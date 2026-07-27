Choque entre motocicletas deja dos lesionados en carretera a Ilobasco

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que el programa MOP Te Asiste será desplegado a nivel nacional durante las vacaciones agostinas con el objetivo de brindar apoyo y asistencia vial a los conductores que lo requieran en las principales carreteras del país.

De acuerdo con el funcionario, el servicio estará disponible desde este lunes 27 de julio hasta el próximo 9 de agosto, las 24 horas del día, como parte de las acciones implementadas durante el período vacacional.

Los conductores que presenten fallas mecánicas o algún inconveniente en carretera podrán solicitar asistencia llamando al número telefónico 2510-0199.

«Para acceder a este servicio, las personas solo deben llamar al número 2510-0199. Si a alguien se le pincha una llanta, se queda sin combustible, tiene un desperfecto mecánico en alguna carretera o, en el peor de los casos, sufre un accidente vial, solo debe marcar a ese número», destacó el ministro Rodríguez.

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