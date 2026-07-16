Internacionales
Dos salvadoreños y una nicaragüense son capturados tras ser señalados de asaltar pasajeros de autobús en Honduras
Dos salvadoreños y una mujer nicaragüense estuvieron a punto de ser linchados luego de ser señalados por pasajeros de un autobús de presuntamente cometer asaltos en Tegucigalpa, Honduras.
Tras una denuncia ciudadana, agentes de la Policía Nacional de Honduras procedieron a capturar a los sospechosos, quienes negaron las acusaciones ante las cámaras y micrófonos de medios de comunicación locales.
De acuerdo con usuarios del transporte colectivo, los señalados habrían estado asaltando a los pasajeros de una unidad de autobús, hasta que los usuarios y el motorista decidieron enfrentarlos.
Además, algunos empleados de ruta aseguraron, fuera de cámaras, que ya han identificado a estos y otros sujetos que se dedicarían a esta actividad ilícita.
Los trabajadores manifestaron estar cansados de esta situación y solicitaron a las autoridades actuar ante los hechos que afectan a la población.
🔴🚨¡Casi linchados! Dos salvadoreños y una nicaragüense son capturados por presuntamente asaltar unidades del transporte público.
🚌Los sospechosos fueron identificados por conductores y pasajeros, quienes denuncian estar «hartos» de los constantes robos en esta zona. pic.twitter.com/wpfy7KpgJK
— TSiHonduras (@TSiHonduras) July 16, 2026
Internacionales
Patrulla de la PNC de Guatemala cae a barranco y deja un agente fallecido y nueve heridos
Una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala cayó al fondo de un barranco en el departamento de Sololá, dejando como resultado un agente fallecido y nueve personas heridas, según informaron medios de comunicación locales.
El accidente vial ocurrió durante la madrugada de este jueves 16 de julio, en el kilómetro 159.7 de la ruta que comunica Santa María Visitación con el sector Lagunas, en Sololá, Guatemala.
De acuerdo con los reportes, la patrulla policial terminó en el fondo del barranco por causas que aún no han sido determinadas por las autoridades guatemaltecas.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades de Guatemala no habían informado las razones que provocaron que la unidad policial se precipitara al barranco.
Internacionales
Ataque armado deja dos muertos, entre ellos un menor de edad, en Honduras
Un nuevo hecho violento generó consternación en la zona norte de Honduras, luego de que dos personas perdieran la vida durante un ataque armado registrado en el barrio Las Brisas, en el sector de Baracoa, Puerto Cortés.
Las autoridades informaron que entre las víctimas se encuentran un joven de 21 años y un adolescente de 16 años.
De acuerdo con las investigaciones policiales, varios sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta y cubrían sus rostros con pasamontañas llegaron hasta el lugar donde se encontraban las víctimas y, sin mediar palabras, comenzaron a dispararles en repetidas ocasiones.
Como resultado del ataque, falleció en el lugar Marvin Noé Gómez Fajardo, conocido con el alias de «El Tato», de 21 años, originario de Santa Bárbara y residente del barrio Las Brisas.
Por su parte, familiares identificaron al adolescente como Óscar David García, de 16 años, quien murió mientras era trasladado hacia un centro asistencial de San Pedro Sula debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del hecho.
Internacionales
China eleva alerta por inundaciones en Jilin
El Gobierno de China elevó este martes el grado de alerta por inundaciones del nivel IV al nivel III en la provincia nororiental de Jilin, luego de que fuertes lluvias provocaran graves inundaciones en la región.
Bajo el impacto del tifón Bavi, las persistentes lluvias torrenciales han afectado Jilin y provocado que el río Songhua, a su paso por la provincia, registre su primera crecida en lo que va del año. Además, el río Meihe, afluente del río Huifa, sufrió su mayor inundación desde el inicio de los registros hidrológicos.
Las previsiones indicaban que las fuertes lluvias continuarían durante el martes y se prolongarían este miércoles, con precipitaciones intensas o torrenciales en algunas zonas de las regiones central y oriental de la provincia.
Asimismo, es probable que todo el curso del río Huifa supere los niveles de alerta. Las autoridades mantienen la vigilancia ante los elevados riesgos de crecidas fluviales, torrentes de montaña, desastres geológicos, emergencias en embalses pequeños y medianos, así como anegamientos urbanos.
La situación del control de inundaciones continúa siendo grave y compleja.
La Oficina Estatal de Control de Inundaciones y Alivio de Sequía decidió elevar el nivel de respuesta de emergencia para Jilin a las 4:00 p.m. del martes, hora local. Un equipo de trabajo enviado previamente por la institución permanece en el terreno para orientar las operaciones de control de inundaciones y brindar apoyo ante posibles desastres.
China cuenta con un sistema de respuesta de emergencia de cuatro niveles, siendo el nivel I el de mayor gravedad.
Por otra parte, China asignó 30 millones de yuanes, equivalentes a unos 4.4 millones de dólares, del presupuesto central para apoyar los esfuerzos de recuperación de emergencia en la provincia de Liaoning, en el noreste del país, recientemente afectada por fuertes tormentas e inundaciones, informó la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR).
De acuerdo con la CNDR, los fondos serán utilizados para la reconstrucción de infraestructura dañada y la reanudación de la producción local.