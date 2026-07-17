Nacionales
Empresa de IA pone la mirada en El Salvador
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo una reunión con el Presidente y Fundador de Teknomic, Scott Jesse Silver, y representantes de esta empresa tecnológica, quienes expusieron una propuesta orientada a fortalecer la gobernanza comunitaria mediante el uso responsable de herramientas digitales.
El Vicepresidente Ulloa destacó que El Salvador cuenta con la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), institución rectora encargada de promover, investigar y desarrollar la aplicación de la inteligencia artificial, la robótica y otras tecnologías emergentes.
En ese marco, se refirió a algunos de los ejes que orientan el trabajo de la Agencia y el desarrollo responsable de estas tecnologías en el país, entre ellos la protección de datos y el impulso de la robótica. Asimismo, subrayó que la innovación debe avanzar acompañada de mecanismos de seguridad, confianza y resguardo de la información, garantizando que la tecnología permanezca al servicio de las personas y del desarrollo nacional.
El Vicemandatario compartió su experiencia en el primer Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas y destacó el liderazgo conjunto de El Salvador y Estonia, países que copresidieron este espacio en inteligencia artificial y gobernanza digital.
A su vez, el Silver explicó que Teknomic propone implementar un proyecto piloto de gobernanza digital orientado a robustecer la transparencia, la participación ciudadana y la eficiencia de los procesos comunitarios. La iniciativa contempla una plataforma para gestionar propuestas, reuniones, resoluciones y registros oficiales de manera verificable, incorporando herramientas de inteligencia artificial bajo supervisión humana y con respeto a la autoridad institucional.
Al finalizar el encuentro, ambas partes manifestaron su disposición de mantener el intercambio técnico y explorar posibles espacios de colaboración en beneficio de las comunidades salvadoreñas.
Economia
Tres riesgos que las empresas deben gestionar ante el crecimiento de la inversión en El Salvador
El crecimiento de la inversión extranjera y el desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura están impulsando una nueva etapa para la economía salvadoreña. Sin embargo, este dinamismo también incrementa la exposición de las empresas a riesgos que pueden comprometer la continuidad de sus operaciones y el retorno de sus inversiones si no cuentan con una adecuada gestión de riesgos.
Ante este escenario, WTW, empresa global líder en consultoría, corretaje de seguros y soluciones para la gestión de riesgos, señala que el nuevo entorno económico exige que las organizaciones evolucionen de una visión reactiva hacia una estrategia preventiva, donde la identificación, evaluación y transferencia de riesgos sean parte de la toma de decisiones del negocio.
«La llegada de nuevas inversiones representa una gran oportunidad para El Salvador, pero también exige que las empresas fortalezcan su capacidad para anticipar y gestionar riesgos. Hoy los seguros corporativos han dejado de ser un requisito operativo para convertirse en una herramienta estratégica que protege la continuidad del negocio, el patrimonio y la confianza de inversionistas y socios comerciales», afirmó Eduardo Barrientos, gerente general de WTW El Salvador.
Con base en sus análisis del mercado regional, WTW identifica tres riesgos prioritarios que las empresas deben gestionar para operar con mayor resiliencia en este nuevo contexto económico:
- Riesgos climáticos y daños a la propiedad
Las inversiones en infraestructura, manufactura, logística y agroindustria continúan expuestas a fenómenos naturales como inundaciones, tormentas o eventos sísmicos. Más allá de los daños materiales, estos eventos pueden detener las operaciones durante semanas, afectar contratos comerciales y generar pérdidas financieras significativas.
WTW explica que un programa de seguros estructurado permite a las organizaciones contar con la liquidez necesaria para recuperar sus operaciones en menor tiempo y reducir el impacto económico de estos eventos.
- Ciberataques y transformación digital
El crecimiento de los servicios digitales y la modernización tecnológica también incrementan la exposición a amenazas como ransomware, robo de información y ataques a sistemas críticos.
WTW advierte que un incidente cibernético puede paralizar operaciones logísticas, interrumpir cadenas de suministro y afectar la reputación de una empresa en cuestión de horas. Por ello, el seguro de ciberriesgos se ha convertido en una necesidad para organizaciones de todos los sectores y tamaños.
- Mayor responsabilidad para directivos y consejos de administración
La llegada de nuevos inversionistas y el desarrollo de proyectos de mayor escala implican mayores exigencias regulatorias y de gobierno corporativo.
En este contexto, WTW señala que las decisiones de los altos ejecutivos están sujetas a un mayor escrutinio por parte de inversionistas, accionistas y autoridades, por lo que contar con coberturas de Responsabilidad Civil para Directores y Oficiales (D&O) resulta clave para proteger su patrimonio frente a posibles reclamaciones derivadas de su gestión.
«Las empresas que gestionan sus riesgos de manera estratégica fortalecen su capacidad de crecimiento, generan mayor confianza entre inversionistas y protegen el valor de sus operaciones. La prevención ya no es una opción; es un factor de competitividad», concluyó Barrientos.
Con ello, WTW reafirma su compromiso de acompañar a las empresas que operan en El Salvador con soluciones especializadas en consultoría, gestión de riesgos y corretaje de seguros, contribuyendo a que las inversiones que hoy llegan al país se desarrollen sobre bases más sólidas, resilientes y sostenibles.
Sucesos
Kia Soul impacta contra hospital en Santiago de María y deja daños materiales
Un automóvil se estrelló este día contra las instalaciones del Hospital Nacional Jorge Arturo Mena, ubicado en Santiago de María, Usulután.
El vehículo involucrado es un automóvil marca Kia, modelo Soul, color blanco, que impactó contra un área del centro médico.
Tras el choque, el automotor ocasionó daños en parte de la infraestructura del hospital, incluyendo el techo y algunas sillas destinadas para la espera de los pacientes.
Afortunadamente, las autoridades informaron que en el siniestro vial no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.
Nacionales
Pick-up cae a barranco de siete metros y deja cuatro lesionados en La Unión
Un accidente de tránsito registrado esta tarde dejó a cuatro personas lesionadas luego de que un pick-up cayera a un barranco de aproximadamente siete metros de altura en el caserío Baratillo Sur, cantón San Sebastián, distrito de Santa Rosa de Lima, La Unión Norte.
Según las autoridades policiales, el conductor del vehículo perdió el control del pick-up y terminó en el fondo del barranco tras salirse de la carretera.
De acuerdo con Roberto Sánchez, jefe de socorrismo de Cruz Roja Salvadoreña, el conductor sufrió una descompensación por problemas de salud, lo que provocó que perdiera el control del automotor y cayera al río desde una altura aproximada de siete metros.
Los socorristas de Cruz Roja Salvadoreña acudieron al lugar para brindar atención a las cuatro personas lesionadas, quienes posteriormente fueron trasladadas a un centro asistencial.