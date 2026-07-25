PNC reporta un nuevo día sin homicidios en El Salvador

El medio de comunicación Ecuador TV destacó, a través de una publicación en redes sociales, la seguridad que, según su contenido, viven los salvadoreños en el territorio nacional.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que se observa a dos estudiantes utilizando, en la vía pública, las computadoras entregadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

«Una imagen de niños realizando sus tareas escolares con sus computadoras en una acera ha generado comentarios y reacciones en redes sociales. La escena muestra a los menores estudiando al aire libre con tranquilidad, una situación que usuarios han destacado como un reflejo de los cambios que, según sus publicaciones, se viven en distintas zonas de El Salvador», escribió el medio en su cuenta de Instagram.

La publicación fue retomada por el presidente Nayib Bukele.

Asimismo, Ecuador TV señaló que la imagen ha generado debate sobre la transformación de El Salvador bajo la actual administración presidencial.

«Quienes han compartido la fotografía aseguran que años atrás una escena de este tipo habría sido difícil de imaginar para muchos salvadoreños, y la interpretan como una muestra de mayor seguridad y nuevas condiciones para la vida cotidiana», indicó el medio suramericano.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...