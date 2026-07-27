Un tiroteo en Seattle deja tres muertos cerca del emblemático Space Needle

Los Guardianes de la Revolución de Irán impidieron este lunes el tránsito de seis embarcaciones por el estrecho de Ormuz, luego de que intentaran navegar por rutas no autorizadas por Teherán, informó la televisión estatal iraní.

«Anoche, seis barcos que intentaban pasar por una ruta diferente a la designada fueron detenidos por la marina de los Guardianes de la Revolución con disparos de advertencia y se vieron obligados a dar la vuelta», informó un periodista de la televisión estatal desde el Golfo.

El pasado sábado, los Guardianes de la Revolución, considerados el ejército ideológico de Irán, anunciaron la detención de cuatro embarcaciones que intentaban cruzar la parte sur del estrecho.

Las fuerzas armadas iraníes han impedido en varias ocasiones el paso de barcos por esta vía marítima estratégica.

Tras la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos el 7 de julio, Irán volvió a bloquear el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito mundial de hidrocarburos. El país únicamente autoriza el paso por la ruta que bordea sus costas y busca cobrar peajes a las embarcaciones que transitan por el lugar.

Asimismo, Irán aseguró que Estados Unidos no ha participado en las recientes negociaciones con Omán sobre la administración del estrecho de Ormuz.

«Estas discusiones no tienen nada que ver con Estados Unidos. Se trata de un asunto bilateral entre Irán y Omán y continúan», declaró este lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa.

El funcionario agregó que la vía marítima «permanece cerrada».

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