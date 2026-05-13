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El Salvador superó expectativas de delegación estadounidense liderada por subsecretario Orr
El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, aseguró que El Salvador superó «ampliamente» las expectativas de la delegación que encabeza esta semana, conformada por representantes de agencias gubernamentales y nueve inversionistas de capital de riesgo estadounidenses.
«El Salvador ha superado ampliamente las expectativas», declaró durante una conferencia de prensa celebrada ayer en San Salvador.
La delegación que acompaña a Orr integra a representantes de la Corporación de Finanzas para el Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (EXIM Bank), el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado, además de firmas privadas de capital de riesgo consideradas entre las más importantes de Estados Unidos.
El subsecretario atribuyó los resultados positivos de la visita a la gestión del presidente Nayib Bukele, de quien dijo tiene «una agenda muy práctica y orientada a resultados que va a generar niveles inmensos de inversión empresarial en El Salvador». Sobre el perfil del país, fue enfático: «El Salvador es hermoso y próspero, y el presidente Bukele lo está convirtiendo en un hub tecnológico y un destino de nearshoring».
Uno de los ejes centrales de la visita fue el sector tecnológico. La delegación visitó Data Trust, un centro de datos Tier III, y sostuvo reuniones con la directora de la Oficina de Bitcoin, Stacy Herbert, y con representantes de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial.
Orr destacó que empresas de primer nivel mundial ya operan en el país: Google colabora con el Gobierno en plataformas de telemedicina, mientras que X —con su modelo de inteligencia artificial Grok— participa en iniciativas educativas impulsadas por el gobierno. «Ya están viendo esta inversión tecnológica de altísimo nivel llegando a El Salvador», afirmó el subsecretario.
Mencionó además la construcción de un segundo centro de datos con chips de alta potencia como evidencia del tipo de apuesta tecnológica que atrae el país, y señaló que ese tipo de infraestructura es «muy difícil de encontrar incluso en Estados Unidos».
En materia energética, el subsecretario identificó al sector como uno de los de mayor potencial para la colaboración bilateral. «El Salvador tiene oportunidades tremendamente diversas en el sector energético, incluyendo geotermia y la red eléctrica, donde Estados Unidos tiene mucho interés en invertir», sostuvo.
Durante su visita, Orr se reunió con el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, para explorar vías concretas de cooperación a largo plazo.
La agenda también abarcó sectores como farmacéutico, textil y aeronáutico. Orr mencionó explícitamente el nearshoring en estas industrias como áreas de interés prioritario para el capital privado estadounidense.
Inversión ya en marcha
El subsecretario fue claro en señalar que la relación de inversión entre ambos países no parte de cero. Recordó que la DFC participó en una conversión de deuda que calificó como «una de las mayores emisiones de deuda en la historia de El Salvador», y que también intervino en la terminal de gas natural licuado (GNL), a la que describió como «la inversión extranjera individual más grande en la historia del país».
«Ya estamos invirtiendo en El Salvador», afirmó, «pero esta delegación representa un momento en el que estamos trayendo al sector privado estadounidense».
Sobre el acuerdo de comercio recíproco firmado en enero de 2025, Orr subrayó el carácter histórico del vínculo bilateral: «Solo un país en el hemisferio occidental fue el primero en obtener un acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos, y ese fue El Salvador, porque El Salvador es uno de los socios preeminentes de Estados Unidos en toda la región».
El presidente Donald Trump, agregó, «está muy enfocado en crear comercio recíproco» y la relación comercial con El Salvador es, a su juicio, un modelo a seguir.
La agenda de la delegación incluyó además un recorrido por el Centro Histórico de San Salvador junto a la directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo, Alejandra Durán, y reuniones con la ministra de Economía, María Luisa Hayem. Para los últimos días de la visita quedaron programados encuentros con la Cámara Americana de Comercio (AmCham) y una visita al centro de mantenimiento aeronáutico Aeroman.
Al concluir la conferencia de prensa, Orr dejó en claro cuál será su mensaje al regresar a Washington: «Voy a volver a Estados Unidos y contarles a la industria de capital de riesgo y al resto del Gobierno todo sobre las oportunidades en El Salvador».
Empresarial
¡Sorteo LOTRA N° 450 dedicado a la Estrategia El Salvador “Family Friendly”!
La Lotería Nacional realizó este miércoles el Sorteo LOTRA N° 450, dedicado por completo a la Estrategia El Salvador “Family Friendly”, una iniciativa que transforma la visión de país en experiencias concretas para las familias salvadoreñas y visitantes.
Esta estrategia invita a ver cada espacio desde los ojos de una familia: desde una mamá que necesita un lugar cómodo para el cuidado de su bebé, un papá que desea compartir momentos de juego con su hijo, o un abuelo que necesita accesibilidad para acompañar a los suyos.
