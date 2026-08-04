Feligreses de la parroquia El Calvario esperan con fe la visita del Divino Salvador del Mundo

Los feligreses de la parroquia El Calvario se preparan con fe y devoción para recibir la visita del Divino Salvador del Mundo, patrono de El Salvador, durante su recorrido procesional por el Centro Histórico de San Salvador, previo a la tradicional Bajada en la Catedral Metropolitana.

De acuerdo con el párroco de la iglesia El Calvario, Élder Romero, las actividades religiosas iniciaron desde el martes de la semana pasada con la novena en honor al patrono.

El sacerdote explicó a Diario El Salvador que, aunque la coordinación de la actividad está a cargo de la Catedral Metropolitana, la parroquia El Calvario forma parte central de la celebración debido a su importancia histórica.

«La coordinación está a cargo de la Catedral Metropolitana, pero nosotros entramos en el foco de la atención porque la tradición de la Bajada desde 1700 hasta 1963 se realizó desde la parroquia El Calvario hasta la Plaza Libertad y, en recuerdo de esos más de 300 años de tradición, la imagen del Divino Salvador del Mundo visita la parroquia El Calvario», expresó el párroco.

El recorrido de la imagen iniciará a las 7:30 de la mañana y partirá desde la Catedral Metropolitana hacia la iglesia El Calvario, donde permanecerá por un tiempo para la oración y el encuentro con los fieles.

Posteriormente, la procesión continuará hacia la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús y, por la tarde, regresará a la Catedral Metropolitana para la tradicional ceremonia de la Transfiguración.

Durante la visita, la feligresía de la parroquia El Calvario celebrará un acto de acción de gracias para expresar su gratitud a Dios por los dones recibidos y elevar sus peticiones mediante oraciones, cantos y un momento de veneración. Esta actividad también forma parte de la comunión entre las diferentes parroquias del país que participan en la procesión.

Además, la parroquia es la encargada de preparar y entregar los refrigerios para más de 1,800 personas pertenecientes a diferentes hermandades, asociaciones y cofradías que colaboran cargando la imagen del patrono.

Según el padre Élder Romero, la visita del Divino Salvador del Mundo representa no solo un recuerdo de la tradición que inició en la parroquia El Calvario, sino también el compromiso de transmitir el fervor y la devoción a las nuevas generaciones.

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