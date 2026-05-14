Encuentra culpable de evasión de impuestos por US$207 mil

A través de una esquela, la Parroquía Santa María de la Encarnación de San Marcos, San Salvador, anunció el fallecimiento del sacerdote Edgar Lisandro Winter Coronado, dos días después que el Arzobispado de San Salvador informara de una investigación en su contra por un caso de abuso sexual de menores.

«Con profunda tristeza comunicamos que nuestro párroco partió a la casa del padre», infz

Los restos del sacerdote están siendo velados y serán sepultados en la ciudad de Cobán, en Guatemala, de donde es originario, informó la parroquia, ante lo cual decenas de sus feligreses lamentaron la noticia.

El pasado lunes, el Vicario Episcopal de Comunicaciones del Arzobispado de San Salvador informó que la Congregación Episcopal recibió una denuncia de un presunto delito de abuso sexual de menores contra del presbítero Winter Coronado.

«Esta Curia inmediatamente ha procedido a imponer medidas cautelares, y a iniciar el debido proceso jurídico, conforme al Derecho Canónico», informó la Arquidiócesis de San Salvador a través de un comunicado oficial.

Por su parte, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas afirmó, este miércoles, que desconoce la noticia de la muerte del sacerdote Winter Coronado, y reafirmó que continúan con la investigación en su contra, según protocolo del Derecho Canónico.

Antes de ser asignado a la parroquia Santa María de la Encarnación en San Marcos, Winter Coronado sirvió en comunidades como San Pedro Perulapán.

Se intentó conocer una versión del Arzobispado sobre el fallecimiento del sacerdote, pero se informó que las autoridades eclesiásticas están atendiendo otras actividades religiosas.

En un caso similar, en enero de 2026, la Iglesia Católica retiró del sacerdocio a Jesús Orlando Erazo Gálvez, quien había sido condenado en 2024 a 14 años de prisión por violación contra una menor de edad en el distrito de San Cristóbal, Cuscatlán Sur.

Desde el 2016, la Arquidiócesis de San Salvador creó una comisión para la atención y protección de niños y adolescentes que se encarga de recibir denuncias y evaluar los casos de víctimas de abuso sexual cometidos por sacerdotes.

Con Winter Coronado, son dos sacerdotes de origen guatemalteco acusados por delitos sexuales contra menores en El Salvador, en 2021, fue procesado José Venancio Boror Uz por supuestos abusos contra menores, incluyendo hechos reportados en una iglesia en el Barrio Lourdes, San Salvador.

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