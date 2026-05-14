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Encuentra culpable de evasión de impuestos por US$207 mil
Un sujeto fue condenado a seis años de prisión por el delito de defraudación al Fisco en la modalidad de evasión de impuestos, tras ser declarado culpable de omitir el pago de más de $207 mil al Estado salvadoreño.
El condenado fue identificado como Fernando José Recinos Casanova, quien enfrentó el proceso en su calidad de representante legal de la empresa AUTOCONSA S. A. de C. V., con sede en San Salvador.
El fallo fue emitido por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, que además ordenó su captura para el cumplimiento de la pena, ya que deberá ser encarcelado una vez sea localizado. Para ello, el juzgado giró las comunicaciones correspondientes a INTERPOL y decretó detención provisional.
De acuerdo con la acusación fiscal, Recinos Casanova presuntamente evadió el pago de $207,480.28 en impuestos y omitió presentar declaraciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda durante los meses de marzo, mayo, junio y diciembre de 2016.
Durante el juicio, una pericia financiera estableció que la empresa registró en su contabilidad compras y ventas gravadas correspondientes a ese período, pero no presentó las declaraciones tributarias obligatorias.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el ahora condenado habría actuado de forma deliberada para evitar el pago al Estado, por lo que además de la pena de prisión se solicitó el cumplimiento de la responsabilidad civil correspondiente.
Internacionales
Director de FBI increpa a senador demócrata por «beber margaritas en El Salvador»
El senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, fue cuestionado por el director del FBI, Kash Patel, sobre su viaje a El Salvador y «beber margaritas» con un «violador y pandillero condenado», refiriéndose a Kilmar Ábrego García.
El enfrentamiento se originó durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos en la que el director del FBI es cuestionado por Van Hollen, por un supuesto «consumo excesivo de alcohol» y ausencias durante su gestión, y las cuales habían sido reportadas por medios como The Atlantic. La discusión llamó la atención por el tono agresivo y las fuertes acusaciones entre ambos funcionarios.
El demócrata cuestionó directamente esas denuncias, pero el intercambio rápidamente se volvió personal y confrontativo cuando Patel respondió con acusaciones contra Van Hollen.
«La única persona que estaba sirviendo margaritas en El Salvador con dinero de los contribuyentes junto a un violador pandillero condenado eras tú [..] La única persona que acumuló una cuenta de bar de $7,000 en Washington D.C., en el bar del lobby, fue usted», le reprochó Patel.
«La única persona en esta sala que ha estado bebiendo con dinero de los contribuyentes durante el día eres tú […] Este es el máximo ejemplo de hipocresía. No permitiré que manchen mi nombre con acusaciones infundadas», añadió el director del FBI.
El encuentro de Van Hollen con el deportado Ábrego García, según EE.UU. por ser integrante de la MS-13, se difundió en abril del año pasado, cuando circularon unas fotografías de ambos junto a un abogado en un hotel de El Salvador.
«Kilmar Ábrego García, milagrosamente resucitado de los “campos de exterminio” y la “tortura”, ¡ahora tomando margaritas con el senador Van Hollen en el paraíso tropical de El Salvador!», escribió el presidente de la república, Nayib Bukele, a propósito de la foto que circulo en ese momento sobre el encuentro en San Salvador entre el demócrata y el delincuente.
Principal
Parroquia de San Marcos informa el fallecimiento de sacerdote investigado por abuso sexual
A través de una esquela, la Parroquía Santa María de la Encarnación de San Marcos, San Salvador, anunció el fallecimiento del sacerdote Edgar Lisandro Winter Coronado, dos días después que el Arzobispado de San Salvador informara de una investigación en su contra por un caso de abuso sexual de menores.
«Con profunda tristeza comunicamos que nuestro párroco partió a la casa del padre», infz
Los restos del sacerdote están siendo velados y serán sepultados en la ciudad de Cobán, en Guatemala, de donde es originario, informó la parroquia, ante lo cual decenas de sus feligreses lamentaron la noticia.
