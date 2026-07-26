Nacionales
Bomberos sofocan incendios en locales comerciales y un vehículo este domingo
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador informó que ha atendido dos emergencias por incendios durante la jornada de este domingo, sin que se reporten personas fallecidas.
La primera emergencia ocurrió en la plaza Somoza, en Jucuapa, Usulután, donde equipos de Bomberos sofocaron un incendio estructural registrado en dos locales comerciales.
«Realizamos maniobras de control y liquidación para extinguir el fuego y realizar el corte de avance hacia estructuras aledañas», informó la institución a través de una publicación en la red social X.
El segundo incidente ocurrió durante la madrugada en la calle antigua a Nejapa, en San Salvador Oeste, donde Bomberos atendió un incendio en un vehículo.
«Atendimos reporte de incendio en vehículo (…) Realizamos labores de liquidación y enfriamiento del automóvil», comunicó la institución.
Nacionales
Pronostican lluvias y tormentas para este domingo
El cielo permanecerá poco nublado durante la mañana sobre la cordillera Apaneca-Ilamatepec, el norte de Santa Ana, Chalatenango y sectores de la cordillera del Bálsamo, mientras que en el resto del país se mantendrá despejado.
Para la tarde, se espera un incremento de la nubosidad en la zona norte, la cordillera Apaneca-Ilamatepec y sectores de la cordillera del Bálsamo, donde se prevé el desarrollo de lluvias y tormentas entre el inicio y mediados de la tarde.
Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado, con lluvias y tormentas en la zona occidental, La Libertad, sectores del departamento de San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), así como en Chalatenango, Cabañas y Cuscatlán.
El viento soplará del noreste y suroeste, con velocidades entre 10 y 20 km/h. Además, durante las tormentas se esperan ráfagas que podrían superar los 35 km/h.
Estas condiciones estarán influenciadas por el paso de una onda tropical y la presencia de vaguadas, sistemas que favorecerán el desarrollo de lluvias y tormentas durante la tarde y la noche.
Nacionales
Mujer resulta lesionada tras ser atropellada por una rastra en La Libertad
Una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada por una rastra que perdió el control, según reportes difundidos en redes sociales.
El accidente ocurrió sobre el kilómetro 74 de la carretera Litoral, en el sector del cantón El Metalío, en La Libertad Costa.
Socorristas de Cruz Verde Majahual brindaron atención a la víctima en el lugar del percance debido a las múltiples lesiones que presentaba. Posteriormente, la mujer fue estabilizada y trasladada hacia un centro asistencial para recibir atención médica.
Internacionales
Ecuador TV destaca la seguridad en El Salvador tras viralizarse imagen de estudiantes
El medio de comunicación Ecuador TV destacó, a través de una publicación en redes sociales, la seguridad que, según su contenido, viven los salvadoreños en el territorio nacional.
La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que se observa a dos estudiantes utilizando, en la vía pública, las computadoras entregadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
«Una imagen de niños realizando sus tareas escolares con sus computadoras en una acera ha generado comentarios y reacciones en redes sociales. La escena muestra a los menores estudiando al aire libre con tranquilidad, una situación que usuarios han destacado como un reflejo de los cambios que, según sus publicaciones, se viven en distintas zonas de El Salvador», escribió el medio en su cuenta de Instagram.
La publicación fue retomada por el presidente Nayib Bukele.
Asimismo, Ecuador TV señaló que la imagen ha generado debate sobre la transformación de El Salvador bajo la actual administración presidencial.
«Quienes han compartido la fotografía aseguran que años atrás una escena de este tipo habría sido difícil de imaginar para muchos salvadoreños, y la interpretan como una muestra de mayor seguridad y nuevas condiciones para la vida cotidiana», indicó el medio suramericano.