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Neymar regresa al Santos tras el Mundial y enfrenta una decisión clave sobre su futuro
Neymar se reincorpora este viernes a los entrenamientos del Santos luego de la eliminación de Brasil en el Mundial, en un momento decisivo para definir el futuro del delantero de 34 años, cuyo contrato con el club permanece vigente hasta diciembre.
El atacante brasileño ha sido afectado por lesiones en los últimos tiempos y recientemente anunció que su etapa con la selección de Brasil llegó a su fin.
En redes sociales circuló un video creado con inteligencia artificial por un aficionado, en el que aparece un Neymar niño pidiéndole al actual jugador que busque nuevamente el hexacampeonato con Brasil en el Mundial de 2030. El futbolista respondió la publicación con emoticones de tres caras sonrientes con lágrimas.
La incertidumbre en Santos
Tras someterse a una cirugía en la rodilla izquierda a finales del año pasado, Neymar solo ha disputado ocho de los 19 partidos que el Santos jugó en el Brasileirão 2026.
Pese a su poca participación, suma cuatro goles y dos asistencias, además de haber mostrado momentos del nivel futbolístico que lo convirtió en figura durante su etapa con el Barcelona y el Paris Saint-Germain.
El año pasado, cuando regresó al Santos, club donde se formó y que fue el equipo de Pelé, el delantero tuvo un papel importante para evitar el descenso.
Esos destellos fueron tomados en cuenta por el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, quien decidió convocarlo para el Mundial después de una ausencia que se remontaba a octubre de 2023. Sin embargo, Neymar llegó con problemas musculares y únicamente disputó 37 minutos en dos partidos.
Su único gol en el torneo llegó desde el punto penal, pero no fue suficiente para evitar la eliminación de Brasil, que perdió 2-1 ante Noruega en los octavos de final.
El futuro de Neymar en Santos dependerá, en gran medida, de las elecciones de directiva previstas para diciembre, fecha que coincide con el final del contrato del jugador.
El presidente del Santos, Marcelo Teixeira, quien impulsó el regreso del delantero, todavía no ha confirmado si buscará la reelección.
«La primera cuestión era si Neymar dejaría de jugar o no», declaró a AFP un funcionario del club bajo reserva de identidad.
Sobre una posible renovación, el funcionario indicó que «es una decisión que, probablemente, solo se tomará después de las elecciones».
Durante la pausa de mes y medio del campeonato brasileño por el Mundial, Santos ocupaba la posición 15 de la tabla, apenas un punto por encima de la zona de descenso. Además, disputará los playoffs de la Copa Sudamericana ante el club venezolano UCV.
El equipo de comunicación de Neymar difundió videos del futbolista entrenando por su cuenta antes de su regreso a los trabajos con el Peixe.
El final de su etapa con Brasil
Tras la derrota de Brasil ante Noruega, Neymar aseguró que el Mundial representaba el punto final de su carrera internacional con la selección brasileña.
El delantero disputó 130 partidos con la Canarinha, marcó 80 goles y superó el récord de Pelé como máximo goleador histórico del equipo nacional.
Aunque consiguió una medalla de oro olímpica, el hexacampeonato mundial quedó como una deuda pendiente en su carrera.
Ante las versiones sobre un posible retiro definitivo, su padre y agente, Neymar Santos Sr., le pidió continuar jugando.
«Hijo, sigue jugando fútbol. Vuelve a sentir la alegría con el balón en los pies, vuelve a sonreír dentro del campo», escribió en una carta difundida mediante un video en Instagram.
«No tengas miedo del mañana», agregó.
La MLS aparece como una alternativa
Según versiones de prensa, Neymar también ha considerado continuar su carrera en la MLS de Estados Unidos.
De acuerdo con The Athletic, sección deportiva de The New York Times, existieron negociaciones con el Cincinnati FC, aunque finalmente no avanzaron.
Estos reportes señalan que el brasileño aún mantiene abierta la posibilidad de jugar en la MLS, liga donde actualmente participan figuras como su excompañero en el Barcelona Lionel Messi con el Inter Miami, el francés Antoine Griezmann con Orlando City y el alemán Thomas Müller con Vancouver Whitecaps.
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Argentina y España vuelven a cruzarse en un Mundial 60 años después
Pese a la amplia trayectoria futbolística de España y Argentina, las selecciones finalistas del Mundial 2026 únicamente cuentan con un antecedente en competición oficial, disputado hace 60 años, en el que la Albiceleste se impuso. Los otros 13 enfrentamientos registrados entre ambos combinados fueron partidos amistosos.
El historial entre las dos selecciones es equilibrado, con seis victorias para cada equipo y dos empates.
