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El Salvador: Pronostican ambiente cálido y posibles lluvias para este sábado 18 de julio
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé un sábado con ambiente predominantemente cálido en El Salvador. Durante la mañana se espera cielo despejado, mientras que por la tarde habrá nubosidad parcial, especialmente en la zona norte y la cordillera Apaneca-Ilamatepec.
En la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado con probabilidad de lluvias breves sobre la cordillera del Bálsamo y algunos sectores del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). El viento soplará del noreste y este con velocidades entre 10 y 22 km/h, y ráfagas de hasta 35 km/h en zonas altas. Las condiciones de flujo del este y presencia de polvo del Sahara favorecen un ambiente con baja probabilidad general de precipitaciones.
Las temperaturas oscilarán con máximas que podrían superar los 32-35°C en varias zonas del país y mínimas más frescas durante la noche. Las autoridades recomiendan hidratarse adecuadamente, protegerse del sol y estar atentos a actualizaciones del MARN ante cualquier cambio en el pronóstico.
Internacionales
Captan en video ataque armado que dejó un hombre fallecido en Jalapa, Guatemala
Cámaras de vigilancia registraron el momento exacto de un violento ataque armado en el barrio La Joyita, Monjas, Jalapa, Guatemala, que dejó como saldo un hombre muerto. El incidente ocurrió cuando la víctima ingresaba a la vivienda que alquilaba, según reportes locales.
En las imágenes se observa cómo un vehículo tipo sedán se acerca, de donde descienden dos sujetos que abren fuego de inmediato. La víctima logra cerrar la puerta de su casa, pero uno de los atacantes rompe la cerradura a balazos y concreta el asesinato. El hecho ha generado conmoción en la localidad.
Guatemala continúa enfrentando altos índices de violencia armada en varias regiones, con frecuentes casos de ajustes de cuentas y disputas territoriales. Las autoridades locales investigan el móvil del crimen, mientras la población exige mayor presencia policial y medidas de seguridad efectivas en zonas vulnerables como Monjas.
¡🚨 IMPACTANTE BALACERA GRABADA! Dos sicarios armados bajan de un auto en pleno día y acribillan a un hombre en el barrio La Joyita, Monjas, Jalapa.
La cámara de seguridad lo captó todo… y el saldo es un fallecido. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo esto en Guatemala?… pic.twitter.com/UrzkYNFJus
— Diario Digital Cronio (@croniosv) July 18, 2026
Internacionales
Alerta en Nueva York: Tormentas, inundaciones y posible tornado este sábado durante la final del Mundial 2026
Mientras miles de aficionados arriban a Nueva York y Nueva Jersey para la gran final del Mundial FIFA 2026, las autoridades meteorológicas emitieron alertas por condiciones climáticas severas este sábado 18 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA advierten sobre tormentas intensas, vientos destructivos y riesgo aislado de tornados, especialmente en la ciudad de Nueva York y el oeste de Nueva Jersey.
Se esperan fuertes aguaceros con acumulados de hasta 2 pulgadas (5 cm) por hora, que podrían provocar inundaciones repentinas en sótanos, carreteras y ríos. Los vientos podrían superar los 60 mph (96 km/h), derribando árboles y causando cortes de electricidad. Aunque el riesgo de tornado es bajo, existe probabilidad de vientos lineales dañinos, principalmente entre la tarde y la noche.
Updated Forecast: Expected heavy rain in NYC 7/18-7/19 may cause rapid flooding in basements, which can be life-threatening. Prepare now to move to higher ground or a higher floor if needed. If you must travel, be cautious and avoid flooded roadways. Stay OUT of flooded basements pic.twitter.com/R4nmUoXmj4
— NYCEM – Notify NYC (@NotifyNYC) July 17, 2026
Las autoridades de Manejo de Emergencias de Nueva York (NYCEM) recomiendan evitar traslados innecesarios, no entrar a sótanos inundados y prepararse para posibles retrasos en vuelos y transporte. El domingo se espera mejora con cielo despejado, aunque los efectos de inundaciones podrían persistir. Para la final en el MetLife Stadium, se anticipan temperaturas cercanas a 29°C.
Do you know what could be lurking in floodwaters?
Live wires and sharp objects are just a few of the possibilities:#TurnAroundDontDrown https://t.co/igfJhRNhBL
— NOAA (@NOAA) July 17, 2026
Nacionales
Motociclista fallece en trágico accidente en El Rosario, La Paz
Un motociclista perdió la vida en la madrugada de este sábado 18 de julio de 2026 tras un accidente de tránsito en la carretera Litoral, jurisdicción del distrito de El Rosario, departamento de La Paz. La víctima circulaba por la vía cuando ocurrió el percance, según reportes preliminares de la Policía Nacional Civil (PNC).
Equipos de emergencia acudieron al lugar, pero confirmaron el deceso debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades se encuentran en la escena regulando el tráfico y realizando las investigaciones para determinar las causas exactas y responsabilidades del siniestro.
Los accidentes viales que involucran motociclistas continúan siendo una de las principales causas de mortalidad en El Salvador. Autoridades insisten en la importancia de respetar las normas de tránsito, evitar distracciones y usar equipo de protección para prevenir este tipo de tragedias.