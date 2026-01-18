Nacionales
El Salvador cerró el sábado 17 de enero con cero homicidios
Según la Policía Nacional Civil (PNC), se «finalizó el sábado 17 de enero, con 0 homicidios en el país».
Las autoridades han destacado que entre el 27 de marzo de 2022 y el 17 de enero de 2026, durante la implementación del régimen de excepción, se han alcanzado 102 días con cero homicidios.
Cabe mencionar, que también las autoridades han especificado que El Salvador alcanzó una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes y el llevar a 0 % la impunidad en el delito de homicidio, durante el 2025.
Los logros anteriores se deben al Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente hasta el momento en el país.
Nacionales
MARN prevé cielo poco nublado y vientos nortes este domingo
Durante la madrugada y la mañana del domingo se prevé cielo poco nublado, sin lluvias. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la noche y la madrugada se mantendrá poco nublado, siempre sin precipitaciones.
Se tendrá el ingreso de Vientos Nortes con velocidades entre 10 y 22 km/h y ráfagas de 50 a 70 km/h. En zonas donde la geografía favorece el aceleramiento del viento, podrían registrarse ráfagas de hasta 80 km/h durante la noche del domingo y la madrugada del lunes.
Estas condiciones están asociadas a una alta presión sobre el sur de Estados Unidos y el golfo de México, que impulsa un frente frío por el Caribe y favorece la presencia de Vientos Nortes en la región.
Judicial
90 años de prisión para pandilleros
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
Nacionales
Minsal recibe certificación del sistema de gestión antisoborno
El Ministerio de Salud (Minsal) recibió la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001, luego de un riguroso proceso de capacitación e innovación.
Esta certificación es otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), a través de su director para Centroamérica, Arnulfo Pino Figueroa.
La norma es un estándar internacional que especifica los requisitos y proporciona directrices para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno, orientado a fomentar una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en las instituciones públicas.
Esto ha llevado al Minsal a establecer procedimientos y controles, con el objetivo de prevenir y mitigar riesgos, así como actuar de manera oportuna frente a posibles actos de soborno dentro de la institución.