Acer lanza su nueva línea de laptops Swift AI

La aplicación web brinda servicios de guardería de día, paseos, visitas a domicilio y hospedaje para perros y gatos en San Salvador, La Libertad y Santa Ana.

Con un enfoque humano y de amor hacia los animales, Nelson Cruz y su esposa crearon en 2025 Eva app. Esta aplicación conecta a dueños de mascotas con cuidadores y paseadores verificados en El Salvador. Es la primera plataforma que integra el ecosistema de cuidados para mascotas en el país.

De acuerdo con Nelson, la idea nació de una historia real con su perrita Eva, una husky con mucha energía, y otra perrita mayor. Por sus trabajos, los esposos viajan mucho y siempre deben buscar a un familiar o a una persona cercana para cuidar a sus dos mascotas, pero les surge el temor de cómo los cuidarían.

«En este caso, cada perrito tiene su personalidad; ella [Eva] es superespecial, en el sentido de que abre puertas; de repente no sabemos cómo alcanzó algo. Siempre hay una gran ansiedad y preocupación, no porque no hubiera quién la cuidara, sino por la confianza y si iba a estar bien; si de repente no comía, más que ella es superapegada; ahí es donde nace la idea», dijo Nelson.

Enfatizó que, aunque es una aplicación, no nace por una necesidad tecnológica, sino humana, en encontrar a alguien de confianza que les dé la tranquilidad de que sus mascotas serán cuidadas con amor y respeto. Para Nelson, las mascotas ahora forman parte de la familia y, en ese sentido, los tutores buscan que tengan una Fotos Sofía Mazariego mejor calidad de vida y los cuidados necesarios.

«Para dar un dato puntual, en El Salvador hay casi 2 millones de hogares y hasta 2024 el 56 % tenía al menos una mascota. Ahora creo que la generación que pensaba que el perro es el perro, de jardín o para que cuide la casa, son poquitos los que quedan. Incluso la mitad de ese 56 % considera a la mascota par con otro humano de la familia», señaló.

El sitio está dirigido a tutores que viajan constantemente o tienen jornadas extensas de trabajo y necesitan que una persona los alimente durante el día o continúe sus actividades de rutina.

«Está dirigido, por un lado, a las personas que consideran a sus mascotas un miembro más de la familia y viajan bastante o que trabajan y para ellas no es tanto solo que coma, sino que tenga sus actividades, que salga a caminar; la alimentación, que no es darle tortilla, sino una alimentación natural», agregó.

Por otro lado, buscan dinamizar la economía, ya que tienen una gran parte de profesionales de veterinaria, también hay jóvenes y adultos que ofrecen estos servicios por su experiencia con los animales.

«Al final, es una oportunidad para que las personas puedan profesionalizar y estandarizar su servicio para llegar a más clientes. De alguna manera ofrecerles seguridad y garantizarles que ellos son capaces de cuidarlos con amor y conciencia», resaltó.

Actualmente, Eva App cuenta con una red de 33 cuidadores, quienes cumplen con ciertos requisitos para garantizar el bienestar de las mascotas. Entre ellos, hay médicos veterinarios, estudiantes, rescatistas o amantes de los animales.

Nelson enfatizó que cada uno de los cuidadores es verificado con la misión de que todas las mascotas tengan a alguien que las cuide como lo haría su dueño. Para este año incorporarán a un entrenador certificado para validar los conocimientos del equipo.

Los servicios están disponibles en las zonas del Gran San Salvador, también están incluidos Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. Dos de los cuidadores atienden la zona de Santa Ana. En este año planean expandirse para ofrecer sus servicios en otras zonas del territorio nacional.

Nelson invitó a que más jóvenes y adultos se unan a la aplicación, ya que los horarios son flexibles y se pueden sumar a este proyecto que promueve el amor y cuidado responsable de los animales.

