VIDEO | Camión con varillas y tubos de hierro impactó contra una camioneta en el bypass de Usulután

Una pareja de esposos perdió la vida tras resultar atropellada en un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un bus de la ruta 208.

Las víctimas fueron identificadas como Simeón Díaz, de 72 años, y María J., de 70 años. Según sus familiares, ambos habían salido de Colón, La Libertad, con destino a Armenia, para visitar a su hijo, quien recientemente habría perdido uno de sus pies.

Tras el accidente, la pareja fue trasladada hacia un centro hospitalario. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que presentaban, ambos fallecieron.

🚨 Dos adultos mayores, de 70 y 72 años, perdieron la vida tras ser atropellados por un vehículo sobre la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, en el sector de Copapayo, Armenia. La pareja había salido temprano de su vivienda, en Colón, La Libertad, para visitar… pic.twitter.com/fFpXvxWCrV — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 2, 2026

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