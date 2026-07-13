Política
Claudia Ortiz denuncia “graves irregularidades” en elecciones internas de VAMOS y cuestiona transparencia del proceso
La diputada Claudia Ortiz denunció públicamente una serie de presuntas irregularidades en el proceso de elecciones internas del partido VAMOS, asegurando que las decisiones adoptadas por la dirigencia se alejaron de los principios democráticos con los que, según ella, nació la organización política. Sus declaraciones han abierto un debate sobre la transparencia de los mecanismos internos de selección de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, Ortiz afirmó que, junto a otras autoridades del partido, expresó oportunamente su desacuerdo con cambios implementados durante el proceso interno. Entre los principales señalamientos mencionó la aplicación de criterios de evaluación no consensuados, una depuración del padrón de afiliados sin reglas claras y la implementación de un sistema de votación digital remota, medidas que, a su juicio, limitaron la participación y redujeron la apertura del instituto político hacia la ciudadanía.
La legisladora sostuvo que antes de hacer pública su postura agotó los mecanismos internos para intentar corregir el rumbo del proceso, pero aseguró que no encontró apertura para alcanzar acuerdos. «Agotamos las vías institucionales sin lograr los cambios necesarios», expresó en su pronunciamiento, en el que también manifestó preocupación por la forma en que se condujeron las elecciones internas.
Uno de los mensajes que más llamó la atención fue su afirmación de que no puede exigir democracia para el país mientras guarda silencio cuando considera que esos principios dejan de reflejarse dentro de la organización a la que pertenece. Ortiz aseguró que su compromiso político está basado en la defensa de la democracia, la justicia y la dignidad, por encima de cualquier estructura partidaria.
Las declaraciones de la diputada se producen en medio del proceso mediante el cual VAMOS definirá a sus candidatos para diputaciones y gobiernos municipales de cara a las elecciones generales de 2027. El partido ya había anunciado que no presentará fórmula presidencial y concentrará su participación en los comicios legislativos y municipales.
Hasta el momento, la dirigencia nacional de VAMOS no ha emitido una respuesta pública detallada sobre cada uno de los señalamientos planteados por Ortiz. Tampoco se ha informado oficialmente si las observaciones presentadas darán lugar a revisiones o modificaciones dentro del proceso interno.
El pronunciamiento de la legisladora ha generado diversas reacciones entre simpatizantes y analistas políticos, quienes consideran que las diferencias internas podrían influir en el futuro del partido, especialmente en un contexto en el que la oposición busca reorganizarse para las elecciones de 2027. Mientras algunos respaldan las denuncias de Ortiz, otros sostienen que las diferencias deberían resolverse mediante los mecanismos internos de la organización.
Por ahora, Claudia Ortiz ha reiterado que continuará trabajando por el proyecto de país que defiende, dejando claro que su permanencia política estará vinculada a espacios donde, según sus palabras, existan condiciones para ejercer una participación democrática, transparente y abierta a la ciudadanía.
Lo advertí.
La votación debía iniciar a las 8:00 a. m. Son las 2:00 p. m. y aún no hemos podido votar.
Los cambios de horario se han comunicado en grupos de WhatsApp que no incluyen a todos los afiliados.
Junto a nuestros afiliados, seguimos esperando poder participar.
Que…
— Claudia Ortiz (@ClaudiaOrtizSV) July 12, 2026
Política
Nuevas Ideas celebra elecciones internas en todo El Salvador con alta participación
El partido Nuevas Ideas realizó este domingo sus elecciones internas a escala nacional para definir a los candidatos que competirán en las elecciones generales de 2027 por la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa y los 44 concejos municipales. La jornada se desarrolló de forma simultánea en las 14 sedes departamentales del país y también permitió la participación de afiliados residentes en el extranjero mediante voto remoto.
