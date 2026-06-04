Principal
Sujeto acusado de matar a su pareja en Zacatecoluca seguirá detenido mientras avanza la investigación
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Carlos Alberto Martínez, siga en detención mientras avanza la investigación en su contra por el feminicidio agravado de su compañera de vida.
El crimen se cometió en el distrito de Zacatecoluca, La Paz Este, el pasado 02 de mayo del presente año y según las investigaciones, la víctima sufría de violencia psicológica y emocional en la relación que tenía con el imputado.
Según las investigaciones, día del crimen, los tres hijos de la pareja dormían y él comenzó a discutir con la víctima en horas de la madrugada, luego el imputado tomó un cable y atacó a la mujer de espalda hasta asfixiarla.
El imputado reportó la muerte de la víctima, indicó que ella se había suicidado y él la había encontrado con el cable en el cuello al ingresar al corredor de la vivienda; sin embargo, al contrastar su versión con la biopsia, esta no coincidía con la causa de la muerte por lo que fue detenido.
En la primera audiencia el imputado presentó abundantes elementos probatorios de carácter documental, pericial y testimonial que acreditan la responsabilidad de este sujeto.
La medida de detención con instrucción fue impuesta por el Juzgado Segundo de Paz de Zacatecoluca.
Nacionales
Varios lesionados tras accidente de tránsito en carretera Litoral
Al menos seis personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera Litoral, a la altura del kilómetro 57.
Cuerpos de socorro se hicieron presentes en el lugar del percance para brindar atención a los afectados y evaluar la gravedad de las lesiones.
De forma preliminar, se informó que cinco de los lesionados fueron trasladados a distintos centros hospitalarios para recibir atención médica especializada.
Principal
Nuevo caso de acoso en transporte público es denunciado en redes sociales
La difusión de un video en redes sociales ha vuelto a poner en evidencia casos de acoso registrados en el transporte público.
En la grabación se observa a un sujeto utilizando su teléfono celular para captar imágenes debajo de la falda de una joven que viajaba en una unidad de transporte colectivo.
Ante esta situación, se hace un llamado a las víctimas y testigos a presentar las denuncias correspondientes, con el fin de facilitar la identificación de los responsables. Asimismo, diversos sectores destacan la importancia de reforzar la vigilancia y promover una cultura de denuncia frente a conductas que vulneran la privacidad y dignidad de las personas.
Nacionales
Así fueron captados dos personas mientras hurtaban artículos en una tienda de Santa Ana
Los propietarios de una tienda de origen chino ubicada en el centro de Santa Ana denunciaron el hurto de varios artículos, cometido por dos personas que fueron captadas por las cámaras de videovigilancia del establecimiento.
Según la denuncia, las imágenes muestran a ambos sospechosos presuntamente ocultando productos entre sus prendas de vestir antes de abandonar el local sin efectuar el pago correspondiente.
El caso quedó registrado por el sistema de seguridad del negocio.