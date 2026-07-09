Política
Asamblea Legislativa otorgará reconocimiento a rescatistas salvadoreños por misión humanitaria en Venezuela
La Asamblea Legislativa aprobó otorgar un reconocimiento especial a los integrantes del Grupo USAR El Salvador y de la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes conforman la misión humanitaria que trabaja en Venezuela en atención a las personas afectadas por los terremotos ocurridos el 24 de junio.
El reconocimiento fue aprobado mediante un decreto legislativo respaldado por 59 diputados durante la sesión plenaria de ayer.
En el decreto, el pleno estableció que es pertinente «enaltecer, convalidar y galardonar públicamente la encomiable, valiente y oportuna labor de ayuda, búsqueda y rescate urbano que realizaron».
Asimismo, el documento reconoce que los participantes de la misión desarrollaron sus funciones con un alto nivel de preparación técnica, coordinación y eficacia, logrando el rescate con vida de al menos 10 personas que permanecían atrapadas bajo estructuras colapsadas.
Durante la plenaria, la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, destacó la labor realizada por la misión humanitaria y expresó: «El Salvador es un país que poco a poco gana fuerza y comparte lo poco que tiene desde el corazón».
Política
Tribunal Supremo Electoral invita a aplicar a plazas temporales para las elecciones
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó una segunda convocatoria para la contratación de personal temporal que participará en la organización de las elecciones generales de 2027.
A través de una publicación, el organismo informó que los aspirantes podrán postularse entre el 7 y el 10 de julio de 2026 para diferentes cargos, mediante el sitio web habilitado para ese proceso.
«Postúlate a nuestras plazas temporales entre 7 y 10 de julio de 2026 ingresando a: http://postulaciones.tse.gob.sv. En el sitio encontrarás los requisitos y el perfil de cada plaza», indicó el tribunal.
Entre las plazas disponibles se encuentran delegado de control de calidad, supervisor, digitador, delegado itinerante, técnico logístico del programa de escrutinio final, técnico informático de acreditaciones, técnico administrativo y técnico jurídico.
Asimismo, el TSE ofrece vacantes para colaborador administrativo, colaborador de suministro de combustible, técnico de equipamiento e instalación, colaborador de equipamiento e instalación, colaborador de protocolo y encargado de montaje y logística.
El organismo también recomendó a los interesados realizar el proceso de aplicación desde una computadora.
Esta es la segunda convocatoria que el tribunal desarrolla para cubrir plazas temporales en el marco de los comicios de 2027. La primera finalizó el pasado 19 de junio.
Actualmente, el TSE ejecuta diferentes procesos correspondientes a la etapa preelectoral contemplados en el Plan General de Elecciones (PLAGEL), con el propósito de garantizar el desarrollo de las elecciones generales tanto en el territorio nacional como en el exterior.
Como parte de esos preparativos, el mes pasado realizó la primera prueba interna del Sistema de Transmisión de Juntas Receptoras de Votos (JRV), un ejercicio técnico desarrollado desde distintos puntos del país para evaluar los tiempos de respuesta, la conectividad, los procesos tecnológicos, la coordinación operativa y la logística.
De acuerdo con el tribunal, esta prueba tuvo como objetivo optimizar los procedimientos y facilitar la labor de los salvadoreños que integrarán las Juntas Receptoras de Votos, las cuales en las elecciones de 2024 sumaron 8,644, distribuidas en 1,595 centros de votación.
«¡Así nos estamos preparando para las Elecciones 2027!», reafirmó el TSE al referirse a las acciones que desarrolla para garantizar el proceso electoral.
Política
Partidos políticos intensifican trabajo para definir candidatos de 2027
Los 10 partidos políticos que participarán en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027 han iniciado la etapa de definición de candidaturas mediante procesos de elecciones primarias, con el objetivo de seleccionar a quienes los representarán como fórmula presidencial, aspirantes a las 60 diputaciones de la Asamblea Legislativa y miembros de los 44 concejos municipales plurales.
De acuerdo con el calendario electoral publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los institutos políticos tienen hasta el próximo 29 de julio para realizar sus elecciones internas, conforme a lo establecido en sus respectivos estatutos.
