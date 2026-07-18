El Salvador: Pronostican ambiente cálido y posibles lluvias para este sábado 18 de julio

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé un sábado con ambiente predominantemente cálido en El Salvador. Durante la mañana se espera cielo despejado, mientras que por la tarde habrá nubosidad parcial, especialmente en la zona norte y la cordillera Apaneca-Ilamatepec.

En la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado con probabilidad de lluvias breves sobre la cordillera del Bálsamo y algunos sectores del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). El viento soplará del noreste y este con velocidades entre 10 y 22 km/h, y ráfagas de hasta 35 km/h en zonas altas. Las condiciones de flujo del este y presencia de polvo del Sahara favorecen un ambiente con baja probabilidad general de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán con máximas que podrían superar los 32-35°C en varias zonas del país y mínimas más frescas durante la noche. Las autoridades recomiendan hidratarse adecuadamente, protegerse del sol y estar atentos a actualizaciones del MARN ante cualquier cambio en el pronóstico.

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