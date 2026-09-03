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Vicepresidente Ulloa participará en graduación de la V Edición del Diplomado Especializado sobre el SICA
El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, participará en la graduación de la V Edición del Diplomado Especializado sobre el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), una iniciativa salvadoreña orientada a fortalecer las capacidades de funcionarios y contribuir a una gestión pública más articulada en materia de integración regional.
🚨 En breve dará inicio la graduación de la V Edición del Diplomado Especializado sobre el Sistema de la Integración Centroamericana.
En la actividad participará el Vicepresidente de la República, @fulloa51. 🇸🇻#CronioSV #ElSalvador #Centroamérica #Integración pic.twitter.com/xXd7FBHn12
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 3, 2026
Desde que el presidente de la República, Nayib Bukele, confió al vicepresidente Ulloa, mediante el Acuerdo Ejecutivo N.° 294, del 24 de agosto de 2020, la misión de liderar los esfuerzos de integración regional, El Salvador ha impulsado una visión orientada a fortalecer la articulación centroamericana.
Esta iniciativa parte de la premisa de que muchos de los desafíos de la región trascienden las fronteras nacionales y requieren respuestas coordinadas entre los Estados.
En este contexto, el Diplomado Especializado constituye una herramienta estratégica para fortalecer las capacidades técnicas, académicas e institucionales de funcionarios y profesionales, especialmente en el conocimiento del funcionamiento, la institucionalidad y el marco jurídico del SICA.
En esta quinta edición, 85 servidores públicos de diferentes países culminan su proceso de formación. A la fecha, se han desarrollado siete ediciones del Diplomado sobre Integración Centroamericana y cinco ediciones del Diplomado Especializado, ampliando la preparación de actores vinculados directamente con la gestión pública y los procesos de integración regional.
Por su parte, el Vicepresidente @fulloa51, motivó a los graduados a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el diplomado para contribuir al desarrollo de la región. pic.twitter.com/IilhQ4wzKg
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 3, 2026
La formación de funcionarios con una comprensión sólida del Sistema de la Integración Centroamericana es considerada fundamental para fortalecer la cooperación entre los Estados, la coordinación regional, el desarrollo político, económico y social, así como la capacidad de respuesta ante desafíos comunes.
La iniciativa busca visibilizar el compromiso de El Salvador con una Centroamérica más articulada, preparada y capaz de transformar la integración regional en acciones concretas en beneficio de sus pueblos.
Nacionales
Autoridades capturan a sujeto que almacenaba marihuana en vivienda de San Salvador
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento en una vivienda ubicada en la colonia Flor Blanca, en San Salvador, donde fue capturado Dante Alejandro Herrera, acusado de tráfico de droga.
De acuerdo con las autoridades, recibieron una alerta que señalaba que el imputado almacenaba droga en su vivienda.
Durante el registro, las autoridades incautaron 15 porciones grandes y 13 medianas de marihuana, además de tres balanzas.
La FGR informó que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la posible participación de otras personas en el delito.
La @FGR_SV, en coordinación con la @PNCSV, ejecutó un allanamiento en una vivienda ubicada en la colonia Flor Blanca, San Salvador. Durante el procedimiento se hizo efectiva la captura de Dante Alejandro Herrera, acusado de tráfico de droga.
Las autoridades recibieron una alerta… pic.twitter.com/PyGMBHStl0
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Nacionales
OPS ofrece curso gratuito para fortalecer la atención de pacientes obstétricas críticas
La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) lanzó un curso virtual y gratuito dirigido a profesionales de la salud de las Américas, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para brindar atención integral a pacientes obstétricas críticamente enfermas y contribuir a mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia.
El programa, denominado «Curso virtual sobre pacientes obstétricas críticamente enfermas», tiene una duración de cuatro horas y se desarrolla completamente en línea bajo una modalidad de autoaprendizaje. Esto permite que los participantes avancen de acuerdo con su disponibilidad.
De acuerdo con la OPS, la iniciativa surge ante la persistencia de cifras elevadas de mortalidad materna en la región y la necesidad de fortalecer las acciones orientadas a su reducción.
La organización señaló que la mortalidad materna es un fenómeno multicausal y que, entre las medidas necesarias para reducirla, se encuentra contar con equipos de salud que dispongan de conocimientos actualizados y las competencias necesarias para responder ante los casos de mayor complejidad.
En este sentido, la capacitación busca preparar a los equipos clínicos para abordar de manera multidisciplinaria las principales emergencias obstétricas asociadas con desenlaces maternos graves.
El contenido del curso aborda conceptos y elementos relacionados con las condiciones, riesgos y cuidados que requieren las pacientes obstétricas críticamente enfermas, con el propósito de reforzar los conocimientos del personal encargado de brindar atención en los diferentes niveles de atención.
El curso está dirigido a profesionales de la salud de las áreas de enfermería, medicina general, matronas y medicina interna.
Asimismo, está destinado a especialistas en ginecoobstetricia, medicina de urgencias y emergencias, anestesiología, cuidado crítico y terapia intensiva.
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Lluvias y tormentas se esperan este jueves en El Salvador
Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y no se prevén lluvias en el territorio nacional.
Para la tarde, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado en la mayoría del país. En las zonas altas de montañas de la zona norte y en los volcanes del occidente se prevén lluvias y tormentas, principalmente al norte de Santa Ana, Chalatenango y Cabañas, así como en las cercanías de la cordillera Apaneca-Ilamatepec.
Durante la noche, se esperan tormentas formándose en la zona oriental y paracentral, las cuales se desplazarán hacia la zona central y la zona costera. Estas condiciones se presentarían principalmente en sectores de San Vicente, La Paz, Cuscatlán, San Salvador y La Libertad, y podrían prolongarse hasta la madrugada del viernes. Para ese momento, también se esperan tormentas en la zona occidental.
El viento tendrá velocidades de entre 9 y 18 km/h. Sin embargo, durante las tormentas podrían registrarse ráfagas superiores a los 40 km/h.
Las temperaturas serán muy cálidas durante el día y refrescarán durante el transcurso de la noche y la madrugada.
Los principales sistemas atmosféricos presentes son el flujo del este y una vaguada en superficie, con apoyo de sistemas en capas medias de la tropósfera. Estas condiciones generarán lluvias y tormentas durante la tarde, pero principalmente durante la noche y la madrugada.