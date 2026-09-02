Vehículo volcado en carretera a Sonsonate

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Edwin Yovani Mejía, de 38 años, conductor de un autobús de la ruta 208, luego de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 36 de la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, en el distrito de Armenia, Sonsonate Este.

De acuerdo con el reporte policial, el motorista circulaba a una velocidad inadecuada cuando habría perdido el control de la unidad y atropelló a una mujer de 68 años y a un hombre de 76. Ambas víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.

Horas después, las autoridades confirmaron que los dos adultos mayores fallecieron mientras recibían atención médica. Tras el hecho, Mejía fue detenido y será remitido ante las instancias correspondientes por el delito de homicidio culposo, según informó la PNC.

El caso se registra en medio de un año marcado por una alta siniestralidad vial en El Salvador. Datos oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Vial indican que, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, se contabilizaron 15,041 siniestros viales, 10,563 personas lesionadas y 964 fallecidas en el país.

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