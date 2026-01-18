Internacionales
NASA traslada cohete lunar a plataforma de lanzamiento antes de la misión Artemis 2
La NASA trasladó una plataforma de lanzamiento su cohete gigante SLS, que llevará astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años, para realizar pruebas previas al lanzamiento de la misión lunar Artemis 2.
La maniobra duró aproximadamente 12 horas y constituye una de las últimas etapas antes del despegue de esta esperada misión, previsto entre principios de febrero y finales de abril.
El inmenso cohete Space Launch System, de color naranja y blanco, y la nave Orion fueron sacados lentamente del edificio de ensamblaje de vehículos del Centro Espacial Kennedy, en Florida, y trasladados con sumo cuidado 6,5 kilómetros hasta la Plataforma de Lanzamiento 39B.
Si todas las pruebas resultan satisfactorias, tres estadounidenses y un canadiense se dirigirán a la Luna; no aterrizarán, sino que volarán alrededor del satélite terrestre.
La misión —que duraría unos 10 días— sería un paso enorme hacia el objetivo de que los estadounidenses vuelvan a pisar la superficie lunar, una meta anunciada por el presidente Donald Trump en su primer mandato.
Antes de que la misión pueda despegar, los ingenieros deben asegurarse de que el cohete SLS sea seguro y viable.
La misión no tripulada Artemis 1 tuvo lugar en noviembre de 2022 después de múltiples aplazamientos y dos intentos de lanzamiento fallidos.
La NASA espera devolver a los humanos a la Luna mientras China avanza con un esfuerzo rival que tiene como objetivo, a más tardar en 2030, su primera misión tripulada.
Localizan con vida a profesor colombiano desaparecido tras ser detenido en México
Un profesor universitario residente en México que fue reportado como desaparecido tras estar detenido unas horas en el norte del país fue encontrado con vida, informaron las autoridades locales.
Leonardo Ariel Escobar, de 42 años, fue detenido el 31 de diciembre por una falta administrativa en el aeropuerto Monterrey (norte) al llegar al país y estuvo detenido unas 36 horas, informó la secretaría de Seguridad.
Familiares y la universidad privada en la que trabaja reportaron que perdieron contacto el 2 de enero y denunciaron su desaparición.
La fiscalía del estado de Nuevo León informó que el viernes fue localizado vivo en el municipio de Juárez. Se espera rinda una declaración.
Medios locales publicaron que el catedrático fue visto deambulando por las calles, aparentemente desorientado, hasta que fue auxiliado por un centro de rehabilitación de adictos.
«Estaba desvariando, en situación de inconsciencia, presentaba miedo», dijo Felipe Rangel, director del lugar que lo auxilió, a la cadena Milenio.
Escobar recuperó la conciencia y Rangel lo identificó como el profesor que era buscando y lo reportó a la fiscalía.
El hombre está bajo resguardo de una unidad especializada de personas desaparecidas, misma que validó la versión del centro para adictos.
El colombiano es catedrático de la universidad Iberoamericana de Puebla (centro).
Elecciones presidenciales en Portugal con opciones para la extrema derecha
Portugal celebra el domingo elecciones presidenciales en las que la extrema derecha, principal fuerza de la oposición del país, aspira a situar a su candidato en la segunda vuelta.
Los colegios electorales abrieron a las 08H00 (locales y GMT) para 11 millones de electores y las proyecciones de boca de urna se conocerán a partir de las 20H00.
Según las encuestas André Ventura, presidente del partido de extrema derecha Chega (Basta), podría liderar la votación, aunque este diputado de 42 años tendría pocas posibilidades de ganar la segunda vuelta, el 8 de febrero.
El presidente portugués no tiene poderes ejecutivos pero puede ser llamado a jugar un papel de árbitro en caso de crisis, dado que tiene el derecho de disolver el Parlamento para convocar elecciones legislativas.
Tras semanas de campaña con un desenlace incierto, el candidato socialista Antonio José Seguro parece llevar una ligera ventaja en las encuestas frente al eurodiputado liberal Joao Cotrim Figueiredo para asumir la segunda posición.
Un total de 11 candidatos, una cifra récord, disputan el cargo de jefe de Estado.
El vencedor sustituirá al conservador Marcelo Rebelo de Sousa, electo dos veces en primera vuelta.
Ventura disputó las presidenciales de 2021, cuando obtuvo 11,9% de los votos y terminó en la tercera posición.
Desde entonces, su partido no ha dejado de crecer hasta alcanzar 22,8% de los votos y 60 diputados en las legislativas de mayo pasado, superando al Partido Socialista como principal fuerza de oposición al gobierno del conservador Luis Montenegro.
«Candidato del pueblo»-
«Un nuevo resultado sólido para la extrema derecha confirmaría su dominio en el escenario político» y marcaría un nuevo capítulo en «la batalla en marcha dentro de la derecha, entre la centroderecha tradicional y la extrema derecha emergente», indicó en una nota la consultora Teneo.
Ventura cerró su campaña pidiendo a los demás partidos de derecha no «poner obstáculos» a una eventual segunda vuelta con el candidato socialista.
Pero en su último mitin el viernes, este autoproclamado «candidato del pueblo» volvió a endurecer el tono, al negarse a intentar «agradar a todo el mundo» y prometer «poner orden» en el país.
«Espero que pase, y no solo en la primera vuelta. En la segunda también», declaró Isabel Peixoto, una simpatizante . «Los otros candidatos pertenecen a partidos que ya han estado en el poder, y ahí está el resultado. Siempre es lo mismo», añadió esta desempleada de 62 años.
Seguro, el candidato socialista de 63 años, jugó la carta del candidato integrador y moderado, defensor de la democracia y de los servicios públicos.
«Llamo a todos los demócratas, todos los progresistas y todos los humanistas a concentrar sus votos en nuestra candidatura», declaró en el último día de su campaña.
«Necesitamos un presidente que mejore este país porque la salud, la educación, todo tiene que ser reconstruido», dijo Sofia Taleigo, una vendedora de frutas de 55 años en un mercado del sur de Lisboa.
La Gomera, isla de Canarias, sufre un apagón
La turística isla española de La Gomera, en el archipiélago de Canarias, se recuperaba lentamente de un apagón que dejó a sus 22.000 habitantes sin electricidad este domingo, informaron autoridades locales.
La pequeña isla se quedó sin electricidad «a las 12h13» locales (misma hora GMT) producto de «la desestabilización de uno de los generadores» de la central eléctrica de El Palmar, que surte al territorio, explicó en X el Cabildo de La Gomera, el órgano de gobierno de la isla.
Ese fallo, «por motivos de seguridad», hizo que «cayese el suministro general, viéndose afectada la red eléctrica y el servicio de cobertura móvil», abundó el Cabildo.
«Estamos haciendo un seguimiento de la situación. En estos momentos se ha comenzado a restaurar la red eléctrica en la isla», indicó de su lado en X el presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo.
Este apagón ocurre en momentos en que La Gomera y el resto del archipiélago atlántico de Canarias se encuentran bajo un alerta por fuertes vientos y oleaje, según indicó la agencia española de meteorología (Aemet).
Ya la isla sufrió un apagón total en julio de 2023, por un incendio en su central eléctrica.
No se han registrado percances por el nuevo suceso.