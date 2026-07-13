Claudia Ortiz denuncia “graves irregularidades” en elecciones internas de VAMOS y cuestiona transparencia del proceso

El partido Nuevas Ideas realizó este domingo sus elecciones internas a escala nacional para definir a los candidatos que competirán en las elecciones generales de 2027 por la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa y los 44 concejos municipales. La jornada se desarrolló de forma simultánea en las 14 sedes departamentales del país y también permitió la participación de afiliados residentes en el extranjero mediante voto remoto.

De acuerdo con el instructivo de la Comisión Nacional Electoral del partido, el proceso estuvo dirigido exclusivamente a los afiliados inscritos en el padrón oficial, conformado por el registro de militantes abierto en 2019. Para votar en territorio nacional fue obligatorio presentar el Documento Único de Identidad (DUI) original y emitir el sufragio a través de dispositivos electrónicos instalados en las sedes habilitadas.

Entre las principales figuras que participaron en el proceso destacan el presidente Nayib Bukele, quien busca ser ratificado como candidato presidencial junto al vicepresidente Félix Ulloa, además del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien aspira a un nuevo período como diputado. También compitieron decenas de funcionarios, legisladores y alcaldes que buscan representar nuevamente al partido oficialista en los próximos comicios.

Durante la jornada, dirigentes del partido hicieron un llamado a los afiliados para acudir a las urnas y fortalecer el proceso interno. Desde la dirigencia se destacó la importancia de consolidar la estructura política de cara a las elecciones de 2027 y mantener la participación activa de la militancia en la selección de sus candidatos.

Hasta el cierre de la votación, no se reportaron incidentes de gravedad ni alteraciones del orden en los centros habilitados. Las autoridades partidarias informaron que la jornada transcurrió con normalidad, mientras que las sedes departamentales registraron una afluencia constante de afiliados durante todo el día.

Aunque el partido no había divulgado al cierre de la jornada una cifra oficial de participación nacional, el proceso estuvo dirigido al padrón de afiliados registrado por Nuevas Ideas y contempló votación presencial en El Salvador y modalidad remota para la militancia en el exterior. Las autoridades indicaron que los resultados oficiales serían anunciados una vez concluyera el escrutinio interno.

Las elecciones internas forman parte del calendario electoral establecido para todos los partidos políticos que participarán en los comicios de 2027. En el caso de Nuevas Ideas, el proceso permitirá definir las candidaturas que posteriormente deberán ser inscritas ante el Tribunal Supremo Electoral dentro de los plazos fijados por la ley.

Con este proceso, el partido oficialista inicia formalmente la conformación de su oferta electoral para las próximas elecciones generales, en las que buscará mantener el control de la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa y los gobiernos municipales.

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