Nacionales
Motociclista y acompañante lesionados tras violento choque contra carro particular en San Miguel
Un motociclista y su acompañante resultaron lesionados la noche del viernes 17 de julio de 2026 tras colisionar contra un automóvil particular en la carretera Panamericana, a la altura de La Cima en San Miguel. El percance vial ocurrió en una zona de alto flujo vehicular, donde las condiciones de la vía y la visibilidad nocturna suelen aumentar los riesgos.
Según reportes iniciales, los ocupantes de la motocicleta sufrieron lesiones leves y fueron auxiliados de inmediato por equipos de primera respuesta, quienes les brindaron atención prehospitalaria en el lugar. Hasta el momento, no se reportan víctimas fatales. La Policía Nacional Civil (PNC) realizará las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y causas del accidente.
Este tipo de siniestros son frecuentes en El Salvador, donde los motociclistas representan uno de los grupos más vulnerables en el tránsito. Autoridades recomiendan respetar límites de velocidad, mantener distancia segura y usar equipo de protección como cascos certificados para reducir la gravedad de las lesiones en caso de impacto.
Nacionales
Motociclista fallece en trágico accidente en El Rosario, La Paz
Un motociclista perdió la vida en la madrugada de este sábado 18 de julio de 2026 tras un accidente de tránsito en la carretera Litoral, jurisdicción del distrito de El Rosario, departamento de La Paz. La víctima circulaba por la vía cuando ocurrió el percance, según reportes preliminares de la Policía Nacional Civil (PNC).
Equipos de emergencia acudieron al lugar, pero confirmaron el deceso debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades se encuentran en la escena regulando el tráfico y realizando las investigaciones para determinar las causas exactas y responsabilidades del siniestro.
Los accidentes viales que involucran motociclistas continúan siendo una de las principales causas de mortalidad en El Salvador. Autoridades insisten en la importancia de respetar las normas de tránsito, evitar distracciones y usar equipo de protección para prevenir este tipo de tragedias.
Nacionales
El Salvador registra dos sismos esta madrugada: MARN reporta temblores frente a costas de Guatemala
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que en la madrugada de este sábado 18 de julio de 2026 se registraron al menos dos sismos que fueron sentidos por la población salvadoreña. Estos movimientos telúricos se originaron frente a las costas de Guatemala y no generaron daños ni víctimas, según reportes iniciales de Protección Civil.
#ElObservatorioInforma datos preliminares del sismo sentido:
Magnitud preliminar: 4.1
Ubicación aproximada: Frente a Costa de Guatemala [13.45N,-90.77O]
Fecha y hora: 2026-07-18 | 04:28:51
Esta información será actualizada en breve con los datos revisados del sismo.
— Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) July 18, 2026
El primer sismo ocurrió a las 4:28 a.m. con una magnitud de 4.2 y epicentro a aproximadamente 66 km al oeste de Barra de Santiago, con intensidad II en Ahuachapán. Minutos después, a las 4:56 a.m., se registró un segundo evento de magnitud 4.0 en una ubicación cercana. Ambos tuvieron profundidades moderadas y fueron perceptibles en zonas occidentales del país.
#ElObservatorioInforma datos preliminares del sismo sentido:
Magnitud preliminar: 3.8
Ubicación aproximada: Frente a Costa de Guatemala [13.43N,-90.79O]
Fecha y hora: 2026-07-18 | 04:56:03
Esta información será actualizada en breve con los datos revisados del sismo.
— Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) July 18, 2026
El Salvador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Las autoridades recomiendan mantener la calma, revisar planes de emergencia familiares y estar atentos a los boletines oficiales del MARN y Protección Civil, especialmente tras el reciente sismo de mayor magnitud registrado cerca de México que también se sintió en la región.
Nacionales
El Salvador registra otro día sin homicidios: viernes 17 de julio cerró con cero muertes violentas
La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador informó que el viernes 17 de julio de 2026 finalizó sin registrar ningún homicidio en todo el territorio nacional. Este resultado refuerza la tendencia de seguridad que vive el país, donde las autoridades destacan el impacto del Plan Control Territorial y el régimen de excepción en la reducción sostenida de la violencia.
Hasta la fecha, julio acumula al menos 16 días sin muertes violentas, consolidando un mes con bajos índices delictivos. Esto se suma a los 29 días sin homicidios reportados en junio, 26 en mayo y cifras similares en meses anteriores, lo que eleva el total de jornadas sin asesinatos en 2026 a más de 160. Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, El Salvador ha superado los 1,000 días con cero homicidios, según reportes oficiales.
Finalizamos el viernes 17 de julio, con 0 homicidios en el país. pic.twitter.com/NwNxqWXO0a
— PNC El Salvador (@PNCSV) July 18, 2026
Estas estadísticas reflejan el debilitamiento significativo de las estructuras pandilleras, con más de 92,000 capturas de presuntos miembros y colaboradores. Las autoridades atribuyen los avances al despliegue permanente de la PNC y la Fuerza Armada, que mantienen el control territorial y previenen delitos contra la vida. El país, que alguna vez fue uno de los más violentos del mundo, proyecta cerrar 2026 con cifras históricas de paz.