De acuerdo con el instructivo de la Comisión Nacional Electoral del partido, el proceso estuvo dirigido exclusivamente a los afiliados inscritos en el padrón oficial, conformado por el registro de militantes abierto en 2019. Para votar en territorio nacional fue obligatorio presentar el Documento Único de Identidad (DUI) original y emitir el sufragio a través de dispositivos electrónicos instalados en las sedes habilitadas.
Entre las principales figuras que participaron en el proceso destacan el presidente Nayib Bukele, quien busca ser ratificado como candidato presidencial junto al vicepresidente Félix Ulloa, además del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien aspira a un nuevo período como diputado. También compitieron decenas de funcionarios, legisladores y alcaldes que buscan representar nuevamente al partido oficialista en los próximos comicios.
Durante la jornada, dirigentes del partido hicieron un llamado a los afiliados para acudir a las urnas y fortalecer el proceso interno. Desde la dirigencia se destacó la importancia de consolidar la estructura política de cara a las elecciones de 2027 y mantener la participación activa de la militancia en la selección de sus candidatos.
Hasta el cierre de la votación, no se reportaron incidentes de gravedad ni alteraciones del orden en los centros habilitados. Las autoridades partidarias informaron que la jornada transcurrió con normalidad, mientras que las sedes departamentales registraron una afluencia constante de afiliados durante todo el día.
Aunque el partido no había divulgado al cierre de la jornada una cifra oficial de participación nacional, el proceso estuvo dirigido al padrón de afiliados registrado por Nuevas Ideas y contempló votación presencial en El Salvador y modalidad remota para la militancia en el exterior. Las autoridades indicaron que los resultados oficiales serían anunciados una vez concluyera el escrutinio interno.
Las elecciones internas forman parte del calendario electoral establecido para todos los partidos políticos que participarán en los comicios de 2027. En el caso de Nuevas Ideas, el proceso permitirá definir las candidaturas que posteriormente deberán ser inscritas ante el Tribunal Supremo Electoral dentro de los plazos fijados por la ley.
Con este proceso, el partido oficialista inicia formalmente la conformación de su oferta electoral para las próximas elecciones generales, en las que buscará mantener el control de la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa y los gobiernos municipales.
Política
Nuevas Ideas tiene la base de afiliados más grande de la historia de El Salvador según Silvio Aquino
El consejero político nacional de Nuevas Ideas, Silvio Aquino, resaltó el enorme tamaño de la base de afiliados del partido, asegurando que es la más grande en la historia del país.
Durante el desarrollo de las elecciones internas, Aquino explicó que cuando el partido se declara “el más grande de la historia”, se refiere precisamente al número de afiliados que conforman su estructura organizativa.
Además, subrayó que uno de los principales objetivos del proceso interno es garantizar que los militantes puedan votar libremente por los candidatos de su preferencia, sin imposiciones.
Política
Asamblea Legislativa otorgará reconocimiento a rescatistas salvadoreños por misión humanitaria en Venezuela
La Asamblea Legislativa aprobó otorgar un reconocimiento especial a los integrantes del Grupo USAR El Salvador y de la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes conforman la misión humanitaria que trabaja en Venezuela en atención a las personas afectadas por los terremotos ocurridos el 24 de junio.
El reconocimiento fue aprobado mediante un decreto legislativo respaldado por 59 diputados durante la sesión plenaria de ayer.
En el decreto, el pleno estableció que es pertinente «enaltecer, convalidar y galardonar públicamente la encomiable, valiente y oportuna labor de ayuda, búsqueda y rescate urbano que realizaron».
Asimismo, el documento reconoce que los participantes de la misión desarrollaron sus funciones con un alto nivel de preparación técnica, coordinación y eficacia, logrando el rescate con vida de al menos 10 personas que permanecían atrapadas bajo estructuras colapsadas.
Durante la plenaria, la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, destacó la labor realizada por la misión humanitaria y expresó: «El Salvador es un país que poco a poco gana fuerza y comparte lo poco que tiene desde el corazón».