Sucesos
VIDEO | Camión con varillas y tubos de hierro impactó contra una camioneta en el bypass de Usulután
Un camión que transportaba varillas y tubos de hierro y una camioneta particular se vieron involucrados en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido sobre el bypass de Usulután, según reportes de ciudadanos.
Tras el impacto, parte del material que transportaba el camión terminó atravesando la camioneta, provocando daños considerables en el vehículo particular.
Hasta el momento, se desconoce si hay personas lesionadas como consecuencia del accidente. El siniestro también generó un fuerte congestionamiento vehicular en esta arteria.
🚨 Aparatoso accidente en el bypass de Usulután deja una camioneta con daños considerables.
Un camión que transportaba varillas y tubos de hierro y una camioneta particular se vieron involucrados en el percance. Tras el impacto, parte del material terminó atravesando el vehículo… pic.twitter.com/h84NTMhdC1
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 3, 2026
Sucesos
Vehículo volcado en carretera a Sonsonate
Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Viceministerio de Transporte (VMT) atendieron un accidente vial registrado sobre la carretera a Sonsonate, a la altura de Ateos.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, un vehículo tipo sedán volcó en la zona, provocando un derrame de aceite y refrigerante sobre la vía.
El percance también generó un fuerte congestionamiento vehicular en el sector. De momento, no se tiene información sobre personas lesionadas.
Un equipo de grúas del VMT se desplazó al lugar para realizar las labores de movilización del vehículo volcado.
Principal
Esposos pierden la vida tras ser atropellados por un bus de la ruta 208
Una pareja de esposos perdió la vida tras resultar atropellada en un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un bus de la ruta 208.
Las víctimas fueron identificadas como Simeón Díaz, de 72 años, y María J., de 70 años. Según sus familiares, ambos habían salido de Colón, La Libertad, con destino a Armenia, para visitar a su hijo, quien recientemente habría perdido uno de sus pies.
Tras el accidente, la pareja fue trasladada hacia un centro hospitalario. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que presentaban, ambos fallecieron.
🚨 Dos adultos mayores, de 70 y 72 años, perdieron la vida tras ser atropellados por un vehículo sobre la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, en el sector de Copapayo, Armenia.
La pareja había salido temprano de su vivienda, en Colón, La Libertad, para visitar… pic.twitter.com/fFpXvxWCrV
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Principal
VIDEO | Motociclista intentó sobrepasar y sufrió un accidente
Un video difundido en redes sociales muestra un accidente de tránsito registrado en el departamento de Sonsonate.
De acuerdo con la información publicada, el conductor de una motocicleta circulaba por la calle cuando intentó realizar un sobrepaso y posteriormente sufrió un accidente. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la nueva terminal del municipio de Sonsonate Centro.
El motociclista se dedicaba a realizar entregas a domicilio o servicios de delivery.
#ADVERTENCIA 🚨 Motociclista intentó sobrepasar y sufrió un accidente
El hecho ocurrió en las inmediaciones de la nueva terminal de Sonsonate Centro. Según la información publicada, el motociclista se dedicaba a realizar entregas a domicilio.
👉 Para usted, ¿cuáles son las… pic.twitter.com/Agh2AU5pxm
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