Nacionales
MOP Te Asiste brindará asistencia vial las 24 horas durante las vacaciones agostinas
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que el programa MOP Te Asiste será desplegado a nivel nacional durante las vacaciones agostinas con el objetivo de brindar apoyo y asistencia vial a los conductores que lo requieran en las principales carreteras del país.
De acuerdo con el funcionario, el servicio estará disponible desde este lunes 27 de julio hasta el próximo 9 de agosto, las 24 horas del día, como parte de las acciones implementadas durante el período vacacional.
Los conductores que presenten fallas mecánicas o algún inconveniente en carretera podrán solicitar asistencia llamando al número telefónico 2510-0199.
«Para acceder a este servicio, las personas solo deben llamar al número 2510-0199. Si a alguien se le pincha una llanta, se queda sin combustible, tiene un desperfecto mecánico en alguna carretera o, en el peor de los casos, sufre un accidente vial, solo debe marcar a ese número», destacó el ministro Rodríguez.
Nacionales
Choque entre motocicletas deja dos lesionados en carretera a Ilobasco
Dos personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes en la carretera que conduce de Ilobasco hacia Tejutepeque, en el departamento de Cabañas.
De acuerdo con la información proporcionada, el percance ocurrió tras un choque entre dos motocicletas, por lo que socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Ilobasco, fueron alertados para atender la emergencia.
El personal paramédico estabilizó a las dos personas lesionadas en el lugar del accidente y posteriormente las trasladó de urgencia al hospital de la localidad para recibir atención médica.
Según reportes preliminares, el accidente habría sido ocasionado por el exceso de velocidad.
Nacionales
Auxilian a abuelito tras caer de un árbol de dos metros en San Juan Opico
Un adulto mayor fue auxiliado por socorristas de Comandos de Salvamento luego de sufrir una caída desde un árbol de aproximadamente dos metros de altura en el caserío La Bendición, cantón Los Bajíos, distrito de San Juan Opico, departamento de La Libertad.
De acuerdo con la información proporcionada, los socorristas atendieron al hombre de la tercera edad en el lugar del incidente, donde realizaron las labores de estabilización correspondientes.
Posteriormente, una vez estabilizado, el adulto mayor fue trasladado al hospital más cercano para descartar o confirmar la existencia de lesiones graves.
Principal
Bomberos rescatan a perro que cayó a un pozo de 30 metros de profundidad en Colón
Personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador rescató con éxito a un perro que cayó a un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad en la 9.ª Calle Poniente, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste.
De acuerdo con la institución, los bomberos realizaron las labores de rescate utilizando técnicas especializadas, lo que permitió poner a salvo al canino sin que presentara lesiones de gravedad.
Tras completar la operación, el perro fue entregado sano y salvo a sus propietarios, quienes agradecieron la rápida intervención de los equipos de emergencia.
Según la información proporcionada, este tipo de acciones reflejan el compromiso de las autoridades con la atención de emergencias y la protección de la población.