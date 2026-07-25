Internacionales
Ecuador TV destaca la seguridad en El Salvador tras viralizarse imagen de estudiantes
El medio de comunicación Ecuador TV destacó, a través de una publicación en redes sociales, la seguridad que, según su contenido, viven los salvadoreños en el territorio nacional.
La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que se observa a dos estudiantes utilizando, en la vía pública, las computadoras entregadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
«Una imagen de niños realizando sus tareas escolares con sus computadoras en una acera ha generado comentarios y reacciones en redes sociales. La escena muestra a los menores estudiando al aire libre con tranquilidad, una situación que usuarios han destacado como un reflejo de los cambios que, según sus publicaciones, se viven en distintas zonas de El Salvador», escribió el medio en su cuenta de Instagram.
La publicación fue retomada por el presidente Nayib Bukele.
Asimismo, Ecuador TV señaló que la imagen ha generado debate sobre la transformación de El Salvador bajo la actual administración presidencial.
«Quienes han compartido la fotografía aseguran que años atrás una escena de este tipo habría sido difícil de imaginar para muchos salvadoreños, y la interpretan como una muestra de mayor seguridad y nuevas condiciones para la vida cotidiana», indicó el medio suramericano.
Internacionales
China evacúa a 20,000 personas ante la llegada del tifón Noul
Las autoridades chinas evacuaron a más de 20,000 personas y suspendieron los servicios ferroviarios en el sur del país ante la llegada del tifón Noul, que amenaza con provocar lluvias torrenciales y vientos huracanados, informó la prensa estatal.
De acuerdo con el Centro Meteorológico Nacional de China, se prevé que el ciclón toque tierra entre la noche del sábado y la mañana del domingo en la zona costera comprendida entre Hong Kong y el sur de la provincia de Cantón.
El gigante asiático mantenía activa una alerta naranja por tifón, el segundo nivel más alto de su sistema de cuatro niveles, tras advertir que algunas zonas de Cantón y de la vecina provincia de Fujian registrarán intensas lluvias y fuertes vientos.
Posteriormente, las autoridades elevaron al tercer nivel el plan de emergencia de Cantón contra inundaciones y tifones, según informó la agencia oficial Xinhua. Asimismo, se activó una alerta de nivel cuatro por inundaciones en las provincias de Jiangxi, en el sureste, y Hunan, en el sur del país.
Al tocar tierra, se espera que el tifón esté acompañado por vientos de entre 35 y 42 metros por segundo.
La cadena estatal CCTV reportó que más de 20,000 personas ya habían sido evacuadas en Cantón hasta la noche del viernes.
Además, las autoridades ordenaron la suspensión de las actividades escolares en la ciudad de Chaozhou, en Cantón, mientras que los barcos pesqueros que operaban en alta mar regresaron a los puertos para resguardarse de la tormenta.
En materia de transporte, Cantón tenía previsto suspender parcialmente algunos servicios ferroviarios durante la mañana del sábado y detenerlos por completo el domingo, informó CCTV.
En la vecina Hong Kong, la aerolínea Cathay Pacific anunció la cancelación de todos sus vuelos con salida y llegada al aeropuerto internacional de la ciudad entre la 01:15 y las 18:00 horas del domingo.
Por su parte, el aeropuerto internacional Shenzhen-Bao’an, en Cantón, indicó que las aerolíneas ajustarán los horarios de los vuelos del domingo entre la mañana y el mediodía, de acuerdo con las condiciones meteorológicas.
El clima extremo ya ha provocado graves afectaciones este mes en el sur y el centro de China. Según el reporte, 39 personas murieron cuando el tifón Maysak ocasionó inundaciones devastadoras en Guangxi.
Asimismo, Maysak provocó tormentas eléctricas y vientos huracanados en la provincia central de Hubei, donde dejó un saldo de 11 fallecidos y 331 personas heridas.
Internacionales
Decenas de miles de evacuados por incendios en España y Francia
Decenas de miles de personas fueron evacuadas por los incendios forestales que afectan el suroeste de Francia y zonas cercanas a Madrid, España, donde las autoridades enfrentan una situación crítica ante el avance de las llamas.
En España, al menos 63,000 personas fueron evacuadas o permanecían confinadas en la región de Madrid debido al que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, calificó como el «peor incendio de la historia» en la zona.
«La previsión es que continúe el viento y que, por lo tanto, hasta la noche [de ayer] el incendio pueda continuar avanzando», afirmó el delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín Aguirre. Asimismo, se informó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar la zona este día por la mañana.
Los bomberos continúan trabajando para evitar que confluyan los diferentes focos de incendio, aunque hasta el momento no han logrado contener esa posibilidad. Las autoridades temen que el incendio en la región de Madrid, que ha consumido 6,000 hectáreas, se una con otro registrado en la vecina comunidad de Castilla y León, donde ya se han quemado 9,000 hectáreas.
