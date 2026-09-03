Internacionales
Asesinan a jefe policial de Guanaja tras salir de una reunión en Honduras
El jefe de la Policía Municipal de Guanaja, Darrel Trevor Moore Forbes, de 48 años, fue asesinado a tiros este miércoles en el departamento de Islas de la Bahía, Honduras.
Según información preliminar, Forbes fue atacado cuando salía de una reunión celebrada en el municipio insular.
Tras confirmarse su muerte, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de La Ceiba, Atlántida.
Familiares de la víctima solicitaron a las autoridades policiales y de investigación esclarecer el crimen, identificar y capturar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
Internacionales
Marie se intensifica a huracán categoría 1 frente a costas de México
El ciclón Marie se intensificó este miércoles a huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson frente a las costas del Pacífico mexicano, con efectos previstos principalmente en entidades del occidente del país.
A través de redes sociales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México informó que la circulación del sistema reforzará las lluvias y provocará viento y oleaje elevado en los estados de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.
“Su centro se localiza a 600 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur”, detalló el organismo.
Asimismo, el SMN indicó que el huracán podría generar vientos sostenidos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, además de oleaje de hasta 3.5 metros de altura en Baja California Sur.
Ante estas condiciones meteorológicas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene protocolos preventivos y de atención en coordinación con las autoridades estatales, con el objetivo de reducir los riesgos.
Internacionales
Japón endurecerá las pruebas de conducción para los mayores de 75 años
Japón endurecerá las pruebas de conducción para las personas mayores de 75 años, debido al aumento de los accidentes provocados por errores al volante, informó este jueves la Policía japonesa.
Los accidentes mortales causados por conductores mayores de 75 años han aumentado en el país, donde el envejecimiento de la población es especialmente pronunciado.
Según la Agencia Nacional de Policía (NPA), cerca del 18 % de los 2,500 accidentes de tráfico registrados el año pasado fueron causados por conductores de esa franja de edad.
Un informe de la agencia señala que “numerosos accidentes son provocados por conductores mayores que pisan por error el acelerador en lugar del freno”.
La nueva medida estará dirigida a las personas mayores de 75 años que tengan antecedentes de infracciones de tráfico. Una investigación determinó que los accidentes ocasionados por conductores de esa edad con historial de infracciones son dos veces más frecuentes que los provocados por otros conductores del mismo grupo etario.
Uno de los casos mencionados ocurrió en 2019, cuando un hombre de 87 años mató a una niña de tres años y a su madre, además de herir a otras nueve personas, después de pisar por error el acelerador en lugar del freno.
De los accidentes mortales registrados en 2025, un total de 46 fueron causados por conductores que confundieron el acelerador con el freno, de acuerdo con la NPA.
De esos casos, 31 involucraron a personas de 75 años o más, lo que representa cerca del 70 % del total.
Internacionales
En Kenia, capturan y desplazan a cocodrilos que amenazan a poblaciones ribereñas
Los lagos del valle del Rift, en Kenia, han alcanzado niveles no vistos en al menos medio siglo, una situación que ha provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas y ha acercado peligrosamente la fauna a las comunidades.
Un análisis de la AFP, basado en imágenes de las redes satelitales Copernicus Sentinel y NASA Landsat, señala que la superficie del lago Baringo se ha ampliado un 70 % desde 2010 y actualmente cubre 234 kilómetros cuadrados.
“Tememos que, cuando lleguen las lluvias de El Niño, esta agua continúa subiendo y arrastrando a los cocodrilos hacia el pueblo”, explicó el veterinario Dominic Mijele, agente del Kenya Wildlife Service (KWS).
Ante esta situación, el Gobierno de Kenia puso en marcha una operación alrededor del lago Baringo para evacuar a los cocodrilos más grandes, cuyo peso puede superar los 200 kilogramos.
Una de las estrategias empleadas para atraer a los animales consiste en reproducir, mediante un altavoz instalado en la orilla del lago, una grabación de un perro aullando. Según los agentes, cuando los cocodrilos escuchan esos sonidos nadan hacia una red cebada con pescado.
Los habitantes de las zonas cercanas que acuden a observar el operativo reciben la indicación de permanecer en silencio y esconderse para evitar distraer a los cocodrilos mientras se acercan a la trampa.
“No es fácil atraparlos, son muy miedosos”, señaló Mijele, quien agregó que los cocodrilos son “difíciles de cebar” y “peligrosos”.
La AFP observó a varios cocodrilos acercarse a la red sin entrar en ella. Los agentes explicaron que los animales se han vuelto desconfiados después de que al menos cinco de sus congéneres fueran capturados anteriormente en el mismo lugar.
Finalmente, un cocodrilo de tamaño medio ingresó en la trampa. Un vehículo conectado a la red retrocedió rápidamente para arrastrarla fuera del agua. Durante unos instantes, la estructura quedó suspendida sobre el lago, hasta que los agentes lograron llevarla hasta la orilla.
El animal, sin embargo, se resistió a ser manipulado, agitándose y retorciéndose para intentar liberarse. Una decena de agentes del KWS tuvo que luchar durante cerca de media hora para inmovilizarlo dentro de la red.
“Es el que me molesta en mi casa todos los días”, expresó una pescadora que se encontraba entre la multitud que acudió a observar la captura.
Según una estimación aproximada de Mijele, el lago Baringo alberga más de 200 cocodrilos.
A principios de agosto, la AFP entrevistó a varios habitantes de las zonas cercanas al lago, quienes relataron numerosos ataques de cocodrilos y también de hipopótamos.
“Es un gran alivio, nos han estado aterrorizando desde hace tiempo”, afirmó Dorcas Kiplagat, una pescadora de 35 años.
No obstante, otros habitantes manifestaron su preocupación por que la extracción de los cocodrilos del lago pueda perjudicar al turismo y, por ende, a las empresas que dependen de esta actividad.