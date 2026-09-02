Sucesos
Vehículo volcado en carretera a Sonsonate
Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Viceministerio de Transporte (VMT) atendieron un accidente vial registrado sobre la carretera a Sonsonate, a la altura de Ateos.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, un vehículo tipo sedán volcó en la zona, provocando un derrame de aceite y refrigerante sobre la vía.
El percance también generó un fuerte congestionamiento vehicular en el sector. De momento, no se tiene información sobre personas lesionadas.
Un equipo de grúas del VMT se desplazó al lugar para realizar las labores de movilización del vehículo volcado.
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Esposos pierden la vida tras ser atropellados por un bus de la ruta 208
Una pareja de esposos perdió la vida tras resultar atropellada en un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un bus de la ruta 208.
Las víctimas fueron identificadas como Simeón Díaz, de 72 años, y María J., de 70 años. Según sus familiares, ambos habían salido de Colón, La Libertad, con destino a Armenia, para visitar a su hijo, quien recientemente habría perdido uno de sus pies.
Tras el accidente, la pareja fue trasladada hacia un centro hospitalario. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que presentaban, ambos fallecieron.
🚨 Dos adultos mayores, de 70 y 72 años, perdieron la vida tras ser atropellados por un vehículo sobre la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, en el sector de Copapayo, Armenia.
La pareja había salido temprano de su vivienda, en Colón, La Libertad, para visitar… pic.twitter.com/fFpXvxWCrV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 2, 2026
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VIDEO | Motociclista intentó sobrepasar y sufrió un accidente
Un video difundido en redes sociales muestra un accidente de tránsito registrado en el departamento de Sonsonate.
De acuerdo con la información publicada, el conductor de una motocicleta circulaba por la calle cuando intentó realizar un sobrepaso y posteriormente sufrió un accidente. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la nueva terminal del municipio de Sonsonate Centro.
El motociclista se dedicaba a realizar entregas a domicilio o servicios de delivery.
#ADVERTENCIA 🚨 Motociclista intentó sobrepasar y sufrió un accidente
El hecho ocurrió en las inmediaciones de la nueva terminal de Sonsonate Centro. Según la información publicada, el motociclista se dedicaba a realizar entregas a domicilio.
👉 Para usted, ¿cuáles son las… pic.twitter.com/Agh2AU5pxm
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 2, 2026
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Capturan a conductor de la ruta 208 tras atropello que dejó dos adultos mayores fallecidos en Armenia
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Edwin Yovani Mejía, de 38 años, conductor de un autobús de la ruta 208, luego de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 36 de la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, en el distrito de Armenia, Sonsonate Este.
De acuerdo con el reporte policial, el motorista circulaba a una velocidad inadecuada cuando habría perdido el control de la unidad y atropelló a una mujer de 68 años y a un hombre de 76. Ambas víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.
Horas después, las autoridades confirmaron que los dos adultos mayores fallecieron mientras recibían atención médica. Tras el hecho, Mejía fue detenido y será remitido ante las instancias correspondientes por el delito de homicidio culposo, según informó la PNC.
El caso se registra en medio de un año marcado por una alta siniestralidad vial en El Salvador. Datos oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Vial indican que, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, se contabilizaron 15,041 siniestros viales, 10,563 personas lesionadas y 964 fallecidas en el país.