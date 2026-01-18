Internacionales
Elecciones presidenciales en Portugal con opciones para la extrema derecha
Portugal celebra el domingo elecciones presidenciales en las que la extrema derecha, principal fuerza de la oposición del país, aspira a situar a su candidato en la segunda vuelta.
Los colegios electorales abrieron a las 08H00 (locales y GMT) para 11 millones de electores y las proyecciones de boca de urna se conocerán a partir de las 20H00.
Según las encuestas André Ventura, presidente del partido de extrema derecha Chega (Basta), podría liderar la votación, aunque este diputado de 42 años tendría pocas posibilidades de ganar la segunda vuelta, el 8 de febrero.
El presidente portugués no tiene poderes ejecutivos pero puede ser llamado a jugar un papel de árbitro en caso de crisis, dado que tiene el derecho de disolver el Parlamento para convocar elecciones legislativas.
Tras semanas de campaña con un desenlace incierto, el candidato socialista Antonio José Seguro parece llevar una ligera ventaja en las encuestas frente al eurodiputado liberal Joao Cotrim Figueiredo para asumir la segunda posición.
Un total de 11 candidatos, una cifra récord, disputan el cargo de jefe de Estado.
El vencedor sustituirá al conservador Marcelo Rebelo de Sousa, electo dos veces en primera vuelta.
Ventura disputó las presidenciales de 2021, cuando obtuvo 11,9% de los votos y terminó en la tercera posición.
Desde entonces, su partido no ha dejado de crecer hasta alcanzar 22,8% de los votos y 60 diputados en las legislativas de mayo pasado, superando al Partido Socialista como principal fuerza de oposición al gobierno del conservador Luis Montenegro.
«Candidato del pueblo»-
«Un nuevo resultado sólido para la extrema derecha confirmaría su dominio en el escenario político» y marcaría un nuevo capítulo en «la batalla en marcha dentro de la derecha, entre la centroderecha tradicional y la extrema derecha emergente», indicó en una nota la consultora Teneo.
Ventura cerró su campaña pidiendo a los demás partidos de derecha no «poner obstáculos» a una eventual segunda vuelta con el candidato socialista.
Pero en su último mitin el viernes, este autoproclamado «candidato del pueblo» volvió a endurecer el tono, al negarse a intentar «agradar a todo el mundo» y prometer «poner orden» en el país.
«Espero que pase, y no solo en la primera vuelta. En la segunda también», declaró Isabel Peixoto, una simpatizante . «Los otros candidatos pertenecen a partidos que ya han estado en el poder, y ahí está el resultado. Siempre es lo mismo», añadió esta desempleada de 62 años.
Seguro, el candidato socialista de 63 años, jugó la carta del candidato integrador y moderado, defensor de la democracia y de los servicios públicos.
«Llamo a todos los demócratas, todos los progresistas y todos los humanistas a concentrar sus votos en nuestra candidatura», declaró en el último día de su campaña.
«Necesitamos un presidente que mejore este país porque la salud, la educación, todo tiene que ser reconstruido», dijo Sofia Taleigo, una vendedora de frutas de 55 años en un mercado del sur de Lisboa.
Internacionales
Localizan con vida a profesor colombiano desaparecido tras ser detenido en México
Un profesor universitario residente en México que fue reportado como desaparecido tras estar detenido unas horas en el norte del país fue encontrado con vida, informaron las autoridades locales.
Leonardo Ariel Escobar, de 42 años, fue detenido el 31 de diciembre por una falta administrativa en el aeropuerto Monterrey (norte) al llegar al país y estuvo detenido unas 36 horas, informó la secretaría de Seguridad.
Familiares y la universidad privada en la que trabaja reportaron que perdieron contacto el 2 de enero y denunciaron su desaparición.
La fiscalía del estado de Nuevo León informó que el viernes fue localizado vivo en el municipio de Juárez. Se espera rinda una declaración.
Medios locales publicaron que el catedrático fue visto deambulando por las calles, aparentemente desorientado, hasta que fue auxiliado por un centro de rehabilitación de adictos.
«Estaba desvariando, en situación de inconsciencia, presentaba miedo», dijo Felipe Rangel, director del lugar que lo auxilió, a la cadena Milenio.
Escobar recuperó la conciencia y Rangel lo identificó como el profesor que era buscando y lo reportó a la fiscalía.
El hombre está bajo resguardo de una unidad especializada de personas desaparecidas, misma que validó la versión del centro para adictos.
El colombiano es catedrático de la universidad Iberoamericana de Puebla (centro).
Internacionales
La Gomera, isla de Canarias, sufre un apagón
La turística isla española de La Gomera, en el archipiélago de Canarias, se recuperaba lentamente de un apagón que dejó a sus 22.000 habitantes sin electricidad este domingo, informaron autoridades locales.
La pequeña isla se quedó sin electricidad «a las 12h13» locales (misma hora GMT) producto de «la desestabilización de uno de los generadores» de la central eléctrica de El Palmar, que surte al territorio, explicó en X el Cabildo de La Gomera, el órgano de gobierno de la isla.
Ese fallo, «por motivos de seguridad», hizo que «cayese el suministro general, viéndose afectada la red eléctrica y el servicio de cobertura móvil», abundó el Cabildo.
«Estamos haciendo un seguimiento de la situación. En estos momentos se ha comenzado a restaurar la red eléctrica en la isla», indicó de su lado en X el presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo.
Este apagón ocurre en momentos en que La Gomera y el resto del archipiélago atlántico de Canarias se encuentran bajo un alerta por fuertes vientos y oleaje, según indicó la agencia española de meteorología (Aemet).
Ya la isla sufrió un apagón total en julio de 2023, por un incendio en su central eléctrica.
No se han registrado percances por el nuevo suceso.
Internacionales
Policía panameña decomisa 5 toneladas de droga en una embarcación
La policía panameña incautó más de 5 toneladas de droga en una embarcación que encalló en una playa del Pacífico tras una persecución policial, informaron este sábado las autoridades del país centroamericano.
Panamá es la puerta de entrada en Centroamérica de la cocaína que, procedente sobre todo de Colombia, trata de llegar a Estados Unidos, el principal mercado consumidor de esta droga.
Desde 2023, la policía panameña ha incautado más de 360 toneladas de drogas. El año pasado incautó más de 118, incluido un decomiso récord de 13.500 kilos.
El primer gran decomiso de 2026 se produjo en Playa Bongo, en Isla del Rey, en el Archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico, donde una embarcación encalló en un área rocosa tras huir de la policía con varios tripulantes a bordo, según informó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
Los agentes habían dado el alto a la lancha, pero sus ocupantes hicieron caso omiso de las advertencias y se dieron a la fuga. Al final terminaron chocando contra las rocas.
Los presuntos narcotraficantes, que lograron huir, abandonaron la barca «con 5.356 paquetes» de droga.
Ni el Senan ni la Fiscalía de Drogas especifican el tipo de sustancia incautada. Sin embargo, según las imágenes distribuidas muestarn paquetes de aproximadamente un kilo, muy similares a los que habitualmente se usan para el traslado de cocaína.
El pasado 31 de diciembre, el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, manifestó que 2025 fue un año «particularmente desafiante» para Panamá debido a la «sobreproducción de drogas en la región», donde Colombia viene registrando un fuerte incremento en la oferta de cocaína.
Además, en los dos últimos años aumentaron en puertos del Caribe panameño las incautaciones con destino a Bélgica, Francia, España y Reino Unido.