España y Argentina debieron enfrentarse como campeones vigentes de la Eurocopa y la Copa América en la Finalissima programada en Doha a finales de marzo, pero la guerra en Oriente Medio impidió la realización del encuentro. Además, las federaciones de ambos países se acusaron de no haber realizado los esfuerzos suficientes para trasladar el partido a otra sede.
Cuatro meses después, ambas selecciones volverán a encontrarse, esta vez para disputar el título de campeón del mundo.
Primeros enfrentamientos
El primer duelo entre España y Argentina se disputó el 7 de diciembre de 1952, en un amistoso celebrado en el estadio Chamartín de Madrid, recinto que tres años después pasó a llamarse Santiago Bernabéu.
El encuentro terminó con victoria argentina por 1-0, gracias a un gol del delantero Ricardo Infante.
Meses después, el 5 de julio de 1953, España visitó Argentina y se enfrentaron en el estadio Monumental de Buenos Aires. El resultado volvió a favorecer a la Albiceleste, esta vez con un tanto de Ernesto Grillo en los últimos minutos.
Tras otra victoria argentina en 1960, por 2-0 en el Monumental, partido en el que Alfredo Di Stéfano ya defendía los colores de la Roja, España consiguió su primera victoria ante Argentina en el cuarto enfrentamiento entre ambas selecciones.
El triunfo español llegó el 11 de junio de 1961 en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla, con goles de Luis del Sol y Alfredo Di Stéfano en la segunda mitad.
El único partido oficial entre ambas selecciones
El único enfrentamiento oficial registrado entre España y Argentina ocurrió en el Mundial de Inglaterra 1966, antes de que ambos países conquistaran sus primeros títulos mundiales.
Las selecciones compartieron el Grupo II junto a Suiza y Alemania Occidental, equipo que posteriormente perdió la final del torneo.
El 13 de julio de 1966, en Birmingham, Argentina derrotó 2-1 a España con un doblete de Luis Artime.
La Roja, pese a contar con Luis Suárez, ganador del Balón de Oro en 1960, y con la base del Real Madrid que había conquistado su sexta Copa de Europa, quedó eliminada en la fase de grupos. Argentina, por su parte, cayó en cuartos de final ante Inglaterra, que posteriormente se consagró campeona.
Amistosos disputados en España
En 1974, ambas selecciones empataron 1-1 en un amistoso disputado en Buenos Aires, resultado que representó el primer empate entre los dos equipos.
Catorce años después volvieron a enfrentarse en Sevilla con el mismo marcador. Ese partido fue el primero de cinco amistosos disputados en territorio español, con tres victorias para España y una para Argentina.
La goleada argentina ante la campeona del mundo
Luego de conquistar su primer Mundial en Sudáfrica 2010, España enfrentó a Argentina en Buenos Aires con la intención de mostrar su nueva condición de campeona mundial.
Sin embargo, el equipo dirigido entonces por Vicente del Bosque sufrió una derrota por 4-1 en el Monumental, en el primer duelo entre ambos equipos en territorio sudamericano en 36 años.
España alineó jugadores como Piqué, Busquets, Xabi Alonso, Iniesta y David Villa, además de otros futbolistas con menor participación en el Mundial, como Reina, Arbeloa, Monreal y Marchena.
Argentina tomó ventaja con goles de Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Carlos Tevez durante la primera media hora del partido. Fernando Llorente descontó para la Roja en la parte final, pero Sergio Agüero marcó el definitivo 4-1 en el tiempo de descuento.
La revancha española con protagonismo de Isco
El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue también el de mayor diferencia en el marcador.
España se tomó revancha de la derrota sufrida en 2010 con una goleada 6-1 sobre Argentina en el Estadio Metropolitano de Madrid, en marzo de 2018, poco antes del Mundial de Rusia.
Isco Alarcón fue la figura del encuentro al marcar tres goles. Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas completaron la goleada española durante una de las mejores actuaciones de la Roja en la etapa dirigida por Julen Lopetegui.
Por Argentina descontó Nicolás Otamendi. De aquel equipo argentino también permanecen jugadores como Tagliafico, Lo Celso, Paredes y Lautaro Martínez. Lionel Messi no disputó el encuentro por molestias musculares, aunque estuvo presente en el estadio madrileño.
De aquella selección española, el único jugador que continúa en el equipo es el capitán Rodri Hernández, quien no disputó minutos en aquel partido.
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Argentina avanza a la final del Mundial 2026
Foto: Selección Argentina
Argentina protagonizó una nueva remontada en la Copa del Mundo Norteamérica 2026 y derrotó 2-1 a Inglaterra para clasificar a la final, donde enfrentará el próximo domingo a España en busca del bicampeonato y de su cuarta estrella.