El pasado lunes, el Vicario Episcopal de Comunicaciones del Arzobispado de San Salvador informó que la Congregación Episcopal recibió una denuncia de un presunto delito de abuso sexual de menores contra del presbítero Winter Coronado.
«Esta Curia inmediatamente ha procedido a imponer medidas cautelares, y a iniciar el debido proceso jurídico, conforme al Derecho Canónico», informó la Arquidiócesis de San Salvador a través de un comunicado oficial.
Por su parte, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas afirmó, este miércoles, que desconoce la noticia de la muerte del sacerdote Winter Coronado, y reafirmó que continúan con la investigación en su contra, según protocolo del Derecho Canónico.
Antes de ser asignado a la parroquia Santa María de la Encarnación en San Marcos, Winter Coronado sirvió en comunidades como San Pedro Perulapán.
Se intentó conocer una versión del Arzobispado sobre el fallecimiento del sacerdote, pero se informó que las autoridades eclesiásticas están atendiendo otras actividades religiosas.
En un caso similar, en enero de 2026, la Iglesia Católica retiró del sacerdocio a Jesús Orlando Erazo Gálvez, quien había sido condenado en 2024 a 14 años de prisión por violación contra una menor de edad en el distrito de San Cristóbal, Cuscatlán Sur.
Desde el 2016, la Arquidiócesis de San Salvador creó una comisión para la atención y protección de niños y adolescentes que se encarga de recibir denuncias y evaluar los casos de víctimas de abuso sexual cometidos por sacerdotes.
Con Winter Coronado, son dos sacerdotes de origen guatemalteco acusados por delitos sexuales contra menores en El Salvador, en 2021, fue procesado José Venancio Boror Uz por supuestos abusos contra menores, incluyendo hechos reportados en una iglesia en el Barrio Lourdes, San Salvador.
Empresarial
¡Sorteo LOTRA N° 450 dedicado a la Estrategia El Salvador “Family Friendly”!
La Lotería Nacional realizó este miércoles el Sorteo LOTRA N° 450, dedicado por completo a la Estrategia El Salvador “Family Friendly”, una iniciativa que transforma la visión de país en experiencias concretas para las familias salvadoreñas y visitantes.
Esta estrategia invita a ver cada espacio desde los ojos de una familia: desde una mamá que necesita un lugar cómodo para el cuidado de su bebé, un papá que desea compartir momentos de juego con su hijo, o un abuelo que necesita accesibilidad para acompañar a los suyos.
Ser Family Friendly significa comprender que cada detalle cuenta y que la experiencia de las familias no depende únicamente de lo que ofrecemos, sino también de cómo las hacemos sentir.Hoy, esta transformación también se refleja en el turismo.
El Salvador ha recibido más de 4.1 millones de visitantes, proyectando al mundo un país que avanza, que acoge y que recibe con calidez.
Pero esta también es una invitación para las familias salvadoreñas: para recorrer nuevamente su país, redescubrirlo y crear nuevos recuerdos en espacios que están siendo transformados pensando en los salvadoreños.
Como parte del protocolo del sorteo, se realizó la presentación de premios mayores y la selección de maletines de balotas, con la participación de Marianna Montes, jefa de Asuntos Internacionales del Despacho de la Primera Dama. Además, se le entregó el marco conmemorativo de esta dedicatoria.
Resultados del Sorteo LOTRA N° 450:
Primer Premio: $175,000 – Billete N° 03327 NO VENDIDO
Segundo Premio: $20,000 – Billete N° 27419 VENDIDO
Tercer Premio: $10,000 – Billete N° 39454 VENDIDO
Los salvadoreños podrán consultar la lista completa de números ganadores y sintonizar el resumen de premios principales a las 5:30 p. m. por Canal 10.“Ganarte la Lotería, eso te puede pasar a vos si participás en todos nuestros sorteos de los Miércoles de Alegría”, recordó la institución.