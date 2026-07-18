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El Salvador: Marina Nacional decomisa 1.36 toneladas de cocaína valoradas en $34 millones en el Pacífico
Elementos de la Marina Nacional interceptaron el 17 de julio una lancha con motor fuera de borda que transportaba 1.36 toneladas de cocaína en aguas internacionales del océano Pacífico, a 947 millas náuticas (1,764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, departamento de La Paz. La operación permitió la captura de dos ciudadanos ecuatorianos que tripulaban la embarcación.
El cargamento tiene un valor estimado de 34 millones de dólares en el mercado ilícito. Este tipo de interdicciones en alta mar forma parte de la estrategia de El Salvador para golpear las rutas marítimas del narcotráfico que conectan los centros de producción en Sudamérica con los mercados de Centroamérica, México y Estados Unidos, donde Ecuador se ha consolidado como uno de los principales puntos de salida de cocaína en lanchas rápidas.
El presidente Nayib Bukele informó sobre el decomiso y lo calificó como un nuevo golpe contra las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. Las autoridades destacaron que estas operaciones, realizadas a cientos de millas de la costa, evidencian el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y respuesta de la Marina Nacional en el marco del Plan Control Territorial.
En lo que va de 2026, El Salvador acumula 14.61 toneladas de cocaína decomisadas en diferentes procedimientos, con un valor superior a los 365 millones de dólares. Estas cifras reflejan el impacto sostenido de las interdicciones marítimas sobre las estructuras logísticas del crimen organizado transnacional, que frecuentemente emplean tripulantes ecuatorianos y colombianos en estas rutas del Pacífico oriental.
Nacionales
MARN alerta por altas concentraciones de Polvo del Sahara en El Salvador este sábado
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) confirmó la presencia de altas concentraciones de Polvo del Sahara sobre todo el territorio salvadoreño durante este sábado 18 de julio. El fenómeno genera un ambiente brumoso y reduce la calidad del aire, por lo que las autoridades emitieron recomendaciones para proteger a la población.
El polvo del Sahara es una masa de aire seco y cargada de partículas finas que viaja desde el desierto africano hasta Centroamérica, impulsada por los vientos alisios. Este evento es recurrente entre mayo y agosto, y aunque es un fenómeno natural, puede generar irritación en ojos, garganta y vías respiratorias, además de agravar condiciones como asma y alergias.
Según el MARN, las concentraciones más altas se registran durante este sábado, aunque se espera una disminución progresiva para el día domingo. Las partículas en suspensión pueden alcanzar niveles que representan un riesgo moderado a alto para grupos sensibles, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias preexistentes.
Las autoridades recomiendan evitar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor concentración, mantener puertas y ventanas cerradas en los momentos de mayor bruma y usar mascarilla si se presenta sensibilidad respiratoria. También sugieren hidratarse constantemente y reducir el tiempo de exposición en exteriores.
El MARN continuará monitoreando la evolución del fenómeno y recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales, ya que la calidad del aire puede mejorar de forma gradual durante el fin de semana.