Vicepresidente Ulloa participará en graduación de la V Edición del Diplomado Especializado sobre el SICA

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) lanzó un curso virtual y gratuito dirigido a profesionales de la salud de las Américas, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para brindar atención integral a pacientes obstétricas críticamente enfermas y contribuir a mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia.

El programa, denominado «Curso virtual sobre pacientes obstétricas críticamente enfermas», tiene una duración de cuatro horas y se desarrolla completamente en línea bajo una modalidad de autoaprendizaje. Esto permite que los participantes avancen de acuerdo con su disponibilidad.

De acuerdo con la OPS, la iniciativa surge ante la persistencia de cifras elevadas de mortalidad materna en la región y la necesidad de fortalecer las acciones orientadas a su reducción.

La organización señaló que la mortalidad materna es un fenómeno multicausal y que, entre las medidas necesarias para reducirla, se encuentra contar con equipos de salud que dispongan de conocimientos actualizados y las competencias necesarias para responder ante los casos de mayor complejidad.

En este sentido, la capacitación busca preparar a los equipos clínicos para abordar de manera multidisciplinaria las principales emergencias obstétricas asociadas con desenlaces maternos graves.

El contenido del curso aborda conceptos y elementos relacionados con las condiciones, riesgos y cuidados que requieren las pacientes obstétricas críticamente enfermas, con el propósito de reforzar los conocimientos del personal encargado de brindar atención en los diferentes niveles de atención.

El curso está dirigido a profesionales de la salud de las áreas de enfermería, medicina general, matronas y medicina interna.

Asimismo, está destinado a especialistas en ginecoobstetricia, medicina de urgencias y emergencias, anestesiología, cuidado crítico y terapia intensiva.

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