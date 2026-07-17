Nacionales
VMT soluciona crisis de transporte en el cantón El Morro, de Santiago Texacuangos
El pasado 6 de julio Diario Digital Cronio publicó una denuncia ciudadana debido a la falta de transporte público en el cantón El Morro, del distrito de Santiago Texacuangos (municipio de San Salvador Sur), pero el problema ya fue solucionado.
Pasaron más de 25 años para que los más de 2,000 residentes entre los kilómetros 13 y 22 de la antigua carretera a Zacatecoluca tuvieran su propio sistema público de transporte.
Y es que desde este jueves (16 de julio) comenzaron a circular microbuses de la nueva ruta 21A, la cual opera desde el desvío a Olocuilta (km 22 de la calle vieja a Zacatecoluca) hasta el Centro Histórico de San Salvador.
Las unidades comenzaron a prestar servicio a las 4:30 de la mañana y de acuerdo con la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT), del Viceministerio de Transporte (VMT), el último viaje saldrá, preliminarmente, a las 7:30 p. m. del centro capitalino.
Cuando otras unidades se unan a la ruta el servicio será de 4:30 a.m. a 8:00 p. m., y se mantiene como meta la 8a. Calle Oriente del centro de San Salvador, en los alrededores del Cine Apolo. La tarifa autorizada es de $O.40 por persona.
La autorización de la nueva ruta ha provocado reacciones positivas entre los residentes y autoridades locales.
El jefe del distrito, Diego López (quien también acompañó la petición del servicio de transporte), afirmó que la 21A mejorará la calidad de vida de los residentes.
«El problema del transporte en El Morro afectaba gravemente la movilidad de los habitantes, quienes enfrentaban serias dificultades para trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio y para recibir atención en salud», dijo.
López verificó los recorridos de la primeros microbuses autorizados placas MB1537, MB1531, MB2151, MB5838 y MB2198, los cuales tendrán una frecuencia de recorrido de entre 15 y 20 minutos aproximadamente.
En su resolución, la Dirección de Tránsito detalla las paradas autorizadas en el cantón El Morro: desvío a Santiago Texacuangos, Km 14.5, Km 15,
Caseta de Control, El Amate, La Cancha del Km 16, El Sauce y La Virgen.
En el cantón La Esperanza las paradas son: El Triángulo, Instituto de Olocuilta, El Taller, Las Rosas, Señal, La Ceiba, Escuela Nueva, Escuela Vieja, Las Flores, Los Almendros, Tres Ceibas, Km 17 y Las Gradas.
Con las nuevas disposiciones se beneficia directamente a niños y adultos residentes en El Morro, Cuesta Blanca, El Sauce, La Virgen, La Cuchilla, La Esperanza y El Coco.
Vecinos del sector agradecieron al Director de Transporte Terrestre, Iván José Díaz, por resolver con prontitud su problema, ya que no se verán obligados a trasladarse por peligrosas veredas ni caminar más de tres kilómetros para llegar a sus destinos.
Nacionales
Capturan a «Pericón», señalado de asesinar a otro gatillero de la MS13 en Usulután
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de Pedro Antonio Quinteros, alias «Pericón», identificado como gatillero de la MS13 y perfilado en la clica Vatos Locos Salvatruchos.
Según el funcionario, alias «Pericón» es señalado como el responsable del homicidio de Carlos Mario Ramírez, alias «Wiza», también gatillero de esa estructura criminal. El hecho ocurrió el pasado 13 de julio.
Villatoro indicó además que, tras cometer el crimen, el presunto responsable intentó esconderse de las fuerzas de seguridad, pero fue localizado y capturado por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), con el apoyo de fuerzas especiales.
De acuerdo con el ministro, esta captura forma parte de las acciones para desarticular la estructura criminal que operaba en la Isla San Sebastián, en el departamento de Usulután.
Asimismo, destacó que las denuncias ciudadanas fortalecen el trabajo de las autoridades y contribuyen a sacar de circulación a los remanentes de pandillas que, según afirmó, aún pretenden amenazar la tranquilidad de los salvadoreños.
Principal
«Hoy fue mi última quimioterapia»: salvadoreña comparte emotivo mensaje en redes sociales
Una salvadoreña compartió en redes sociales que este viernes recibió su última sesión de quimioterapia y expresó su agradecimiento a Dios por haber concluido el tratamiento.
La cuscatleca manifestó que este momento representa un «milagro y bendición» del Padre Celestial, al considerar que sus oraciones fueron escuchadas.
Tras finalizar el tratamiento, informó que regresará a su hogar para descansar y celebrar la noticia junto a sus seres queridos.
La quimioterapia es un tratamiento utilizado principalmente para destruir células cancerosas y constituye un proceso difícil tanto para los pacientes como para sus familiares.
Nacionales
Parque Nacional El Boquerón reabre sus puertas al público
El Parque Nacional El Boquerón volvió a recibir este jueves a turistas nacionales e internacionales luego de permanecer cerrado durante un período por trabajos de remodelación y mantenimiento impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Las intervenciones tienen como objetivo fortalecer la experiencia de los visitantes y ampliar la oferta de actividades dentro de uno de los principales atractivos naturales de El Salvador.
Rodeado de un clima fresco y con una vista privilegiada hacia el cráter del volcán de San Salvador, El Boquerón continúa siendo uno de los destinos más visitados del país, atrayendo a familias, excursionistas y viajeros extranjeros interesados en conocer la riqueza natural salvadoreña.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, destacó que las obras forman parte de un plan para desarrollar nuevas experiencias dentro del parque.
«Este día [ayer] abrimos nuevamente las puertas del Parque Nacional El Boquerón. Estábamos haciéndole mantenimiento y estamos construyendo otras fases para dar más experiencias. Este es uno de los sitios más visitados tanto por nacionales e internacionales. Invitamos a la población a que explore los sitios turísticos públicos», expresó la funcionaria.
De acuerdo con la información proporcionada, los trabajos buscan mejorar la infraestructura del parque y brindar mayor comodidad a los visitantes, mientras continúan nuevas etapas del proyecto para diversificar las actividades disponibles en este espacio natural.
Con la reapertura, El Boquerón reafirma su posición como uno de los principales referentes del turismo de naturaleza en El Salvador, ofreciendo senderos, paisajes del cráter volcánico y espacios para disfrutar de actividades al aire libre dentro de un área protegida que recibe a miles de visitantes cada año.
Por otra parte, Morena Valdez señaló que continúan impulsando un turismo más sostenible en el país y que este crecimiento esté acompañado de acciones desarrolladas desde la cartera de Estado junto con la empresa privada.
«El presidente Nayib Bukele nos ha instruido que el turismo sea sostenible, pero sobre todo que tenga un derrame económico en las comunidades. Por eso, estamos trabajando de la mano con socios estratégicos y con las demás instituciones del Gobierno para llevar más proyectos de infraestructura turística pública que beneficien a las comunidades», afirmó durante una entrevista.