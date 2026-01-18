Tecnología
Acer lanza su nueva línea de laptops Swift AI
Acer presentó su nuevo portafolio de laptops Swift AI, una generación de Copilot+ PCs con Windows 11 pensadas para creadores de contenido, profesionales en movimiento y usuarios que buscan alto rendimiento con funciones de inteligencia artificial integradas.
La familia está integrada por la Swift 16 AI, la ultraligera Swift Edge AI y la versátil Swift Go AI, disponible en versiones de 14 y 16 pulgadas.
La Acer Swift 16 AI es el modelo insignia de la marca. Está fabricada en aluminio y equipada con hasta un procesador Intel Core Ultra X9 388H y gráficos Intel Arc B390, lo que la orienta a tareas exigentes como edición y manejo de archivos pesados.
Es capaz de interactuar con herramientas creativas de IA mediante bocetos, animación, modelado y edición directamente en el touchpad. Además, incorpora una pantalla táctil OLED 3K de 16 pulgadas, con 120 Hz y cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3.
Por su parte, las Swift Edge 14 AI y Swift Edge 16 AI apuestan por la portabilidad. Con un peso inferior a 1 kg en el modelo de 14 pulgadas y un diseño ultradelgado, estas laptops combinan ligereza con resistencia de grado militar MIL-STD 810H.
Ambas están impulsadas por hasta un Intel Core Ultra 9 386H, con hasta 32 GB de memoria y 1 TB de almacenamiento, pensadas para profesionales que necesitan movilidad sin sacrificar rendimiento ni batería.
Mientras que las Swift Go 14 AI y la Swift Go 16 AI ofrecen un equilibrio entre desempeño, diseño y valor. Cuentan con chasis de aluminio, apertura de 180 grados y pantallas OLED táctiles en resoluciones 2K y 3K.
Integran procesadores Intel Core Ultra Serie 3 y funciones de Copilot+, como Click to Do, orientadas a mejorar la productividad mediante acciones rápidas basadas en el contenido en pantalla.
Eva App, una plataforma innovadora que promueve el cuidado de las mascotas
La aplicación web brinda servicios de guardería de día, paseos, visitas a domicilio y hospedaje para perros y gatos en San Salvador, La Libertad y Santa Ana.
Con un enfoque humano y de amor hacia los animales, Nelson Cruz y su esposa crearon en 2025 Eva app. Esta aplicación conecta a dueños de mascotas con cuidadores y paseadores verificados en El Salvador. Es la primera plataforma que integra el ecosistema de cuidados para mascotas en el país.
De acuerdo con Nelson, la idea nació de una historia real con su perrita Eva, una husky con mucha energía, y otra perrita mayor. Por sus trabajos, los esposos viajan mucho y siempre deben buscar a un familiar o a una persona cercana para cuidar a sus dos mascotas, pero les surge el temor de cómo los cuidarían.
«En este caso, cada perrito tiene su personalidad; ella [Eva] es superespecial, en el sentido de que abre puertas; de repente no sabemos cómo alcanzó algo. Siempre hay una gran ansiedad y preocupación, no porque no hubiera quién la cuidara, sino por la confianza y si iba a estar bien; si de repente no comía, más que ella es superapegada; ahí es donde nace la idea», dijo Nelson.
Enfatizó que, aunque es una aplicación, no nace por una necesidad tecnológica, sino humana, en encontrar a alguien de confianza que les dé la tranquilidad de que sus mascotas serán cuidadas con amor y respeto. Para Nelson, las mascotas ahora forman parte de la familia y, en ese sentido, los tutores buscan que tengan una Fotos Sofía Mazariego mejor calidad de vida y los cuidados necesarios.
«Para dar un dato puntual, en El Salvador hay casi 2 millones de hogares y hasta 2024 el 56 % tenía al menos una mascota. Ahora creo que la generación que pensaba que el perro es el perro, de jardín o para que cuide la casa, son poquitos los que quedan. Incluso la mitad de ese 56 % considera a la mascota par con otro humano de la familia», señaló.
El sitio está dirigido a tutores que viajan constantemente o tienen jornadas extensas de trabajo y necesitan que una persona los alimente durante el día o continúe sus actividades de rutina.
