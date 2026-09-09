Capturan a sujeto que se metió a una tienda y hurtó más de $5,000 en San Miguel

En el tradicional Miércoles de Alegría, se realizó el Sorteo LOTRA No. 465, dedicado a la “Simpatía y buen compañerismo” de la Asociación Grotto El Salvador, organización que trabaja desde 2021 en el país para brindar atención odontológica especializada y gratuita a niñas y niños con discapacidades intelectuales y motoras.

Durante la fase previa del sorteo, representantes de Grotto El Salvador compartieron con la audiencia la labor que desarrollan junto a instituciones como HOPAC, el Hogar Padre Vito Guarato y el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.

Como parte de sus proyectos, la asociación ha contribuido al equipamiento de clínicas dentales con el objetivo de ampliar la atención de pacientes con parálisis cerebral.

Al finalizar la fase previa del sorteo, el Team Lotería entregó un cuadro conmemorativo a Guillermo Ayala, vicepresidente de la Asociación Grotto El Salvador, como reconocimiento por su participación en esta edición de LOTRA.

A través de sus dedicatorias, la institución busca acercar a los salvadoreños historias y organizaciones que trabajan en beneficio de la sociedad, aprovechando el alcance nacional de sus productos lotéricos para dar visibilidad a sus causas.

Resultados del Sorteo LOTRA No. 465

Primer Premio: $205,000 – Billete No. 24184. No vendido.

$205,000 – Billete No. 24184. Segundo Premio: $20,000 – Billete No. 23366. Vendido.

$20,000 – Billete No. 23366. Tercer Premio: $10,000 – Billete No. 08581. No vendido.

La lista completa de números ganadores puede consultarse en www.lnb.gob.sv.

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