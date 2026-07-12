Política
Nuevas Ideas tiene la base de afiliados más grande de la historia de El Salvador según Silvio Aquino
El consejero político nacional de Nuevas Ideas, Silvio Aquino, resaltó el enorme tamaño de la base de afiliados del partido, asegurando que es la más grande en la historia del país.
Durante el desarrollo de las elecciones internas, Aquino explicó que cuando el partido se declara “el más grande de la historia”, se refiere precisamente al número de afiliados que conforman su estructura organizativa.
Además, subrayó que uno de los principales objetivos del proceso interno es garantizar que los militantes puedan votar libremente por los candidatos de su preferencia, sin imposiciones.
Política
Asamblea Legislativa otorgará reconocimiento a rescatistas salvadoreños por misión humanitaria en Venezuela
La Asamblea Legislativa aprobó otorgar un reconocimiento especial a los integrantes del Grupo USAR El Salvador y de la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes conforman la misión humanitaria que trabaja en Venezuela en atención a las personas afectadas por los terremotos ocurridos el 24 de junio.
El reconocimiento fue aprobado mediante un decreto legislativo respaldado por 59 diputados durante la sesión plenaria de ayer.
En el decreto, el pleno estableció que es pertinente «enaltecer, convalidar y galardonar públicamente la encomiable, valiente y oportuna labor de ayuda, búsqueda y rescate urbano que realizaron».
Asimismo, el documento reconoce que los participantes de la misión desarrollaron sus funciones con un alto nivel de preparación técnica, coordinación y eficacia, logrando el rescate con vida de al menos 10 personas que permanecían atrapadas bajo estructuras colapsadas.
Durante la plenaria, la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, destacó la labor realizada por la misión humanitaria y expresó: «El Salvador es un país que poco a poco gana fuerza y comparte lo poco que tiene desde el corazón».
Política
Tribunal Supremo Electoral invita a aplicar a plazas temporales para las elecciones
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó una segunda convocatoria para la contratación de personal temporal que participará en la organización de las elecciones generales de 2027.
A través de una publicación, el organismo informó que los aspirantes podrán postularse entre el 7 y el 10 de julio de 2026 para diferentes cargos, mediante el sitio web habilitado para ese proceso.
«Postúlate a nuestras plazas temporales entre 7 y 10 de julio de 2026 ingresando a: http://postulaciones.tse.gob.sv. En el sitio encontrarás los requisitos y el perfil de cada plaza», indicó el tribunal.
Entre las plazas disponibles se encuentran delegado de control de calidad, supervisor, digitador, delegado itinerante, técnico logístico del programa de escrutinio final, técnico informático de acreditaciones, técnico administrativo y técnico jurídico.
Asimismo, el TSE ofrece vacantes para colaborador administrativo, colaborador de suministro de combustible, técnico de equipamiento e instalación, colaborador de equipamiento e instalación, colaborador de protocolo y encargado de montaje y logística.
El organismo también recomendó a los interesados realizar el proceso de aplicación desde una computadora.
Esta es la segunda convocatoria que el tribunal desarrolla para cubrir plazas temporales en el marco de los comicios de 2027. La primera finalizó el pasado 19 de junio.
Actualmente, el TSE ejecuta diferentes procesos correspondientes a la etapa preelectoral contemplados en el Plan General de Elecciones (PLAGEL), con el propósito de garantizar el desarrollo de las elecciones generales tanto en el territorio nacional como en el exterior.
Como parte de esos preparativos, el mes pasado realizó la primera prueba interna del Sistema de Transmisión de Juntas Receptoras de Votos (JRV), un ejercicio técnico desarrollado desde distintos puntos del país para evaluar los tiempos de respuesta, la conectividad, los procesos tecnológicos, la coordinación operativa y la logística.
De acuerdo con el tribunal, esta prueba tuvo como objetivo optimizar los procedimientos y facilitar la labor de los salvadoreños que integrarán las Juntas Receptoras de Votos, las cuales en las elecciones de 2024 sumaron 8,644, distribuidas en 1,595 centros de votación.
«¡Así nos estamos preparando para las Elecciones 2027!», reafirmó el TSE al referirse a las acciones que desarrolla para garantizar el proceso electoral.
Política
Partidos políticos intensifican trabajo para definir candidatos de 2027
Los 10 partidos políticos que participarán en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027 han iniciado la etapa de definición de candidaturas mediante procesos de elecciones primarias, con el objetivo de seleccionar a quienes los representarán como fórmula presidencial, aspirantes a las 60 diputaciones de la Asamblea Legislativa y miembros de los 44 concejos municipales plurales.
De acuerdo con el calendario electoral publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los institutos políticos tienen hasta el próximo 29 de julio para realizar sus elecciones internas, conforme a lo establecido en sus respectivos estatutos.
Hasta el momento, el Partido de Concertación Nacional (PCN) es el único que ha desarrollado sus elecciones internas para definir las candidaturas a alcaldes y diputados por el departamento de San Salvador. A través de su secretario general, Manuel Rodríguez, el partido confirmó que presentará candidatos a diputados en los 14 departamentos del país.
En el caso de Nuevas Ideas, las elecciones internas están programadas para el próximo 12 de julio. Ese mismo día también desarrollará su proceso el partido Vamos, según confirmó su secretaria general, Cesia Rivas, quien además es precandidata a una diputación por el departamento de San Salvador.
Por su parte, ARENA tiene previsto realizar sus elecciones internas el 19 de julio.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) anunció mediante un comunicado que sus militantes elegirán a los candidatos para los comicios nacionales el domingo 26 de julio, fecha en la que también el Partido Demócrata Cristiano (PDC) desarrollará sus elecciones primarias.
En tanto, GANA y Fuerza Solidaria efectuarán sus procesos internos el miércoles 29 de julio, último día establecido por el TSE para la realización de las elecciones internas.
Respecto a Fraternidad Patriota Salvadoreña, el partido informó que su proceso interno iniciará el 19 de julio y se extenderá hasta el 26 del mismo mes.
Por su parte, Democracia Salvadoreña anunció que el período de inscripción de precandidatos se desarrollaría del 8 de abril al 8 de mayo; sin embargo, no precisó la fecha en la que llevará a cabo sus elecciones internas.
En relación con las precandidaturas a diputaciones por la diáspora, Nuevas Ideas ya presentó sus propuestas, mientras que el PCN confirmó que también contará con candidatos para representar a este sector.