Nacionales
El Salvador reafirma su apuesta por una industria competitiva
El Vicepresidente Félix Ulloa, participó en la XVI Edición del Ranking de Exportadores Industriales 2026, organizada por Asociación Salvadoreña de Industriales, un espacio que reconoce el desempeño de las empresas que impulsan la competitividad y el crecimiento económico del país.
El Vicepresidente Ulloa destacó que el sector industrial constituye uno de los principales motores de la economía nacional y reconoció el liderazgo de ASI por promover iniciativas que distinguen el esfuerzo de los empresarios salvadoreños, quienes han contribuido a posicionar al país con un mayor reconocimiento en los mercados internacionales.
En ese sentido, señaló que El Salvador atraviesa un momento favorable para la inversión, gracias al clima de confianza y estabilidad que ha permitido el crecimiento de diversos sectores estratégicos. De la misma manera, afirmó que este entorno ha fortalecido el desarrollo productivo y generado nuevas oportunidades para la expansión del tejido empresarial.
Como reflejo de este dinamismo, la industria manufacturera representó el 12.7 % del PIB al cierre de 2025 y, a mayo de 2026, las exportaciones industriales concentraron el 94 % de las exportaciones totales de bienes, consolidándose como el principal soporte del comercio exterior salvadoreño.
Asimismo, el país registró un crecimiento económico del 4.8 % durante el primer trimestre de 2026, impulsado por la inversión, el fortalecimiento de la infraestructura y el dinamismo de la actividad productiva. Estos resultados reflejan el robustecimiento del clima de inversión y la confianza en el país.
Economia
Sorteo LOTRA N.o 459 dedicado a » Terror CIFCO VII – El Contacto”
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó el Sorteo LOTRA N.º 459 al evento “Terror CIFCO VII – El Contacto”, una de las actividades de entretenimiento que se desarrollará durante las vacaciones y que cada año ofrece nuevas experiencias inmersivas, escenarios tematizados y personajes para los visitantes.
El evento se llevará a cabo del 31 de julio al 9 de agosto en FENADESAL, donde miles de asistentes podrán disfrutar de diez días de entretenimiento con ambientaciones inspiradas en distintos universos del terror, espectáculos, experiencias interactivas y un food court integrado por más de 90 emprendedores y expositores, con el objetivo de fortalecer el dinamismo económico y promover el talento nacional.
Como parte de la actividad, la Lotería invitó a los asistentes a visitar su stand, donde podrán adquirir sus productos y participar por la oportunidad de convertirse en uno de los próximos ganadores.
Previo al inicio del sorteo, durante la presentación de los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores, participó Lizzeth Lino, gerente de Mercadeo y gerente de Ventas Ad Honorem de CIFCO, quien recibió un enmarcado conmemorativo en reconocimiento a la dedicatoria del sorteo y agradeció el respaldo brindado a este evento.
En cuanto a los resultados del Sorteo LOTRA N.º 459, el primer premio de $205,000, correspondiente al billete N.º 17392, no fue vendido.
El segundo premio de $20,000 correspondió al billete N.º 03341, el cual sí fue vendido, mientras que el tercer premio de $10,000 fue para el billete N.º 36516, también vendido.
La LNB informó que la lista completa de números ganadores puede consultarse en su sitio web oficial.
Judicial
Hombre acumuló una deuda de $7,550 tras 12 años sin pagar pensión alimenticia
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
Nacionales
FOTOS | Capturan a sujeto que se hacía pasar por repartidor y transportaba seis paquetes de marihuana
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de Jhon Anthony Valles García, quien, según las autoridades, se desplazaba en una motocicleta haciéndose pasar por repartidor de una plataforma de delivery.
De acuerdo con el funcionario, el hombre intentó huir al percatarse de la presencia policial, pero fue localizado luego de sufrir un accidente en el kilómetro 8.5 de la carretera Panamericana, en Antiguo Cuscatlán.
Durante el procedimiento, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) le incautaron seis paquetes de marihuana, un teléfono celular y la motocicleta en la que se desplazaba.
«Nuestro trabajo de sacar de la sociedad a quienes tienen, mueven o comercializan veneno no se detiene», expresó Villatoro.
El ministro agregó que las autoridades continuarán actuando contra quienes distribuyan droga en el país.
«Seguiremos actuando con firmeza contra estos narcomenudistas. Quienes pretendan distribuir droga en nuestro país, pagarán con cárcel», afirmó.