Nacionales
Camión con tarimas de madera vuelca en la Carretera de Oro
Un camión que transportaba tarimas de madera volcó sobre la Carretera de Oro, en la zona de la residencial San José, en el sentido hacia Apopa.
De acuerdo con información preliminar, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que terminara volcada sobre la carretera.
Equipos trabajan en el lugar para retirar el vehículo y restablecer la circulación en la zona.
El percance no dejó personas lesionadas de gravedad.
CAMIÓN QUE TRANSPORTABA TARIMAS DE MADERA VUELCA EN LA CARRETERA DE ORO 🚨
Un camión que transportaba tarimas de madera sufrió un accidente sobre la Carretera de Oro, en la zona de la residencial San José, en el sentido hacia Apopa.
De acuerdo con la información preliminar, el… pic.twitter.com/kYifdj4Lpw
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Economia
Sorteo LOTRA N.o 465 dedicado a “Simpatía y buen compañerismo” de la Asociación Grotto El Salvador
En el tradicional Miércoles de Alegría, se realizó el Sorteo LOTRA No. 465, dedicado a la “Simpatía y buen compañerismo” de la Asociación Grotto El Salvador, organización que trabaja desde 2021 en el país para brindar atención odontológica especializada y gratuita a niñas y niños con discapacidades intelectuales y motoras.
Durante la fase previa del sorteo, representantes de Grotto El Salvador compartieron con la audiencia la labor que desarrollan junto a instituciones como HOPAC, el Hogar Padre Vito Guarato y el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.
Como parte de sus proyectos, la asociación ha contribuido al equipamiento de clínicas dentales con el objetivo de ampliar la atención de pacientes con parálisis cerebral.
Al finalizar la fase previa del sorteo, el Team Lotería entregó un cuadro conmemorativo a Guillermo Ayala, vicepresidente de la Asociación Grotto El Salvador, como reconocimiento por su participación en esta edición de LOTRA.
A través de sus dedicatorias, la institución busca acercar a los salvadoreños historias y organizaciones que trabajan en beneficio de la sociedad, aprovechando el alcance nacional de sus productos lotéricos para dar visibilidad a sus causas.
Resultados del Sorteo LOTRA No. 465
- Primer Premio: $205,000 – Billete No. 24184. No vendido.
- Segundo Premio: $20,000 – Billete No. 23366. Vendido.
- Tercer Premio: $10,000 – Billete No. 08581. No vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en www.lnb.gob.sv.
Nacionales
FONAT instala dos controles vehiculares en Usulután
El Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT) informó sobre la instalación de dos controles vehiculares en el departamento de Usulután, con el apoyo del CODESEVI Usulután y la Policía Nacional Civil (PNC).
Durante las jornadas fueron intervenidos más de 160 usuarios de la vía, a quienes se brindaron recomendaciones orientadas a promover una movilidad más segura y prevenir accidentes de tránsito.
Como parte de estas acciones de prevención, el FONAT también entregó elementos de seguridad y protección vial a los participantes.
Estas actividades forman parte de las medidas que la institución desarrolla en diferentes puntos del país para fomentar la seguridad vial.
INSTALAN DOS CONTROLES VEHICULARES EN USULUTÁN 🚔
El FONAT informó sobre la instalación de dos controles vehiculares en el departamento de Usulután, con el apoyo del CODESEVI Usulután y la @PNCSV.
Durante las jornadas fueron intervenidos más de 160 usuarios de la vía, quienes… pic.twitter.com/oZOmpmg0Jj
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Judicial
43 integrantes de la MS-13 enfrentan juicio por agrupaciones ilícitas en San Miguel
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.