«Está dirigido, por un lado, a las personas que consideran a sus mascotas un miembro más de la familia y viajan bastante o que trabajan y para ellas no es tanto solo que coma, sino que tenga sus actividades, que salga a caminar; la alimentación, que no es darle tortilla, sino una alimentación natural», agregó.
Por otro lado, buscan dinamizar la economía, ya que tienen una gran parte de profesionales de veterinaria, también hay jóvenes y adultos que ofrecen estos servicios por su experiencia con los animales.
«Al final, es una oportunidad para que las personas puedan profesionalizar y estandarizar su servicio para llegar a más clientes. De alguna manera ofrecerles seguridad y garantizarles que ellos son capaces de cuidarlos con amor y conciencia», resaltó.
Actualmente, Eva App cuenta con una red de 33 cuidadores, quienes cumplen con ciertos requisitos para garantizar el bienestar de las mascotas. Entre ellos, hay médicos veterinarios, estudiantes, rescatistas o amantes de los animales.
Nelson enfatizó que cada uno de los cuidadores es verificado con la misión de que todas las mascotas tengan a alguien que las cuide como lo haría su dueño. Para este año incorporarán a un entrenador certificado para validar los conocimientos del equipo.
Los servicios están disponibles en las zonas del Gran San Salvador, también están incluidos Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. Dos de los cuidadores atienden la zona de Santa Ana. En este año planean expandirse para ofrecer sus servicios en otras zonas del territorio nacional.
Nelson invitó a que más jóvenes y adultos se unan a la aplicación, ya que los horarios son flexibles y se pueden sumar a este proyecto que promueve el amor y cuidado responsable de los animales.
OpenAI pondrá publicidad en ChatGPT en Estados Unidos en las próximas semanas
OpenAI anunció el viernes la llegada de la publicidad a ChatGPT, comenzando con una fase de prueba en Estados Unidos para los suscriptores de precio reducido y los usuarios gratuitos del popular asistente de inteligencia artificial.
«En las próximas semanas, nos preparamos para iniciar la prueba de publicidad en Estados Unidos para los usuarios gratuitos y del plan Go», la suscripción de menor precio, anunció OpenAI, confirmando un giro muy esperado y comentado desde hace semanas en Silicon Valley.
«Las suscripciones Plus, Pro y Enterprise no incluirán publicidad», precisa la empresa en un extenso post que detalla cómo piensa introducir esta fuente de ingresos al tiempo que «mantiene la confianza» de los usuarios en las respuestas de ChatGPT, el más utilizado del mundo.
Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la valoración de OpenAI se ha disparado hasta los 500.000 millones de dólares en rondas de financiación, por encima de cualquier otra empresa privada.
Algunos esperan que pueda salir a bolsa con una valoración de un billón de dólares.
Pero el creador de ChatGPT quema efectivo a un ritmo vertiginoso, principalmente por la potencia de computación necesaria para ofrecer sus servicios.
Con esta medida, OpenAI acerca su modelo de negocio al de los gigantes tecnológicos Google y Meta, que han construido imperios publicitarios sobre la base de servicios de uso gratuito.
A diferencia de OpenAI, esas empresas cuentan con enormes ingresos publicitarios para financiar la innovación en IA, y Amazon también está construyendo un sólido negocio publicitario en sus plataformas de compras y transmisión de video.
«Los anuncios no son una distracción de la carrera de la IA generativa; son la forma en que OpenAI se mantiene en ella», dijo Jeremy Goldman, analista de Emarketer.
«Si ChatGPT activa los anuncios, OpenAI estará admitiendo algo simple y trascendental: la carrera ya no va solo en la calidad del modelo; se trata de monetizar la atención sin erosionar la confianza», añadió.
Alianza de BBVA y OpenAI para implantar la inteligencia artificial en las finanzas
El acuerdo, cuyo coste no se desveló, «busca crear un asistente conversacional e inteligente capaz de acompañar a las personas en su día a día financiero», señaló BBVA, cuyos más de 120.000 empleados tendrán a su disposición ChatGPT Enterprise.
Esta implantación generalizada en el segundo banco español llega tras un periodo de prueba con 11.000 empleados, el 80% de los cuales dijeron haberse ahorrado «de media tres horas a la semana en tareas rutinarias».
Se trata de «uno de los mayores despliegues empresariales de IA generativa en el sector de los servicios financieros», se congratuló en un comunicado OpenAI, que actualmente afirma contar con más de un millón de clientes profesionales, incluyendo empresas.