Autoridades capturan a pandillero de la 18R en Cuscatlán Norte

En el marco del “Miércoles de Alegría”, el Sorteo LOTRA N.° 466 fue dedicado al 75.° aniversario del Sindicato de la Industria Eléctrica de El Salvador (SIES), organización fundada el 15 de septiembre de 1951.

A lo largo de sus 75 años de historia, el SIES ha acompañado las transformaciones del sector eléctrico y la mejora de los derechos de sus trabajadores.

La organización ha construido su identidad alrededor de los principios de Libertad, Trabajo y Justicia, valores que forman parte de su emblema y filosofía y que también orientan su misión de representar los intereses de las personas trabajadoras de la industria eléctrica.

La trayectoria del SIES también incluye iniciativas de formación técnica. Desde sus primeros años, impulsó escuelas de capacitación en electricidad y, posteriormente, estas iniciativas dieron paso al Centro de Enseñanza Técnica de Electricidad del SIES (CETEL SIES), que continúa formando técnicos en electricidad y ofreciendo oportunidades de capacitación.

Durante la fase previa del sorteo, Morena del Carmen Contreras, secretaria de Actas del Sindicato de la Industria Eléctrica, realizó la presentación de los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores.

Asimismo, el Team Lotería entregó el cuadro conmemorativo a Joselito Acosta Álvarez, secretario general del Sindicato de la Industria Eléctrica, como parte de la dedicatoria a la organización por sus 75 años de trayectoria.

Resultados del Sorteo LOTRA N.° 466

Primer Premio: $390,000 – Billete N.° 34644, vendido.

$390,000 – Billete N.° 34644, vendido. Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 20835, vendido.

$20,000 – Billete N.° 20835, vendido. Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 27528, vendido.

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