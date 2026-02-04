Principal
Facebook cumple 22 años como una de las mayores plataformas sociales del mundo
Facebook cumplió 22 años este 4 de febrero de 2026, tras haber sido fundada en 2004 por Mark Zuckerberg y otros estudiantes de la Universidad de Harvard como una red para conectar a alumnos del campus. Posteriormente, la plataforma se expandió a otras universidades, luego a Estados Unidos y finalmente al resto del mundo.
Actualmente, Facebook forma parte de Meta Platforms, compañía que también controla servicios como Instagram y WhatsApp, adquiridos en 2012 y 2014 respectivamente. Con el paso de los años, la empresa evolucionó de ser una red social a un ecosistema tecnológico enfocado en comunicación digital, publicidad y desarrollo de nuevas tecnologías.
En términos de alcance, Facebook sigue siendo una de las plataformas más grandes del mundo. Datos recientes sitúan a la red social con alrededor de 3,000 millones de usuarios activos mensuales, consolidando su posición como uno de los servicios digitales más utilizados globalmente.
Pese a su crecimiento, la compañía ha enfrentado desafíos relacionados con privacidad, desinformación y regulación tecnológica, mientras continúa invirtiendo en inteligencia artificial y experiencias digitales como realidad virtual dentro de su estrategia futura.
Jetset
«My Hero Academia: All’s Justice» llegará el 6 de febrero con el mayor despliegue de la saga
El videojuego «My Hero Academia: All’s Justice» se lanzará oficialmente el viernes 6 de febrero de 2026 para PS5, Xbox Series X|S y PC, según la información del sitio oficial de Bandai Namco, que confirma además que el título es desarrollado por Byking Inc.
El título plantea combates de lucha en arena 3D con enfrentamientos por equipos de tres personajes, centrados en el arco final del anime y el choque entre héroes y villanos, incluyendo el conflicto definitivo entre «One For All» y «All For One».
La propuesta busca ser la entrega más ambiciosa de la franquicia, con un plantel amplio de personajes en sus versiones más poderosas y un sistema de combate diseñado para explotar al máximo los dones de cada luchador.
En la previa al estreno, la cobertura especializada y análisis preliminares coinciden en que el juego prioriza el espectáculo y la fidelidad al material original, posicionándose como un lanzamiento clave para los fans de la saga y del género «arena fighter».
Principal
Capacitación práctica abre oportunidades en áreas creativas y de emprendimiento en San Salvador
La Alcaldía de San Salvador anunció la realización de cursos cortos de formación durante febrero a través del Centro de Formación Laboral de San Salvador Centro, como parte de su oferta de capacitación para la población. La comuna destacó que estas actividades buscan promover el aprendizaje de nuevas habilidades prácticas.
Entre los talleres disponibles destacan el Taller de decoración Amor y Amistad con globos, el Taller de elaboración de cremas para el cuidado de la piel y el Taller de galletas del amor y la amistad. De acuerdo con la información publicada, las actividades se desarrollarán el lunes 9 de febrero en la sede de la colonia Layco.
Los talleres se impartirán en horario de 8:00 a. m. a 12:00 m., con un costo de 15 dólares e incluyen todos los materiales necesarios. La inscripción permanecerá abierta hasta el mismo día del evento, según detalla la convocatoria.
La municipalidad informó que las personas interesadas pueden solicitar información adicional a través del teléfono 2205-4000, extensiones 2705 y 2713, o mediante WhatsApp al 7967-3810.
Internacionales
Condenado a cadena perpetua el hombre que trató de matar a Trump en Florida en 2024
La justicia estadounidense condenó este miércoles a cadena perpetua al hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump en su campo de golf en Florida en 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales ganadas por el republicano.
En septiembre, un jurado lo había declarado culpable de cinco cargos, entre ellos el de intento de asesinato de un candidato presidencial. Al oír el veredicto, el acusado intentó entonces apuñalarse con un bolígrafo, pero unos guardias se lo impidieron.
La jueza Aileen Cannon siguió este miércoles la petición de la fiscalía y le aplicó a Routh el mayor castigo posible «para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él».
Routh también fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma debido a sus antecedentes penales, posesión de un arma con el número de serie borrado, posesión de un arma de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal.
El 15 de septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto estadounidense -encargado de proteger a las altas figuras políticas del país- vio el cañón de un rifle asomando entre arbustos del campo de golf de West Palm Beach, donde Trump estaba jugando una partida.
El agente abrió fuego y Routh, que huyó en un vehículo, fue detenido poco después por la policía.
La policía encontró un rifle semiautomático cargado, equipado con una mira telescópica y un cargador con munición adicional en el lugar de los hechos.
«Un cascarón vacío»
Tras permanecer en silencio, con el ceño fruncido y sin mostrar ninguna emoción aparente durante la audiencia, Routh tomó la palabra. Se colocó unas gruesas gafas negras y comenzó a leer un discurso de 20 páginas que traía preparado.
«Mi sentencia es totalmente insignificante. Ante ustedes no hay nada; no soy más que un cascarón vacío», declaró, antes de definirse como una buena persona, trabajadora y entregada a su país.
La jueza Cannon lo interrumpió varias veces y le pidió que acortara un discurso que consideró irrelevante para el caso. Routh llegó a decir, por ejemplo, que cambiaría su vida por la de palestinos víctimas del conflicto con Israel.
El condenado volvió a mostrar su fijación por la invasión rusa de Ucrania, adonde había viajado para unirse a voluntarios extranjeros, y lamentó la pasividad del mundo ante esa guerra.
Frente a él, el fiscal John Shipley trató de desmontar la imagen de buen ciudadano defendida por Routh y su abogado, Martin Roth.
«Intentó llevar a cabo una matanza a sangre fría», con el «objetivo de subvertir la democracia estadounidense» matando al entonces candidato republicano y actual presidente, Donald Trump, dijo Shipley.