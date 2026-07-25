Internacionales
China evacúa a 20,000 personas ante la llegada del tifón Noul
Las autoridades chinas evacuaron a más de 20,000 personas y suspendieron los servicios ferroviarios en el sur del país ante la llegada del tifón Noul, que amenaza con provocar lluvias torrenciales y vientos huracanados, informó la prensa estatal.
De acuerdo con el Centro Meteorológico Nacional de China, se prevé que el ciclón toque tierra entre la noche del sábado y la mañana del domingo en la zona costera comprendida entre Hong Kong y el sur de la provincia de Cantón.
El gigante asiático mantenía activa una alerta naranja por tifón, el segundo nivel más alto de su sistema de cuatro niveles, tras advertir que algunas zonas de Cantón y de la vecina provincia de Fujian registrarán intensas lluvias y fuertes vientos.
Posteriormente, las autoridades elevaron al tercer nivel el plan de emergencia de Cantón contra inundaciones y tifones, según informó la agencia oficial Xinhua. Asimismo, se activó una alerta de nivel cuatro por inundaciones en las provincias de Jiangxi, en el sureste, y Hunan, en el sur del país.
Al tocar tierra, se espera que el tifón esté acompañado por vientos de entre 35 y 42 metros por segundo.
La cadena estatal CCTV reportó que más de 20,000 personas ya habían sido evacuadas en Cantón hasta la noche del viernes.
Además, las autoridades ordenaron la suspensión de las actividades escolares en la ciudad de Chaozhou, en Cantón, mientras que los barcos pesqueros que operaban en alta mar regresaron a los puertos para resguardarse de la tormenta.
En materia de transporte, Cantón tenía previsto suspender parcialmente algunos servicios ferroviarios durante la mañana del sábado y detenerlos por completo el domingo, informó CCTV.
En la vecina Hong Kong, la aerolínea Cathay Pacific anunció la cancelación de todos sus vuelos con salida y llegada al aeropuerto internacional de la ciudad entre la 01:15 y las 18:00 horas del domingo.
Por su parte, el aeropuerto internacional Shenzhen-Bao’an, en Cantón, indicó que las aerolíneas ajustarán los horarios de los vuelos del domingo entre la mañana y el mediodía, de acuerdo con las condiciones meteorológicas.
El clima extremo ya ha provocado graves afectaciones este mes en el sur y el centro de China. Según el reporte, 39 personas murieron cuando el tifón Maysak ocasionó inundaciones devastadoras en Guangxi.
Asimismo, Maysak provocó tormentas eléctricas y vientos huracanados en la provincia central de Hubei, donde dejó un saldo de 11 fallecidos y 331 personas heridas.
Internacionales
Aumenta a 35 número de muertos por colisión de autobuses en centro de Siria
Al menos 35 personas murieron y otras 30 resultaron heridas tras la colisión entre dos autobuses de pasajeros ocurrida este sábado en la autopista Damasco-Deir al-Zour, en el centro de Siria, informó la agencia estatal de noticias SANA, que citó a un responsable sanitario.
Najib al-Naasan, director de la Dirección de Derivaciones, Ambulancias y Emergencias de las autoridades sanitarias sirias, confirmó el balance actualizado de víctimas y señaló que otras 30 personas resultaron lesionadas en el accidente.
El percance ocurrió entre las localidades de Al-Sukhna y Palmira, en la zona rural oriental de la provincia de Homs. Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa de la colisión.
Para atender la emergencia, las autoridades de Defensa de Siria enviaron varios helicópteros con el fin de apoyar la evacuación médica de los heridos y las víctimas hacia el Hospital Militar de Homs, según informó un corresponsal de SANA.
Las autoridades aún no han proporcionado más detalles sobre las circunstancias que rodearon el accidente.
Previamente, la cadena de televisión estatal siria Al-Ikhbariya había informado que el saldo era de 19 fallecidos y 27 heridos, cifras que posteriormente fueron actualizadas por las autoridades sanitarias.
Internacionales
Decenas de miles de evacuados por incendios en España y Francia
Decenas de miles de personas fueron evacuadas por los incendios forestales que afectan el suroeste de Francia y zonas cercanas a Madrid, España, donde las autoridades enfrentan una situación crítica ante el avance de las llamas.
