Nuevas Ideas tiene la base de afiliados más grande de la historia de El Salvador según Silvio Aquino

Los 10 partidos políticos que participarán en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027 han iniciado la etapa de definición de candidaturas mediante procesos de elecciones primarias, con el objetivo de seleccionar a quienes los representarán como fórmula presidencial, aspirantes a las 60 diputaciones de la Asamblea Legislativa y miembros de los 44 concejos municipales plurales.

De acuerdo con el calendario electoral publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los institutos políticos tienen hasta el próximo 29 de julio para realizar sus elecciones internas, conforme a lo establecido en sus respectivos estatutos.

Hasta el momento, el Partido de Concertación Nacional (PCN) es el único que ha desarrollado sus elecciones internas para definir las candidaturas a alcaldes y diputados por el departamento de San Salvador. A través de su secretario general, Manuel Rodríguez, el partido confirmó que presentará candidatos a diputados en los 14 departamentos del país.

En el caso de Nuevas Ideas, las elecciones internas están programadas para el próximo 12 de julio. Ese mismo día también desarrollará su proceso el partido Vamos, según confirmó su secretaria general, Cesia Rivas, quien además es precandidata a una diputación por el departamento de San Salvador.

Por su parte, ARENA tiene previsto realizar sus elecciones internas el 19 de julio.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) anunció mediante un comunicado que sus militantes elegirán a los candidatos para los comicios nacionales el domingo 26 de julio, fecha en la que también el Partido Demócrata Cristiano (PDC) desarrollará sus elecciones primarias.

En tanto, GANA y Fuerza Solidaria efectuarán sus procesos internos el miércoles 29 de julio, último día establecido por el TSE para la realización de las elecciones internas.

Respecto a Fraternidad Patriota Salvadoreña, el partido informó que su proceso interno iniciará el 19 de julio y se extenderá hasta el 26 del mismo mes.

Por su parte, Democracia Salvadoreña anunció que el período de inscripción de precandidatos se desarrollaría del 8 de abril al 8 de mayo; sin embargo, no precisó la fecha en la que llevará a cabo sus elecciones internas.

En relación con las precandidaturas a diputaciones por la diáspora, Nuevas Ideas ya presentó sus propuestas, mientras que el PCN confirmó que también contará con candidatos para representar a este sector.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...