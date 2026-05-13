Se ampliará a un año el periodo del preenrolamiento

El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, aseguró que El Salvador superó «ampliamente» las expectativas de la delegación que encabeza esta semana, conformada por representantes de agencias gubernamentales y nueve inversionistas de capital de riesgo estadounidenses.

«El Salvador ha superado ampliamente las expectativas», declaró durante una conferencia de prensa celebrada ayer en San Salvador.

La delegación que acompaña a Orr integra a representantes de la Corporación de Finanzas para el Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (EXIM Bank), el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado, además de firmas privadas de capital de riesgo consideradas entre las más importantes de Estados Unidos.

El subsecretario atribuyó los resultados positivos de la visita a la gestión del presidente Nayib Bukele, de quien dijo tiene «una agenda muy práctica y orientada a resultados que va a generar niveles inmensos de inversión empresarial en El Salvador». Sobre el perfil del país, fue enfático: «El Salvador es hermoso y próspero, y el presidente Bukele lo está convirtiendo en un hub tecnológico y un destino de nearshoring».

Uno de los ejes centrales de la visita fue el sector tecnológico. La delegación visitó Data Trust, un centro de datos Tier III, y sostuvo reuniones con la directora de la Oficina de Bitcoin, Stacy Herbert, y con representantes de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial.

Orr destacó que empresas de primer nivel mundial ya operan en el país: Google colabora con el Gobierno en plataformas de telemedicina, mientras que X —con su modelo de inteligencia artificial Grok— participa en iniciativas educativas impulsadas por el gobierno. «Ya están viendo esta inversión tecnológica de altísimo nivel llegando a El Salvador», afirmó el subsecretario.

Mencionó además la construcción de un segundo centro de datos con chips de alta potencia como evidencia del tipo de apuesta tecnológica que atrae el país, y señaló que ese tipo de infraestructura es «muy difícil de encontrar incluso en Estados Unidos».

En materia energética, el subsecretario identificó al sector como uno de los de mayor potencial para la colaboración bilateral. «El Salvador tiene oportunidades tremendamente diversas en el sector energético, incluyendo geotermia y la red eléctrica, donde Estados Unidos tiene mucho interés en invertir», sostuvo.

Durante su visita, Orr se reunió con el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, para explorar vías concretas de cooperación a largo plazo.

La agenda también abarcó sectores como farmacéutico, textil y aeronáutico. Orr mencionó explícitamente el nearshoring en estas industrias como áreas de interés prioritario para el capital privado estadounidense.

Inversión ya en marcha

El subsecretario fue claro en señalar que la relación de inversión entre ambos países no parte de cero. Recordó que la DFC participó en una conversión de deuda que calificó como «una de las mayores emisiones de deuda en la historia de El Salvador», y que también intervino en la terminal de gas natural licuado (GNL), a la que describió como «la inversión extranjera individual más grande en la historia del país».

«Ya estamos invirtiendo en El Salvador», afirmó, «pero esta delegación representa un momento en el que estamos trayendo al sector privado estadounidense».

Sobre el acuerdo de comercio recíproco firmado en enero de 2025, Orr subrayó el carácter histórico del vínculo bilateral: «Solo un país en el hemisferio occidental fue el primero en obtener un acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos, y ese fue El Salvador, porque El Salvador es uno de los socios preeminentes de Estados Unidos en toda la región».

El presidente Donald Trump, agregó, «está muy enfocado en crear comercio recíproco» y la relación comercial con El Salvador es, a su juicio, un modelo a seguir.

La agenda de la delegación incluyó además un recorrido por el Centro Histórico de San Salvador junto a la directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo, Alejandra Durán, y reuniones con la ministra de Economía, María Luisa Hayem. Para los últimos días de la visita quedaron programados encuentros con la Cámara Americana de Comercio (AmCham) y una visita al centro de mantenimiento aeronáutico Aeroman.

Al concluir la conferencia de prensa, Orr dejó en claro cuál será su mensaje al regresar a Washington: «Voy a volver a Estados Unidos y contarles a la industria de capital de riesgo y al resto del Gobierno todo sobre las oportunidades en El Salvador».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...