Hasta el momento, el Partido de Concertación Nacional (PCN) es el único que ha desarrollado sus elecciones internas para definir las candidaturas a alcaldes y diputados por el departamento de San Salvador. A través de su secretario general, Manuel Rodríguez, el partido confirmó que presentará candidatos a diputados en los 14 departamentos del país.
En el caso de Nuevas Ideas, las elecciones internas están programadas para el próximo 12 de julio. Ese mismo día también desarrollará su proceso el partido Vamos, según confirmó su secretaria general, Cesia Rivas, quien además es precandidata a una diputación por el departamento de San Salvador.
Por su parte, ARENA tiene previsto realizar sus elecciones internas el 19 de julio.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) anunció mediante un comunicado que sus militantes elegirán a los candidatos para los comicios nacionales el domingo 26 de julio, fecha en la que también el Partido Demócrata Cristiano (PDC) desarrollará sus elecciones primarias.
En tanto, GANA y Fuerza Solidaria efectuarán sus procesos internos el miércoles 29 de julio, último día establecido por el TSE para la realización de las elecciones internas.
Respecto a Fraternidad Patriota Salvadoreña, el partido informó que su proceso interno iniciará el 19 de julio y se extenderá hasta el 26 del mismo mes.
Por su parte, Democracia Salvadoreña anunció que el período de inscripción de precandidatos se desarrollaría del 8 de abril al 8 de mayo; sin embargo, no precisó la fecha en la que llevará a cabo sus elecciones internas.
En relación con las precandidaturas a diputaciones por la diáspora, Nuevas Ideas ya presentó sus propuestas, mientras que el PCN confirmó que también contará con candidatos para representar a este sector.
Política
Nuevas Ideas invita a afiliados en exterior participar en internas
El partido Nuevas Ideas instó a sus afiliados residentes en el exterior a participar en las elecciones internas programadas para el 11 y 12 de julio, para lo cual publicó una guía explicativa en sus redes sociales con el procedimiento que deben seguir los militantes.
Según la guía, podrán ejercer el voto por los precandidatos de la circunscripción 15 únicamente las personas que, al momento de afiliarse al partido, tenían registrado en su Documento Único de Identidad (DUI) un domicilio en el exterior o cuya afiliación se realizó de forma virtual.
Como parte del proceso, el partido indicó que los interesados deben ingresar al sitio web www.nuevasideas.com para verificar si están afiliados a la institución política.
Si la persona aparece como afiliada, deberá seleccionar la opción «Empadrónate» e ingresar sus datos personales, entre ellos el número de DUI y la fecha de nacimiento.
Asimismo, el partido detalló que los afiliados deberán tener a disposición el número de su DUI, fotografías del anverso y reverso del documento, además de un número de teléfono actualizado y una dirección de correo electrónico.
Posteriormente, el afiliado recibirá un código único y confidencial por mensaje de texto, WhatsApp y correo electrónico, el cual será necesario para emitir el voto.
Nuevas Ideas recordó que dicho código es responsabilidad exclusiva del militante y no debe compartirse con ninguna persona. En caso de extraviarlo, podrá solicitarse nuevamente a través del sitio web.
Una vez ingresado el código en el portal, y si el afiliado cumple con los requisitos establecidos, quedará debidamente empadronado. El período para completar este proceso finaliza el próximo jueves.
Para resolver dudas sobre el procedimiento, el partido informó que los afiliados pueden comunicarse al call center 2125-2125 o escribir al correo electoral@nuevasideas.com, en horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.
El pasado 7 de mayo, la Asamblea Legislativa ratificó la reforma al artículo 79 de la Constitución, mediante la cual se creó la circunscripción 15, con el objetivo de que los salvadoreños residentes en el exterior cuenten con representación directa en el Congreso.
A esta circunscripción le corresponden seis diputados. Los precandidatos inscritos por Nuevas Ideas para las elecciones primarias son Alexia Rivas, Jerson Amaya, Wilber Alabi, Diana Mendoza, Alejandra González y Luis Domínguez.