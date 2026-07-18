Captan en video ataque armado que dejó un hombre fallecido en Jalapa, Guatemala

Un incendio forestal registrado cerca de Zaragoza, en el noreste de España, ha arrasado más de 12,000 hectáreas y mantiene un riesgo de propagación «muy alto», informó este viernes el Gobierno de la región de Aragón.

«La noche ha sido muy compleja, muy difícil. En estos momentos estimamos que la superficie quemada estaría por encima de 12,000 hectáreas», declaró a periodistas el encargado de Interior del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro.

El incendio, declarado el miércoles en el municipio de Orés, una zona poco poblada de Aragón, provocó la evacuación de cinco pequeños pueblos. Los bomberos trabajaron durante toda la noche del jueves al viernes, aunque el Gobierno de Aragón advirtió que «el fuego se mantiene muy activo».

«El riesgo de propagación continúa siendo muy alto» y la prioridad es «seguir garantizando la protección de todos los núcleos habitados», señaló Bermúdez de Castro.

Hasta el momento, el siniestro no ha dejado víctimas. Más de 450 bomberos, con el apoyo de 300 miembros del ejército y alrededor de 30 medios aéreos que realizan descargas de agua sobre las llamas, continúan combatiendo el fuego.

El incendio ha generado preocupación en España, un país que aún recuerda el fuerte siniestro forestal ocurrido la semana pasada en la provincia de Almería, en la región sureña de Andalucía, donde murieron 13 personas y fueron destruidas 7,000 hectáreas.

España ha experimentado en los últimos años olas de calor cada vez más prolongadas y frecuentes, con temperaturas superiores a los 40 ºC, condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales.

Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), en 2025 más de 393,000 hectáreas fueron arrasadas por incendios en España, la cifra más alta en la historia reciente. Además, en lo que va del año, 72,488 hectáreas del país han sido afectadas por el fuego, según el mismo organismo.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló el martes durante una visita a la zona afectada por el incendio en Andalucía que los efectos de la emergencia climática «cada vez se están agravando» y advirtió que se prevé un «verano complejo» en España debido a los incendios.

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