A diferencia de sus compromisos anteriores, la selección albiceleste resolvió el encuentro en el tiempo reglamentario, impulsada por dos asistencias de Lionel Messi que permitieron revertir el marcador en los minutos finales.
Tal como se esperaba, el partido comenzó con gran intensidad. La historia y el ambiente que rodeó el enfrentamiento se reflejaron en un duelo muy disputado, con pocas oportunidades claras de gol durante la primera mitad.
Las estadísticas reflejaron una ligera ventaja de Argentina en la posesión del balón, con un 50 %, frente al 43 % de Inglaterra, mientras que el 7 % restante estuvo en disputa. El árbitro estadounidense Ismail Elfath tuvo una intensa labor en un primer tiempo marcado por las tarjetas y las constantes interrupciones.
La táctica tuvo poca efectividad y la técnica mostró un bajo rendimiento, en un ambiente de tensión tanto dentro del campo como en las gradas. Ambos equipos se marcharon al descanso entre reclamos hacia el árbitro, quien incluso sostuvo un intercambio con Lionel Messi, con quien comparte la MLS.
En la segunda mitad, ambos equipos regresaron con la misma intensidad, mientras la afición vivía con nerviosismo el desarrollo del encuentro.
Inglaterra abrió el marcador al minuto 55 por medio de Anthony Gordon, quien culminó un contragolpe para adelantar a su selección.
El gol generó preocupación en el conjunto argentino, desde el capitán Lionel Messi hasta los aficionados. Ante el escenario adverso, el técnico Lionel Scaloni realizó variantes ofensivas, mientras que el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, reforzó la defensa para conservar la ventaja.
Los ingleses resistieron los constantes ataques argentinos e incluso el poste evitó el empate tras un cabezazo de Alexis Mac Allister.
Sin embargo, la insistencia de Argentina encontró recompensa en la recta final del partido. Lionel Messi asistió a Enzo Fernández, quien al minuto 85 marcó el empate con un disparo desde fuera del área que venció al guardameta Jordan Pickford.
Ya en el tiempo añadido, al minuto 90+2, Messi volvió a asistir, esta vez con un centro desde la derecha que Lautaro Martínez convirtió de cabeza para firmar el 2-1 definitivo y desatar la celebración de la afición argentina en Atlanta por el pase a su segunda final mundialista consecutiva.
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Audio del árbitro salvadoreño Iván Barton inspira remix de techno creado por DJ alemán
El árbitro salvadoreño Iván Barton, quien ayer dirigió la semifinal entre España y Francia, continúa acaparando los reflectores por el destacado papel que ha desarrollado durante el Mundial de Norteamérica 2026.
La presencia del salvadoreño ha trascendido el ámbito futbolístico y también se ha convertido en inspiración en el mundo de la música. Recientemente, el DJ y productor alemán Tiscore lanzó una versión extendida basada en el audio «after review number 10 Paraguay cover his mouth, decisión is red card», una frase de Barton que dio vida a un remix de techno.
El audio corresponde al partido entre Paraguay y Turquía por la fase de grupos del Mundial, en el que Barton expulsó al jugador paraguayo Miguel Almirón tras una conducta sancionable relacionada con una nueva disposición reglamentaria de la FIFA sobre taparse la boca al momento de hablar con un jugador rival.
«Si me preguntas quién está detrás del remix tengo que decir que fue el árbitro. Yo solo fui el que lo convirtió en una canción. Vi al árbitro por TikTok porque ya se estaba haciendo viral, sobre todo por esa voz tan especial que tiene para ser árbitro. Se parece a un maestro de ceremonias de música techno», declaró recientemente Tiscore al ser consultado sobre la inspiración de la canción creada con el audio del réferi salvadoreño.
Tiscore también comentó que se enteró de que una persona cercana a Barton terminó mostrándole al árbitro la canción que había creado a partir del audio de la decisión arbitral. El remix del productor alemán también ha sonado en festivales y clubes.
El DJ, conocido por su estilo en géneros como EDM, techno y trance, lanzó hace un par de días un fragmento del remix en sus redes sociales. Sin embargo, tras convertirse en un éxito y por petición de sus seguidores, publicó una versión extendida con una duración de un minuto y 58 segundos.
El artista alemán, cuyo nombre real es Timon Schaper, ha construido una carrera internacional con colaboraciones junto a figuras como Timmy Trumpet, Vini Vici, W&W, Dimitri Vegas & Like Mike y Gabry Ponte.