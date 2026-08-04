Nacionales
El Centro Histórico de San Salvador vibrará con SIVARBAND 2026
SIVARBAND 2026 dará inicio este martes 4 de agosto a la 1:00 de la tarde con un recorrido que partirá desde la Plaza Bolívar y finalizará en la Plaza Gerardo Barrios, en el Centro Histórico de San Salvador.
La actividad, organizada como parte de las Fiestas Agostinas, será gratuita y reunirá a algunas de las bandas más destacadas del país.
De acuerdo con la Alcaldía de San Salvador Centro, el certamen contará con más de $15 mil en premios y tiene como objetivo reconocer el talento, la disciplina y el prestigio de las mejores bandas salvadoreñas.
Entre las agrupaciones participantes figuran Pantoja Music Band, Delta Music Band, CECFA Marching Brass, Humboldt Music Band, Instituto Nacional José Simeón Cañas, ICSFRA Drum and Bugle Corps, Liceo Cristiano Marching Band, Instituto Nacional Joaquín Ernesto Cárdenas (INJECAR), Ilobasco Latin Band, Las Margaritas Drum and Bugle Corps, CEOH Music Band, San José Dreams y el Complejo Educativo Fray Pedro Cantor.
La programación establece que, una vez finalizado el desfile, a las 2:15 de la tarde se presentará la Banda de la Escuela Artística de Quetzaltenango, Guatemala.
Posteriormente, dará inicio la competencia en la categoría Marching Band, seguida por una presentación especial de la Banda del Bicentenario a las 4:00 de la tarde.
A las 4:30 de la tarde continuará el concurso con la categoría Latin Band, mientras que la premiación de las bandas ganadoras está programada para las 6:45 de la tarde.
En la categoría Marching Band se otorgarán $3,000 al primer lugar y $1,000 al segundo. Asimismo, el certamen reconocerá a las mejores cachiporras con premios de $3,000 para el primer lugar y $1,000 para el segundo. Además, se entregará un premio especial de $1,000.
Nacionales
Feligreses de la parroquia El Calvario esperan con fe la visita del Divino Salvador del Mundo
Los feligreses de la parroquia El Calvario se preparan con fe y devoción para recibir la visita del Divino Salvador del Mundo, patrono de El Salvador, durante su recorrido procesional por el Centro Histórico de San Salvador, previo a la tradicional Bajada en la Catedral Metropolitana.
De acuerdo con el párroco de la iglesia El Calvario, Élder Romero, las actividades religiosas iniciaron desde el martes de la semana pasada con la novena en honor al patrono.
El sacerdote explicó a Diario El Salvador que, aunque la coordinación de la actividad está a cargo de la Catedral Metropolitana, la parroquia El Calvario forma parte central de la celebración debido a su importancia histórica.
«La coordinación está a cargo de la Catedral Metropolitana, pero nosotros entramos en el foco de la atención porque la tradición de la Bajada desde 1700 hasta 1963 se realizó desde la parroquia El Calvario hasta la Plaza Libertad y, en recuerdo de esos más de 300 años de tradición, la imagen del Divino Salvador del Mundo visita la parroquia El Calvario», expresó el párroco.
El recorrido de la imagen iniciará a las 7:30 de la mañana y partirá desde la Catedral Metropolitana hacia la iglesia El Calvario, donde permanecerá por un tiempo para la oración y el encuentro con los fieles.
Posteriormente, la procesión continuará hacia la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús y, por la tarde, regresará a la Catedral Metropolitana para la tradicional ceremonia de la Transfiguración.
Durante la visita, la feligresía de la parroquia El Calvario celebrará un acto de acción de gracias para expresar su gratitud a Dios por los dones recibidos y elevar sus peticiones mediante oraciones, cantos y un momento de veneración. Esta actividad también forma parte de la comunión entre las diferentes parroquias del país que participan en la procesión.
Además, la parroquia es la encargada de preparar y entregar los refrigerios para más de 1,800 personas pertenecientes a diferentes hermandades, asociaciones y cofradías que colaboran cargando la imagen del patrono.
Según el padre Élder Romero, la visita del Divino Salvador del Mundo representa no solo un recuerdo de la tradición que inició en la parroquia El Calvario, sino también el compromiso de transmitir el fervor y la devoción a las nuevas generaciones.
Nacionales
Lluvias y tormentas afectarán diversos sectores del país este martes, informa el MARN
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que las condiciones del clima para este día estarán marcadas por lluvias y tormentas que se desarrollarán durante la tarde y la noche en distintos sectores del país.
De acuerdo con la institución, durante la mañana el cielo permanecerá parcialmente nublado y no se prevén lluvias en la mayor parte del territorio nacional. No obstante, a partir del mediodía aumentará la nubosidad sobre las zonas de montaña y volcanes, lo que favorecerá el desarrollo de tormentas.
El MARN detalló que, durante la tarde, las lluvias se intensificarán y avanzarán hacia el oriente, la zona central y el sector paracentral del país. Posteriormente, en horas de la noche, las tormentas se desplazarán hacia el centro y occidente, mientras que otros núcleos de lluvia avanzarán desde el oriente hacia la franja costera.
Asimismo, advirtió que algunas de estas tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento superiores a los 45 kilómetros por hora y caída de granizo.
Nacionales
Capturan a sujetos por transportar material pirotécnico de contrabando en Chalatenango
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos hombres durante un control vehicular instalado en La Palma, Chalatenango Norte.
De acuerdo con el reporte policial, los agentes intervinieron un camión en el que se conducían dos sujetos. Al realizar una inspección del vehículo, localizaron 100 sacos con material destinado para la elaboración de productos pirotécnicos, los cuales no contaban con la documentación requerida por la ley.
Los detenidos fueron identificados como Jefri Bianey Pérez Mejía, de 23 años, y David Nahúm García López, de 18 años.
La PNC indicó que ambos serán remitidos por el delito de contrabando de mercadería.