también puede influir en la historia de una familia.

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