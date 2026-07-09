Virales
Google sorprende con vikingos remando al buscar el nombre de Haaland
El futbolista noruego Erling Haaland continúa dando de qué hablar, no solo por el desempeño que ha mostrado con su selección en el Mundial de la FIFA 2026, sino también por un curioso detalle en Google que ha llamado la atención de millones de usuarios.
El delantero invitó a sus seguidores, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, a escribir su nombre en el buscador para descubrir una animación especial.
Al buscar «Erling Haaland» en Google, los usuarios pueden activar un efecto visual en el que aparecen vikingos remando en un drakkar, una referencia a las raíces noruegas del futbolista.
La animación, considerada un «easter egg» creado por Google, ha generado miles de reacciones en redes sociales, donde aficionados han compartido capturas de pantalla y videos mostrando el llamativo efecto.
Principal
«Payasos humanitarios» llevan alegría y esperanza a los refugios de La Guaira, Venezuela
La organización civil Doctor Yaso Caracas activó una movilización de emergencia tras los devastadores terremotos con el objetivo de brindar contención emocional a las familias damnificadas, especialmente a los niños.
Los voluntarios se han desplegado de forma prioritaria en los refugios masivos, con especial atención en el estado de La Guaira, donde desarrollan labores de apoyo psicológico dirigidas a las personas afectadas por la emergencia.
A diferencia de sus tradicionales visitas hospitalarias, el equipo trabaja bajo la modalidad de «payasos humanitarios» en los campamentos de damnificados.
De acuerdo con la información proporcionada, la intervención no tiene como finalidad la distracción superficial, sino ofrecer soporte psicológico de emergencia para contribuir a mitigar el estrés postraumático severo en niños y adultos mayores.
Virales
VIDEO | Sorprenden a cuatro sujetos robando y los atan con cinta adhesiva en Indonesia
Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra a cuatro hombres inmovilizados con cinta adhesiva luego de que intentaran cometer un robo en un establecimiento.
De acuerdo con la información difundida, los sujetos intentaron robar en el local sin percatarse de que estaban siendo vigilados por las cámaras de seguridad del establecimiento.
Los propietarios del negocio llegaron al lugar y los emboscaron. Posteriormente, los ataron con cinta adhesiva hasta dejarlos inmóviles y dieron aviso a la Policía para entregarlos a las autoridades.
Sucesos
Emotivo gesto: venezolanos celebran el cumpleaños de un socorrista salvadoreño
Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que un grupo de venezolanos sorprendió con un pastel de cumpleaños a uno de los integrantes del grupo USAR de El Salvador, como muestra de agradecimiento por la labor que los rescatistas salvadoreños realizan durante la misión humanitaria en ese país.
El homenaje fue para el rescatista salvadoreño José Alexander Reyes Portillo, quien cumplió 49 años mientras participa en la misión de ayuda.
Reyes agradeció el gesto de la comunidad venezolana por celebrar una fecha tan importante para él y expresó que, por el momento, su mayor deseo es salvar la mayor cantidad de vidas posibles.