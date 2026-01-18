Principal
Eva App, una plataforma innovadora que promueve el cuidado de las mascotas
La aplicación web brinda servicios de guardería de día, paseos, visitas a domicilio y hospedaje para perros y gatos en San Salvador, La Libertad y Santa Ana.
Con un enfoque humano y de amor hacia los animales, Nelson Cruz y su esposa crearon en 2025 Eva app. Esta aplicación conecta a dueños de mascotas con cuidadores y paseadores verificados en El Salvador. Es la primera plataforma que integra el ecosistema de cuidados para mascotas en el país.
De acuerdo con Nelson, la idea nació de una historia real con su perrita Eva, una husky con mucha energía, y otra perrita mayor. Por sus trabajos, los esposos viajan mucho y siempre deben buscar a un familiar o a una persona cercana para cuidar a sus dos mascotas, pero les surge el temor de cómo los cuidarían.
«En este caso, cada perrito tiene su personalidad; ella [Eva] es superespecial, en el sentido de que abre puertas; de repente no sabemos cómo alcanzó algo. Siempre hay una gran ansiedad y preocupación, no porque no hubiera quién la cuidara, sino por la confianza y si iba a estar bien; si de repente no comía, más que ella es superapegada; ahí es donde nace la idea», dijo Nelson.
Enfatizó que, aunque es una aplicación, no nace por una necesidad tecnológica, sino humana, en encontrar a alguien de confianza que les dé la tranquilidad de que sus mascotas serán cuidadas con amor y respeto. Para Nelson, las mascotas ahora forman parte de la familia y, en ese sentido, los tutores buscan que tengan una Fotos Sofía Mazariego mejor calidad de vida y los cuidados necesarios.
«Para dar un dato puntual, en El Salvador hay casi 2 millones de hogares y hasta 2024 el 56 % tenía al menos una mascota. Ahora creo que la generación que pensaba que el perro es el perro, de jardín o para que cuide la casa, son poquitos los que quedan. Incluso la mitad de ese 56 % considera a la mascota par con otro humano de la familia», señaló.
El sitio está dirigido a tutores que viajan constantemente o tienen jornadas extensas de trabajo y necesitan que una persona los alimente durante el día o continúe sus actividades de rutina.
«Está dirigido, por un lado, a las personas que consideran a sus mascotas un miembro más de la familia y viajan bastante o que trabajan y para ellas no es tanto solo que coma, sino que tenga sus actividades, que salga a caminar; la alimentación, que no es darle tortilla, sino una alimentación natural», agregó.
Por otro lado, buscan dinamizar la economía, ya que tienen una gran parte de profesionales de veterinaria, también hay jóvenes y adultos que ofrecen estos servicios por su experiencia con los animales.
«Al final, es una oportunidad para que las personas puedan profesionalizar y estandarizar su servicio para llegar a más clientes. De alguna manera ofrecerles seguridad y garantizarles que ellos son capaces de cuidarlos con amor y conciencia», resaltó.
Actualmente, Eva App cuenta con una red de 33 cuidadores, quienes cumplen con ciertos requisitos para garantizar el bienestar de las mascotas. Entre ellos, hay médicos veterinarios, estudiantes, rescatistas o amantes de los animales.
Nelson enfatizó que cada uno de los cuidadores es verificado con la misión de que todas las mascotas tengan a alguien que las cuide como lo haría su dueño. Para este año incorporarán a un entrenador certificado para validar los conocimientos del equipo.
Los servicios están disponibles en las zonas del Gran San Salvador, también están incluidos Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. Dos de los cuidadores atienden la zona de Santa Ana. En este año planean expandirse para ofrecer sus servicios en otras zonas del territorio nacional.
Nelson invitó a que más jóvenes y adultos se unan a la aplicación, ya que los horarios son flexibles y se pueden sumar a este proyecto que promueve el amor y cuidado responsable de los animales.
Internacionales
NASA traslada cohete lunar a plataforma de lanzamiento antes de la misión Artemis 2
La NASA trasladó una plataforma de lanzamiento su cohete gigante SLS, que llevará astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años, para realizar pruebas previas al lanzamiento de la misión lunar Artemis 2.
La maniobra duró aproximadamente 12 horas y constituye una de las últimas etapas antes del despegue de esta esperada misión, previsto entre principios de febrero y finales de abril.
El inmenso cohete Space Launch System, de color naranja y blanco, y la nave Orion fueron sacados lentamente del edificio de ensamblaje de vehículos del Centro Espacial Kennedy, en Florida, y trasladados con sumo cuidado 6,5 kilómetros hasta la Plataforma de Lanzamiento 39B.
