Principal
Esposos pierden la vida tras ser atropellados por un bus de la ruta 208
Una pareja de esposos perdió la vida tras resultar atropellada en un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un bus de la ruta 208.
Las víctimas fueron identificadas como Simeón Díaz, de 72 años, y María J., de 70 años. Según sus familiares, ambos habían salido de Colón, La Libertad, con destino a Armenia, para visitar a su hijo, quien recientemente habría perdido uno de sus pies.
Tras el accidente, la pareja fue trasladada hacia un centro hospitalario. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que presentaban, ambos fallecieron.
🚨 Dos adultos mayores, de 70 y 72 años, perdieron la vida tras ser atropellados por un vehículo sobre la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, en el sector de Copapayo, Armenia.
La pareja había salido temprano de su vivienda, en Colón, La Libertad, para visitar… pic.twitter.com/fFpXvxWCrV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 2, 2026
Principal
VIDEO | Motociclista intentó sobrepasar y sufrió un accidente
Un video difundido en redes sociales muestra un accidente de tránsito registrado en el departamento de Sonsonate.
De acuerdo con la información publicada, el conductor de una motocicleta circulaba por la calle cuando intentó realizar un sobrepaso y posteriormente sufrió un accidente. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la nueva terminal del municipio de Sonsonate Centro.
El motociclista se dedicaba a realizar entregas a domicilio o servicios de delivery.
#ADVERTENCIA 🚨 Motociclista intentó sobrepasar y sufrió un accidente
El hecho ocurrió en las inmediaciones de la nueva terminal de Sonsonate Centro. Según la información publicada, el motociclista se dedicaba a realizar entregas a domicilio.
👉 Para usted, ¿cuáles son las… pic.twitter.com/Agh2AU5pxm
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 2, 2026
Nacionales
Motociclista pierde la vida tras impactar de frente contra un microbús en Soyapango
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la mañana de este miércoles 2 de septiembre la muerte de un motociclista tras un accidente de tránsito ocurrido sobre la calle antigua a Agua Caliente, en Soyapango, San Salvador Este.
De acuerdo con la información policial, un microbús que circulaba en sentido contrario colisionó de frente contra la motocicleta en la que se transportaban dos personas. Como consecuencia del impacto, el motociclista falleció y su acompañante resultó lesionado.
El conductor del microbús fue identificado como Luis Alberto Ramos Palacios Montenegro, de 21 años, quien fue detenido por personal policial y señalado como responsable del accidente.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, junto con personal de Comandos de Salvamento y Cruz Roja, realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al motociclista; sin embargo, pese a los esfuerzos, no fue posible reanimarlo.
El segundo ocupante de la motocicleta recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.
Las autoridades indicaron que Palacios Montenegro será remitido por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.
Un motociclista falleció tras verse involucrado en un accidente de tránsito en la calle Agua Caliente, cerca del bulevar del Ejército.
Según un reporte ciudadano, el motociclista habría impactado contra un microbús. La PNC y el VMT acudieron al lugar para atender la emergencia.… pic.twitter.com/2KlIVVZDeu
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 2, 2026
Internacionales
Epidemia de ébola en República Democrática del Congo supera los 3,000 fallecidos
La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha causado más de 3,000 muertes, según el último balance de las autoridades congoleñas, publicado este miércoles.
El brote, declarado oficialmente a mediados de mayo, afecta a zonas conflictivas del este y el noreste del país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, hasta el momento se han registrado 3,007 fallecidos y 6,186 casos confirmados, con una tasa de letalidad del 48.6 %. Además, 1,409 personas se han recuperado de la enfermedad y otras 830 permanecen hospitalizadas o en aislamiento.
La respuesta sanitaria continúa en 60 zonas sanitarias de seis provincias congoleñas. Ituri, epicentro del brote, registró 49 nuevos contagios durante las últimas 24 horas analizadas.
La actual epidemia se convirtió en la segunda más mortífera de la historia, después de superar el brote registrado en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, que dejó 2,299 fallecidos. Sin embargo, todavía se encuentra por debajo de la epidemia ocurrida en África Occidental entre 2014 y 2016, que provocó alrededor de 11,000 muertes y 28,000 contagios.
El brote actual también se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado 26 de agosto el fin de la epidemia. En ese país se contabilizaron 20 casos confirmados, incluidos 15 importados desde la RDC, con dos fallecidos.
Ante el avance de la enfermedad, el jefe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher, pidió intensificar «con urgencia» la respuesta para evitar más muertes.
Fletcher señaló que el virus se está propagando con mayor rapidez y que la epidemia se ha extendido por seis provincias, incluidas zonas donde la inseguridad limita el acceso y los sistemas de salud son precarios. Según explicó, estas condiciones dificultan la detección de casos, el rastreo de contactos, el tratamiento de pacientes y la generación de confianza.
La epidemia comenzó en la provincia de Ituri y está asociada a la cepa Bundibugyo. La actual respuesta se desarrolla mientras continúan los esfuerzos para contener la transmisión del virus en las zonas afectadas.