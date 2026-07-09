Google sorprende con vikingos remando al buscar el nombre de Haaland

El futbolista noruego Erling Haaland continúa dando de qué hablar, no solo por el desempeño que ha mostrado con su selección en el Mundial de la FIFA 2026, sino también por un curioso detalle en Google que ha llamado la atención de millones de usuarios.

El delantero invitó a sus seguidores, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, a escribir su nombre en el buscador para descubrir una animación especial.

Al buscar «Erling Haaland» en Google, los usuarios pueden activar un efecto visual en el que aparecen vikingos remando en un drakkar, una referencia a las raíces noruegas del futbolista.

La animación, considerada un «easter egg» creado por Google, ha generado miles de reacciones en redes sociales, donde aficionados han compartido capturas de pantalla y videos mostrando el llamativo efecto.

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