Si todas las pruebas resultan satisfactorias, tres estadounidenses y un canadiense se dirigirán a la Luna; no aterrizarán, sino que volarán alrededor del satélite terrestre.
La misión —que duraría unos 10 días— sería un paso enorme hacia el objetivo de que los estadounidenses vuelvan a pisar la superficie lunar, una meta anunciada por el presidente Donald Trump en su primer mandato.
Antes de que la misión pueda despegar, los ingenieros deben asegurarse de que el cohete SLS sea seguro y viable.
La misión no tripulada Artemis 1 tuvo lugar en noviembre de 2022 después de múltiples aplazamientos y dos intentos de lanzamiento fallidos.
La NASA espera devolver a los humanos a la Luna mientras China avanza con un esfuerzo rival que tiene como objetivo, a más tardar en 2030, su primera misión tripulada.
Nacionales
El Salvador cerró el sábado 17 de enero con cero homicidios
Según la Policía Nacional Civil (PNC), se «finalizó el sábado 17 de enero, con 0 homicidios en el país».
Las autoridades han destacado que entre el 27 de marzo de 2022 y el 17 de enero de 2026, durante la implementación del régimen de excepción, se han alcanzado 102 días con cero homicidios.
Cabe mencionar, que también las autoridades han especificado que El Salvador alcanzó una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes y el llevar a 0 % la impunidad en el delito de homicidio, durante el 2025.
Los logros anteriores se deben al Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente hasta el momento en el país.
Internacionales
Elecciones presidenciales en Portugal con opciones para la extrema derecha
Portugal celebra el domingo elecciones presidenciales en las que la extrema derecha, principal fuerza de la oposición del país, aspira a situar a su candidato en la segunda vuelta.
Los colegios electorales abrieron a las 08H00 (locales y GMT) para 11 millones de electores y las proyecciones de boca de urna se conocerán a partir de las 20H00.
Según las encuestas André Ventura, presidente del partido de extrema derecha Chega (Basta), podría liderar la votación, aunque este diputado de 42 años tendría pocas posibilidades de ganar la segunda vuelta, el 8 de febrero.
El presidente portugués no tiene poderes ejecutivos pero puede ser llamado a jugar un papel de árbitro en caso de crisis, dado que tiene el derecho de disolver el Parlamento para convocar elecciones legislativas.
Tras semanas de campaña con un desenlace incierto, el candidato socialista Antonio José Seguro parece llevar una ligera ventaja en las encuestas frente al eurodiputado liberal Joao Cotrim Figueiredo para asumir la segunda posición.
Un total de 11 candidatos, una cifra récord, disputan el cargo de jefe de Estado.
El vencedor sustituirá al conservador Marcelo Rebelo de Sousa, electo dos veces en primera vuelta.
Ventura disputó las presidenciales de 2021, cuando obtuvo 11,9% de los votos y terminó en la tercera posición.
Desde entonces, su partido no ha dejado de crecer hasta alcanzar 22,8% de los votos y 60 diputados en las legislativas de mayo pasado, superando al Partido Socialista como principal fuerza de oposición al gobierno del conservador Luis Montenegro.
«Candidato del pueblo»-
«Un nuevo resultado sólido para la extrema derecha confirmaría su dominio en el escenario político» y marcaría un nuevo capítulo en «la batalla en marcha dentro de la derecha, entre la centroderecha tradicional y la extrema derecha emergente», indicó en una nota la consultora Teneo.
Ventura cerró su campaña pidiendo a los demás partidos de derecha no «poner obstáculos» a una eventual segunda vuelta con el candidato socialista.
Pero en su último mitin el viernes, este autoproclamado «candidato del pueblo» volvió a endurecer el tono, al negarse a intentar «agradar a todo el mundo» y prometer «poner orden» en el país.
«Espero que pase, y no solo en la primera vuelta. En la segunda también», declaró Isabel Peixoto, una simpatizante . «Los otros candidatos pertenecen a partidos que ya han estado en el poder, y ahí está el resultado. Siempre es lo mismo», añadió esta desempleada de 62 años.
Seguro, el candidato socialista de 63 años, jugó la carta del candidato integrador y moderado, defensor de la democracia y de los servicios públicos.
«Llamo a todos los demócratas, todos los progresistas y todos los humanistas a concentrar sus votos en nuestra candidatura», declaró en el último día de su campaña.
«Necesitamos un presidente que mejore este país porque la salud, la educación, todo tiene que ser reconstruido», dijo Sofia Taleigo, una vendedora de frutas de 55 años en un mercado del sur de Lisboa.