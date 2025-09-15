Principal
Acer presenta la Veriton GN100 AI, una miniestación de trabajo para inteligencia artificial
Acer anunció el lanzamiento de la Veriton GN100 AI, una miniestación de trabajo compacta diseñada para ejecutar modelos de inteligencia artificial de manera local, reduciendo la dependencia de la nube.
El equipo incorpora el superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, capaz de ofrecer hasta 1 PFLOPS en IA FP4, con núcleos CUDA de última generación, núcleos Tensor de quinta generación y 20 núcleos de CPU basados en ARM. Además, cuenta con 128 GB de memoria unificada y un SSD NVMe M.2 de 4 TB, lo que brinda un rendimiento comparable al de un servidor en un formato reducido.
Según Acer, la Veriton GN100 AI incluye el paquete de software NVIDIA AI, que permite a desarrolladores, investigadores y científicos de datos trabajar con herramientas como PyTorch, Jupyter y Ollama, facilitando la creación, prueba e implementación de modelos de lenguaje a nivel local o en entornos de nube.
El equipo también integra una tarjeta de red NVIDIA ConnectX-7, que posibilita enlazar dos unidades para manejar modelos de hasta 405 mil millones de parámetros.
En cuanto a conectividad, la miniestación ofrece Wi-Fi 7, cuatro puertos USB 3.2 Tipo-C, puerto HDMI, Ethernet y candado Kensington para mayor seguridad física.
Nacionales
Lluvias y tormentas por influencia de vaguada y onda tropical
El Ministerio de Medio Ambiente informó que este lunes el cielo permanecerá nublado durante la mañana, con lluvias dispersas en la zona central y occidental, especialmente en la franja volcánica y alrededores de las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo. Los vientos soplarán del este y noreste, entre 8 y 18 km/h, generando un ambiente fresco.
Por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado sobre la cadena montañosa norte y la cordillera volcánica, con lluvias y tormentas dispersas de moderada intensidad, principalmente en el centro y occidente del país. En el resto del territorio se registrarán lluvias puntuales en zonas cercanas a montañas. Los vientos variarán del sur y este, entre 10 y 20 km/h, y el ambiente será cálido.
Durante la noche, las lluvias y tormentas de moderada intensidad continuarán, concentrándose en la franja norte y zona oriental, con énfasis en La Unión, San Miguel, Usulután y Morazán. Los vientos serán del noreste y este, entre 10 y 20 km/h, manteniendo un ambiente fresco.
Las condiciones climáticas estarán dominadas por la influencia de una vaguada y el paso de una onda tropical.
Nacionales
Vehículo cae a quebrada en Usulután; conductor huyó del lugar
Un accidente de tránsito fue reportado la noche del viernes en la zona de Puerto El Flor, distrito de Puerto Parada, en el departamento de Usulután.
De acuerdo con información preliminar, el conductor de un vehículo perdió el control, volcó y terminó en el fondo de una quebrada. Tras el percance, el responsable abandonó la escena.
Equipos de emergencia localizaron en el lugar una bicicleta, lo que generó incertidumbre sobre si había más personas involucradas en el incidente.
Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni fallecidas. Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente y dar con el paradero del conductor.
Nacionales
El Salvador cierra sin homicidios el 14 de septiembre
Según la Policía Nacional Civil (PNC), se «finalizó el domingo 14 de septiembre, con 0 homicidios en el país».
Con el dato anterior, septiembre estaría registrando 11 días con cero homicidios reportados de la siguiente manera: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 y 14.
Las once jornadas sin asesinatos registradas en este mes se suman a los 27 días sin asesinatos de agosto, los 29 días sin muertes a causa de la violencia de julio, a las 25 jornadas con cero homicidios con que finalizaron junio, mayo y abril, cada uno, los 22 días sin asesinatos con los que cerró marzo, a las 26 jornadas de febrero y las 25 reportadas por las autoridades en enero para totalizar 214 en lo que va del año.
Cabe mencionar que el país ha alcanzado más de 1,000 días sin registrar homicidios durante la gestión del presidente Nayib Bukele, por medio del Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción.
En la actualidad, El Salvador se posiciona como uno de los países más seguros de la región, tras ser el más violento.