Nacionales
Pronostican lluvias y tormentas para la tarde y noche de este jueves en El Salvador
El cielo permanecerá poco nublado y sin lluvias durante la mañana de este jueves, de acuerdo con el pronóstico del tiempo.
Para la tarde, se prevé un cielo parcialmente nublado en sectores de las zonas central y occidental, con lluvias y tormentas en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y en los departamentos de Santa Ana, La Libertad y Chalatenango, así como en sectores de San Salvador y Cuscatlán.
Durante la noche, se esperan algunas lluvias en la zona occidental, mientras que en el resto del país no se prevén precipitaciones.
El viento variará entre los 8 y 18 kilómetros por hora, con brisas ocasionales de hasta 35 kilómetros por hora, principalmente en zonas altas. Durante el desarrollo de tormentas, las ráfagas podrían superar los 40 kilómetros por hora.
El ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco por la noche y la madrugada.
Según el pronóstico, las condiciones estarán influenciadas por el flujo acelerado del este y una vaguada en capas medias de la atmósfera.
Nacionales
El Salvador acumula 14 días sin homicidios en julio, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el miércoles 15 de julio finalizó con cero homicidios en todo el país, con lo que El Salvador acumula 14 días sin muertes violentas durante julio de 2026.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante junio se registraron 29 días sin homicidios y en mayo fueron contabilizados 26. A estos se suman las 27 jornadas con cero asesinatos reportadas en abril, los 23 días sin muertes a causa de la violencia en marzo, los 24 días de febrero y las 27 jornadas sin homicidios registradas en enero.
La PNC detalló que, desde la implementación del régimen de excepción, el país contabiliza más de 1,000 días sin homicidios. Asimismo, indicó que en lo que va de 2026 se han registrado 169 jornadas sin muertes violentas.
Según las autoridades, estos resultados se atribuyen al Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y que continúa vigente en el país.
Economia
Sorteo LOTRA N.o 458 dedicado a » Ciclo Binario 2, ¡Fuente de Energía para El Salvador!» de LAGEO
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el Sorteo LOTRA N.º 458, dedicado al proyecto «Ciclo Binario 2, ¡Fuente de Energía para El Salvador!» de LAGEO, en reconocimiento al aporte de esta empresa estratégica al desarrollo energético del país mediante el aprovechamiento de los recursos geotérmicos.
De acuerdo con la información oficial, LAGEO cuenta con una capacidad instalada de 209.4 megavatios (MW), con la que genera aproximadamente el 21 % de la energía eléctrica que se consume en El Salvador. Además, mantiene una disponibilidad operativa mensual que oscila entre el 99 % y el 100 %, contribuyendo a la estabilidad del sistema energético nacional.
Como parte de su estrategia de innovación y desarrollo sostenible, la empresa puso en marcha las operaciones comerciales del proyecto Ciclo Binario 2 (CB2), ubicado en el Campo Geotérmico de Berlín. La nueva planta optimiza la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento del agua geotérmica proveniente de los pozos e incorpora una capacidad nominal de 7.4 MW, con el objetivo de fortalecer el suministro energético de la red nacional y respaldar el crecimiento del país.
Durante la fase previa del sorteo, correspondiente a la presentación de Premios Mayores y Maletines de Balotas de Colores, participó José Luis Henríquez, gerente de Proyectos de LAGEO, quien acompañó el desarrollo de este proceso.
Al finalizar la fase previa, el presidente de la LNB, Javier Milián, entregó un enmarcado conmemorativo a Jamilet de Quan, gerente general de LAGEO, en reconocimiento a la dedicatoria del sorteo. Posteriormente, la funcionaria dirigió unas palabras de agradecimiento.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 458 fueron los siguientes: el primer premio, de $205,000, correspondió al billete N.º 08181, el cual fue vendido; el segundo premio, de $20,000, fue para el billete N.º 00275, que no fue vendido; mientras que el tercer premio, de $10,000, correspondió al billete N.º 18701, también no vendido.
Internacionales -deportes
Cine al aire libre transmitirá el esperado duelo entre Inglaterra y Argentina
La fiebre mundialista continúa este miércoles en el cine al aire libre de la plaza ubicada sobre el bulevar Monseñor Romero, donde los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar de manera gratuita y en pantalla gigante la segunda semifinal de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.
La jornada está prevista para la 1:00 de la tarde con el esperado encuentro entre la Inglaterra de Harry Kane y la Argentina de Lionel Messi, un duelo que se postula como una final adelantada para los amantes del fútbol.
Del partido saldrá el rival que enfrentará a España el domingo en la final de la máxima fiesta del fútbol. La Copa Mundial de Fútbol cerrará el telón el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
La iniciativa busca ofrecer un espacio de convivencia para que familias, amigos y aficionados disfruten del ambiente mundialista al aire libre y compartan la emoción de cada encuentro en una experiencia diferente.