Nacionales
Tres capturados por provocar pelea mientras bebían alcohol en Corinto, Morazán
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de tres sujetos señalados de agredir físicamente a otro hombre en el municipio de Corinto, Morazán Norte.
Los detenidos fueron identificados como Óscar Armando Márquez González, de 31 años; Marvin Marcelino Alvarado Reyes, de 30 años; y Kelvin Josué Benítez Núñez, de 19 años, de nacionalidad hondureña.
De acuerdo con la información proporcionada por la PNC, los tres sujetos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas junto a la víctima cuando uno de ellos botó una botella. Esta situación generó una discusión que terminó en una agresión física contra el hombre.
Los detenidos serán remitidos por el delito de lesiones.
Economia
Sorteo LOTRA N.o 466 dedicado al «75.o aniversario» del Sindicato de la Industria Eléctrica
En el marco del “Miércoles de Alegría”, el Sorteo LOTRA N.° 466 fue dedicado al 75.° aniversario del Sindicato de la Industria Eléctrica de El Salvador (SIES), organización fundada el 15 de septiembre de 1951.
A lo largo de sus 75 años de historia, el SIES ha acompañado las transformaciones del sector eléctrico y la mejora de los derechos de sus trabajadores.
La organización ha construido su identidad alrededor de los principios de Libertad, Trabajo y Justicia, valores que forman parte de su emblema y filosofía y que también orientan su misión de representar los intereses de las personas trabajadoras de la industria eléctrica.
La trayectoria del SIES también incluye iniciativas de formación técnica. Desde sus primeros años, impulsó escuelas de capacitación en electricidad y, posteriormente, estas iniciativas dieron paso al Centro de Enseñanza Técnica de Electricidad del SIES (CETEL SIES), que continúa formando técnicos en electricidad y ofreciendo oportunidades de capacitación.
Durante la fase previa del sorteo, Morena del Carmen Contreras, secretaria de Actas del Sindicato de la Industria Eléctrica, realizó la presentación de los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores.
Asimismo, el Team Lotería entregó el cuadro conmemorativo a Joselito Acosta Álvarez, secretario general del Sindicato de la Industria Eléctrica, como parte de la dedicatoria a la organización por sus 75 años de trayectoria.
Resultados del Sorteo LOTRA N.° 466
- Primer Premio: $390,000 – Billete N.° 34644, vendido.
- Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 20835, vendido.
- Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 27528, vendido.
Nacionales
Autoridades capturan a pandillero de la 18R en Cuscatlán Norte
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Erick Alexander Barahona Martínez, alias “Spy”, en Suchitoto, Cuscatlán Norte.
De acuerdo con la institución, la detención ocurrió durante un patrullaje preventivo, cuando los agentes consultaron al sujeto en el sistema ONI y confirmaron que es miembro de la pandilla 18R.
La PNC indicó que Barahona Martínez será remitido por el delito de organizaciones terroristas.
Además, según la información proporcionada por la institución, el detenido cuenta con órdenes de captura por homicidio agravado y extorsión agravada.
El sujeto será puesto a disposición del juzgado correspondiente.
Sucesos
Vehículo vuelca en carretera Panamericana
Esta mañana se reportó un aparatoso accidente de tránsito sobre el kilómetro 23 de la carretera Panamericana, en el carril que conduce hacia San Martín, San Salvador Este.
Según los reportes, en el percance se vieron involucrados un microbús de la ruta 113 y un vehículo particular, el cual terminó volcado tras el accidente.
Personal de Cruz Verde Salvadoreña (CVS) acudió al lugar para brindar atenciones prehospitalarias a las personas afectadas.
Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) procesó la escena con el objetivo de determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.