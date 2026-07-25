Decenas de miles de evacuados por incendios en España y Francia

Decenas de miles de personas fueron evacuadas por los incendios forestales que afectan el suroeste de Francia y zonas cercanas a Madrid, España, donde las autoridades enfrentan una situación crítica ante el avance de las llamas.

En España, al menos 63,000 personas fueron evacuadas o permanecían confinadas en la región de Madrid debido al que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, calificó como el «peor incendio de la historia» en la zona.

«La previsión es que continúe el viento y que, por lo tanto, hasta la noche [de ayer] el incendio pueda continuar avanzando», afirmó el delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín Aguirre. Asimismo, se informó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar la zona este día por la mañana.

Los bomberos continúan trabajando para evitar que confluyan los diferentes focos de incendio, aunque hasta el momento no han logrado contener esa posibilidad. Las autoridades temen que el incendio en la región de Madrid, que ha consumido 6,000 hectáreas, se una con otro registrado en la vecina comunidad de Castilla y León, donde ya se han quemado 9,000 hectáreas.

El consejero regional de Medio Ambiente, Carlos Novillo, aseguró que el incendio en el suroeste de la región atraviesa su «momento álgido» y que «está ya fuera de capacidad de extinción». Por su parte, la Guardia Civil informó sobre la detención de una persona y mantiene a otra bajo investigación como posibles responsables del incendio en Castilla y León.

Aunque las llamas aún se encuentran alejadas de Madrid, afectan a varios municipios residenciales rodeados de colinas, zonas boscosas y matorrales que favorecen la propagación del fuego.

«Tengo 53 años y he visto incendios importantes, pero uno tan grande como este, no», expresó Félix Hernández, concejal del municipio de Aldea del Fresno, que fue evacuado por completo.

En tanto, otro incendio de gran magnitud en Guadalajara, declarado el jueves en una zona poco poblada al noreste de Madrid y que ha consumido 32,000 hectáreas, se encuentra actualmente en fase de estabilización, por lo que el Ejército se retiró del área.

En Francia, los incendios continúan afectando zonas cercanas a la región vinícola de Burdeos, en el suroeste del país. Las llamas obligaron a residentes y turistas a evacuar la península de Cap Ferret por carretera y en barco, en plena temporada de vacaciones de verano.

En total, unas 141,000 personas fueron evacuadas de las zonas amenazadas por los incendios forestales en el suroeste de Francia, donde el fuego ha arrasado 19,000 hectáreas, informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El funcionario aseguró que las autoridades francesas «harán todo lo posible para proteger» la ciudad de Burdeos, cercana a las áreas afectadas. Los departamentos de Gironda, cuya capital es Burdeos, y Las Landas figuran entre los más afectados.

De acuerdo con datos satelitales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), analizados por la AFP, este año es el segundo con mayor superficie quemada por incendios en la Unión Europea desde que comenzaron los registros hace dos décadas.

Además, Laurent Nuñez indicó que, desde comienzos de año, más de 50,000 hectáreas han ardido en Francia, casi el triple que durante el mismo período de 2025.

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