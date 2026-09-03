Asesinan a jefe policial de Guanaja tras salir de una reunión en Honduras

Los lagos del valle del Rift, en Kenia, han alcanzado niveles no vistos en al menos medio siglo, una situación que ha provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas y ha acercado peligrosamente la fauna a las comunidades.

Un análisis de la AFP, basado en imágenes de las redes satelitales Copernicus Sentinel y NASA Landsat, señala que la superficie del lago Baringo se ha ampliado un 70 % desde 2010 y actualmente cubre 234 kilómetros cuadrados.

“Tememos que, cuando lleguen las lluvias de El Niño, esta agua continúa subiendo y arrastrando a los cocodrilos hacia el pueblo”, explicó el veterinario Dominic Mijele, agente del Kenya Wildlife Service (KWS).

Ante esta situación, el Gobierno de Kenia puso en marcha una operación alrededor del lago Baringo para evacuar a los cocodrilos más grandes, cuyo peso puede superar los 200 kilogramos.

Una de las estrategias empleadas para atraer a los animales consiste en reproducir, mediante un altavoz instalado en la orilla del lago, una grabación de un perro aullando. Según los agentes, cuando los cocodrilos escuchan esos sonidos nadan hacia una red cebada con pescado.

Los habitantes de las zonas cercanas que acuden a observar el operativo reciben la indicación de permanecer en silencio y esconderse para evitar distraer a los cocodrilos mientras se acercan a la trampa.

“No es fácil atraparlos, son muy miedosos”, señaló Mijele, quien agregó que los cocodrilos son “difíciles de cebar” y “peligrosos”.

La AFP observó a varios cocodrilos acercarse a la red sin entrar en ella. Los agentes explicaron que los animales se han vuelto desconfiados después de que al menos cinco de sus congéneres fueran capturados anteriormente en el mismo lugar.

Finalmente, un cocodrilo de tamaño medio ingresó en la trampa. Un vehículo conectado a la red retrocedió rápidamente para arrastrarla fuera del agua. Durante unos instantes, la estructura quedó suspendida sobre el lago, hasta que los agentes lograron llevarla hasta la orilla.

El animal, sin embargo, se resistió a ser manipulado, agitándose y retorciéndose para intentar liberarse. Una decena de agentes del KWS tuvo que luchar durante cerca de media hora para inmovilizarlo dentro de la red.

“Es el que me molesta en mi casa todos los días”, expresó una pescadora que se encontraba entre la multitud que acudió a observar la captura.

Según una estimación aproximada de Mijele, el lago Baringo alberga más de 200 cocodrilos.

A principios de agosto, la AFP entrevistó a varios habitantes de las zonas cercanas al lago, quienes relataron numerosos ataques de cocodrilos y también de hipopótamos.

“Es un gran alivio, nos han estado aterrorizando desde hace tiempo”, afirmó Dorcas Kiplagat, una pescadora de 35 años.

No obstante, otros habitantes manifestaron su preocupación por que la extracción de los cocodrilos del lago pueda perjudicar al turismo y, por ende, a las empresas que dependen de esta actividad.

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