Ser Family Friendly significa comprender que cada detalle cuenta y que la experiencia de las familias no depende únicamente de lo que ofrecemos, sino también de cómo las hacemos sentir.Hoy, esta transformación también se refleja en el turismo.
El Salvador ha recibido más de 4.1 millones de visitantes, proyectando al mundo un país que avanza, que acoge y que recibe con calidez.
Pero esta también es una invitación para las familias salvadoreñas: para recorrer nuevamente su país, redescubrirlo y crear nuevos recuerdos en espacios que están siendo transformados pensando en los salvadoreños.
Como parte del protocolo del sorteo, se realizó la presentación de premios mayores y la selección de maletines de balotas, con la participación de Marianna Montes, jefa de Asuntos Internacionales del Despacho de la Primera Dama. Además, se le entregó el marco conmemorativo de esta dedicatoria.
Resultados del Sorteo LOTRA N° 450:
Primer Premio: $175,000 – Billete N° 03327 NO VENDIDO
Segundo Premio: $20,000 – Billete N° 27419 VENDIDO
Tercer Premio: $10,000 – Billete N° 39454 VENDIDO
Los salvadoreños podrán consultar la lista completa de números ganadores y sintonizar el resumen de premios principales a las 5:30 p. m. por Canal 10.“Ganarte la Lotería, eso te puede pasar a vos si participás en todos nuestros sorteos de los Miércoles de Alegría”, recordó la institución.
Principal
Se ampliará a un año el periodo del preenrolamiento
Con las reformas propuestas al Código Electoral, analizadas ayer en la comisión política, se busca dar un periodo mayor a los jóvenes que cumplirán 18 años para solicitar su Documento Único de Identidad (DUI) a través del preenrolamiento.
«La reforma nos amplía el margen de participación de jóvenes. Ya no van a ser alrededor de los 50,000 jóvenes aptos en el periodo entre el 1° de septiembre (2026) al día antes de la elección (27 de febrero de 2027). Tomando en cuenta los 365 días que establece el proyecto de reforma se amplía a 110,108 que estarían aptos para el preenrolamiento; 18,537 han solicitado su documento», indicó Fernando Velasco, director del RNPN.
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Emiten tres dictámenes para armonizar leyes electorales con reformas
La comisión política de la Asamblea Legislativa emitió ayer tres dictámenes favorables para reformar las leyes secundarias vinculadas a procesos electorales, con el fin de armonizarlas con las recientes reformas realizadas a la Constitución de la República que dieron paso a la creación de la circunscripción 15 y la despartidización del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Durante la sesión, con ocho votos a favor, la comisión emitió dictámenes para modificar la Ley de Partidos Políticos, el Código Electoral y la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.
«El día jueves (mañana) que tenemos plenaria vamos a recibir en el pleno los 60 diputados estos dictámenes, para que se conozcan, se discutan y luego se sometan a votación», expresó el presidente de la comisión y el congreso, Ernesto Castro.
Enfatizó la importancia de cumplir con el proceso de modificación de leyes secundarias para una adecuada aplicación de las reformas a los artículos 79 y 208 de la Carta Magna.
Previo a la aprobación de los dictámees, la comisión recibió a la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira; y a la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez.
Las funcionarias remarcaron la importancia de la armonización de las leyes secundarias para garantizar el cumplimiento de las reformas constitucionales que permitirán a la diáspora participar en los próximos comicios.
«Como cancillería nos sentimos sumamente comprometidos a apoyar en el cumplimiento de lo que se decida en esta honorable asamblea, y apoyar en lo que el TSE dictamine en el siguiente ejercicio y los que vienen, con la reforma al Código Electoral», indicó Mira.
Por su parte, Godínez afirmó que desde que se conoció la iniciativa de reforma enviada al congreso por el presidente Nayib Bukele para crear la circunscripción 15, diferentes líderes de la diáspora salvadoreña han mostrado y manifestado su interés por sumarse al proceso electoral para representar en el congreso a los salvadoreños en el exterior.
«Varios líderes me están contactando, de hecho, están muy interesados, en participar, en postularse, porque realmente es un momento histórico, ellos lo han estado esperando y solicitando», expresó.
A la vez, manifestó que todo este trabajo en materia electoral generará beneficios para los salvadoreños que residen en el exterior, siendo los tres principales: la reivindicación de derechos que se negaron por décadas para la elección de gobernantes, el reconocimiento del valor como salvadoreños y el fomento con la identidad del país.
También llegó a la comisión el director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, quien explicó que la información del domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI) será la que determinará la circunscripción a la que se asignará el voto en el extranjero.
En tanto, la presidenta del TSE, Roxana Soriano, afirmó que están trabajando en los preparativos para los comicios, que incluye una campaña de información para la diáspora y la modificación de términos para sugerir centros de votación en el exterior.