En España, al menos 63,000 personas fueron evacuadas o permanecían confinadas en la región de Madrid debido al que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, calificó como el «peor incendio de la historia» en la zona.
«La previsión es que continúe el viento y que, por lo tanto, hasta la noche [de ayer] el incendio pueda continuar avanzando», afirmó el delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín Aguirre. Asimismo, se informó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar la zona este día por la mañana.
Los bomberos continúan trabajando para evitar que confluyan los diferentes focos de incendio, aunque hasta el momento no han logrado contener esa posibilidad. Las autoridades temen que el incendio en la región de Madrid, que ha consumido 6,000 hectáreas, se una con otro registrado en la vecina comunidad de Castilla y León, donde ya se han quemado 9,000 hectáreas.
El consejero regional de Medio Ambiente, Carlos Novillo, aseguró que el incendio en el suroeste de la región atraviesa su «momento álgido» y que «está ya fuera de capacidad de extinción». Por su parte, la Guardia Civil informó sobre la detención de una persona y mantiene a otra bajo investigación como posibles responsables del incendio en Castilla y León.
Aunque las llamas aún se encuentran alejadas de Madrid, afectan a varios municipios residenciales rodeados de colinas, zonas boscosas y matorrales que favorecen la propagación del fuego.
«Tengo 53 años y he visto incendios importantes, pero uno tan grande como este, no», expresó Félix Hernández, concejal del municipio de Aldea del Fresno, que fue evacuado por completo.
En tanto, otro incendio de gran magnitud en Guadalajara, declarado el jueves en una zona poco poblada al noreste de Madrid y que ha consumido 32,000 hectáreas, se encuentra actualmente en fase de estabilización, por lo que el Ejército se retiró del área.
En Francia, los incendios continúan afectando zonas cercanas a la región vinícola de Burdeos, en el suroeste del país. Las llamas obligaron a residentes y turistas a evacuar la península de Cap Ferret por carretera y en barco, en plena temporada de vacaciones de verano.
En total, unas 141,000 personas fueron evacuadas de las zonas amenazadas por los incendios forestales en el suroeste de Francia, donde el fuego ha arrasado 19,000 hectáreas, informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.
El funcionario aseguró que las autoridades francesas «harán todo lo posible para proteger» la ciudad de Burdeos, cercana a las áreas afectadas. Los departamentos de Gironda, cuya capital es Burdeos, y Las Landas figuran entre los más afectados.
De acuerdo con datos satelitales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), analizados por la AFP, este año es el segundo con mayor superficie quemada por incendios en la Unión Europea desde que comenzaron los registros hace dos décadas.
Además, Laurent Nuñez indicó que, desde comienzos de año, más de 50,000 hectáreas han ardido en Francia, casi el triple que durante el mismo período de 2025.
Internacionales
Ecuador TV destaca la seguridad en El Salvador tras viralizarse imagen de estudiantes
El medio de comunicación Ecuador TV destacó, a través de una publicación en redes sociales, la seguridad que, según su contenido, viven los salvadoreños en el territorio nacional.
La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que se observa a dos estudiantes utilizando, en la vía pública, las computadoras entregadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
«Una imagen de niños realizando sus tareas escolares con sus computadoras en una acera ha generado comentarios y reacciones en redes sociales. La escena muestra a los menores estudiando al aire libre con tranquilidad, una situación que usuarios han destacado como un reflejo de los cambios que, según sus publicaciones, se viven en distintas zonas de El Salvador», escribió el medio en su cuenta de Instagram.
La publicación fue retomada por el presidente Nayib Bukele.
Asimismo, Ecuador TV señaló que la imagen ha generado debate sobre la transformación de El Salvador bajo la actual administración presidencial.
«Quienes han compartido la fotografía aseguran que años atrás una escena de este tipo habría sido difícil de imaginar para muchos salvadoreños, y la interpretan como una muestra de mayor seguridad y nuevas condiciones para la vida cotidiana», indicó el medio suramericano.