Pronostican lluvias y tormentas para la tarde y noche de este jueves en El Salvador

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el Sorteo LOTRA N.º 458, dedicado al proyecto «Ciclo Binario 2, ¡Fuente de Energía para El Salvador!» de LAGEO, en reconocimiento al aporte de esta empresa estratégica al desarrollo energético del país mediante el aprovechamiento de los recursos geotérmicos.

De acuerdo con la información oficial, LAGEO cuenta con una capacidad instalada de 209.4 megavatios (MW), con la que genera aproximadamente el 21 % de la energía eléctrica que se consume en El Salvador. Además, mantiene una disponibilidad operativa mensual que oscila entre el 99 % y el 100 %, contribuyendo a la estabilidad del sistema energético nacional.

Como parte de su estrategia de innovación y desarrollo sostenible, la empresa puso en marcha las operaciones comerciales del proyecto Ciclo Binario 2 (CB2), ubicado en el Campo Geotérmico de Berlín. La nueva planta optimiza la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento del agua geotérmica proveniente de los pozos e incorpora una capacidad nominal de 7.4 MW, con el objetivo de fortalecer el suministro energético de la red nacional y respaldar el crecimiento del país.

Durante la fase previa del sorteo, correspondiente a la presentación de Premios Mayores y Maletines de Balotas de Colores, participó José Luis Henríquez, gerente de Proyectos de LAGEO, quien acompañó el desarrollo de este proceso.

Al finalizar la fase previa, el presidente de la LNB, Javier Milián, entregó un enmarcado conmemorativo a Jamilet de Quan, gerente general de LAGEO, en reconocimiento a la dedicatoria del sorteo. Posteriormente, la funcionaria dirigió unas palabras de agradecimiento.

Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 458 fueron los siguientes: el primer premio, de $205,000, correspondió al billete N.º 08181, el cual fue vendido; el segundo premio, de $20,000, fue para el billete N.º 00275, que no fue vendido; mientras que el tercer premio, de $10,000, correspondió al billete N.º 18701, también no vendido.

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