Incendio en el noreste de España calcina más de 12,000 hectáreas

Al menos ocho personas murieron y otras 34 permanecen desaparecidas tras un deslizamiento de tierra registrado este viernes en el suroeste de China, informaron las autoridades locales.

El corrimiento ocurrió hacia las 09:10 hora local (01:10 GMT) en el condado de Pengshui, perteneciente a la municipalidad de Chongqing.

De acuerdo con la televisión estatal CCTV, más de 800 socorristas fueron desplegados en la zona para participar en las labores de búsqueda y rescate.

El responsable del condado, Ren Xujiang, informó durante una rueda de prensa que 18 personas fueron rescatadas con vida; sin embargo, ocho de ellas fallecieron posteriormente.

Imágenes difundidas por CCTV mostraron una enorme masa de tierra y rocas que sepultó parte de una calle donde había viviendas y comercios al pie de una montaña. Además, otros videos captaron a vecinos huyendo entre una densa nube de polvo tras el deslizamiento.

Un funcionario local explicó que el área afectada se caracteriza por un relieve escarpado e inestable y advirtió que aún existen rocas con riesgo de desprendimiento.

El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Gestión de Emergencias informaron que el Gobierno destinó 50 millones de yuanes (7,36 millones de dólares) para financiar las labores de rescate y brindar asistencia a los damnificados.

Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, solicitó esclarecer cuanto antes las causas del desastre y ordenar inspecciones para identificar y eliminar otros riesgos geológicos.

El deslizamiento ocurrió menos de dos semanas después de otro incidente similar registrado en la provincia noroccidental de Gansu, donde murieron 21 personas y otras 12 permanecen desaparecidas.

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