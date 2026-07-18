Motociclista fallece en trágico accidente en El Rosario, La Paz

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador informó que el viernes 17 de julio de 2026 finalizó sin registrar ningún homicidio en todo el territorio nacional. Este resultado refuerza la tendencia de seguridad que vive el país, donde las autoridades destacan el impacto del Plan Control Territorial y el régimen de excepción en la reducción sostenida de la violencia.

Hasta la fecha, julio acumula al menos 16 días sin muertes violentas, consolidando un mes con bajos índices delictivos. Esto se suma a los 29 días sin homicidios reportados en junio, 26 en mayo y cifras similares en meses anteriores, lo que eleva el total de jornadas sin asesinatos en 2026 a más de 160. Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, El Salvador ha superado los 1,000 días con cero homicidios, según reportes oficiales.

Finalizamos el viernes 17 de julio, con 0 homicidios en el país. pic.twitter.com/NwNxqWXO0a — PNC El Salvador (@PNCSV) July 18, 2026

Estas estadísticas reflejan el debilitamiento significativo de las estructuras pandilleras, con más de 92,000 capturas de presuntos miembros y colaboradores. Las autoridades atribuyen los avances al despliegue permanente de la PNC y la Fuerza Armada, que mantienen el control territorial y previenen delitos contra la vida. El país, que alguna vez fue uno de los más violentos del mundo, proyecta cerrar 2026 con cifras históricas de paz.

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