El consejero regional de Medio Ambiente, Carlos Novillo, aseguró que el incendio en el suroeste de la región atraviesa su «momento álgido» y que «está ya fuera de capacidad de extinción». Por su parte, la Guardia Civil informó sobre la detención de una persona y mantiene a otra bajo investigación como posibles responsables del incendio en Castilla y León.
Aunque las llamas aún se encuentran alejadas de Madrid, afectan a varios municipios residenciales rodeados de colinas, zonas boscosas y matorrales que favorecen la propagación del fuego.
«Tengo 53 años y he visto incendios importantes, pero uno tan grande como este, no», expresó Félix Hernández, concejal del municipio de Aldea del Fresno, que fue evacuado por completo.
En tanto, otro incendio de gran magnitud en Guadalajara, declarado el jueves en una zona poco poblada al noreste de Madrid y que ha consumido 32,000 hectáreas, se encuentra actualmente en fase de estabilización, por lo que el Ejército se retiró del área.
En Francia, los incendios continúan afectando zonas cercanas a la región vinícola de Burdeos, en el suroeste del país. Las llamas obligaron a residentes y turistas a evacuar la península de Cap Ferret por carretera y en barco, en plena temporada de vacaciones de verano.
En total, unas 141,000 personas fueron evacuadas de las zonas amenazadas por los incendios forestales en el suroeste de Francia, donde el fuego ha arrasado 19,000 hectáreas, informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.
El funcionario aseguró que las autoridades francesas «harán todo lo posible para proteger» la ciudad de Burdeos, cercana a las áreas afectadas. Los departamentos de Gironda, cuya capital es Burdeos, y Las Landas figuran entre los más afectados.
De acuerdo con datos satelitales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), analizados por la AFP, este año es el segundo con mayor superficie quemada por incendios en la Unión Europea desde que comenzaron los registros hace dos décadas.
Además, Laurent Nuñez indicó que, desde comienzos de año, más de 50,000 hectáreas han ardido en Francia, casi el triple que durante el mismo período de 2025.
Internacionales
Noticias falsas sobre supuestos sobrevivientes en La Guaira generan angustia entre familiares de desaparecidos
Las noticias falsas sobre el presunto hallazgo de personas con vida en La Guaira, la zona más afectada por los devastadores terremotos ocurridos hace casi un mes en Venezuela, continúan propagándose rápidamente mientras cientos de familias siguen buscando a sus seres queridos entre los escombros.
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 han dejado hasta el momento casi 5,400 fallecidos. Mientras tanto, rescatistas, autoridades y vecinos mantienen las labores de búsqueda de cuerpos en las áreas afectadas.
La noche del miércoles comenzó a circular en redes sociales información falsa que aseguraba que tres personas habían sido encontradas con vida entre los restos de las torres de apartamentos de vivienda social conocidas como OPP 26, en La Guaira.
Los rumores provocaron un nuevo episodio de angustia para los familiares de personas desaparecidas, quienes acudieron al lugar con la esperanza de recibir noticias alentadoras.
«No debería de ser que estén distorsionando esas informaciones, porque le dan esperanza a uno y uno sabe que son cosas imposibles», expresó entre lágrimas Naiti Sarria a la AFP. Desde el primer día de la tragedia busca a su suegra, Olga Hernández, de 74 años.
Hernández residía en una de las torres de 12 pisos que colapsaron en el complejo habitacional señalado en los rumores sobre supuestos sobrevivientes.
«Para Dios no hay nada imposible», afirmó Sarria, aunque lamentó que «es malo jugar con los sentimientos de las personas que estamos aquí, ¿ves? y me da tristeza», declaró mientras permanecía frente a una montaña de escombros, en medio del trabajo de excavadoras y del descenso de rescatistas que transportaban un cuerpo envuelto en una manta azul.
Ante la difusión de estas publicaciones, la Dirección Nacional de Protección Civil emitió un comunicado en el que desmintió los «presuntos rescates de sobrevivientes» en ese sector y afirmó que dicha información era falsa.
Aunque el Gobierno de Venezuela evita pronunciarse sobre el número de desaparecidos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó, dos días después de los terremotos, que la cifra podría alcanzar las 50,000 personas. Otras estimaciones la sitúan en alrededor de 10,000.
Una de las últimas personas rescatadas con vida fue Hernán Gil, un vigilante de 43 años, quien fue extraído el 2 de julio de los escombros de un edificio de siete pisos bajo el que quedó atrapado durante los terremotos, tras un complejo operativo de rescate que se prolongó durante 100 horas.