Nacionales
El Salvador cierra sin homicidios el 14 de septiembre
Según la Policía Nacional Civil (PNC), se «finalizó el domingo 14 de septiembre, con 0 homicidios en el país».
Con el dato anterior, septiembre estaría registrando 11 días con cero homicidios reportados de la siguiente manera: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 y 14.
Las once jornadas sin asesinatos registradas en este mes se suman a los 27 días sin asesinatos de agosto, los 29 días sin muertes a causa de la violencia de julio, a las 25 jornadas con cero homicidios con que finalizaron junio, mayo y abril, cada uno, los 22 días sin asesinatos con los que cerró marzo, a las 26 jornadas de febrero y las 25 reportadas por las autoridades en enero para totalizar 214 en lo que va del año.
Cabe mencionar que el país ha alcanzado más de 1,000 días sin registrar homicidios durante la gestión del presidente Nayib Bukele, por medio del Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción.
En la actualidad, El Salvador se posiciona como uno de los países más seguros de la región, tras ser el más violento.
Nacionales
Lluvias y tormentas por influencia de vaguada y onda tropical
El Ministerio de Medio Ambiente informó que este lunes el cielo permanecerá nublado durante la mañana, con lluvias dispersas en la zona central y occidental, especialmente en la franja volcánica y alrededores de las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo. Los vientos soplarán del este y noreste, entre 8 y 18 km/h, generando un ambiente fresco.
Por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado sobre la cadena montañosa norte y la cordillera volcánica, con lluvias y tormentas dispersas de moderada intensidad, principalmente en el centro y occidente del país. En el resto del territorio se registrarán lluvias puntuales en zonas cercanas a montañas. Los vientos variarán del sur y este, entre 10 y 20 km/h, y el ambiente será cálido.
Durante la noche, las lluvias y tormentas de moderada intensidad continuarán, concentrándose en la franja norte y zona oriental, con énfasis en La Unión, San Miguel, Usulután y Morazán. Los vientos serán del noreste y este, entre 10 y 20 km/h, manteniendo un ambiente fresco.
Las condiciones climáticas estarán dominadas por la influencia de una vaguada y el paso de una onda tropical.
Nacionales
Vehículo cae a quebrada en Usulután; conductor huyó del lugar
Un accidente de tránsito fue reportado la noche del viernes en la zona de Puerto El Flor, distrito de Puerto Parada, en el departamento de Usulután.
De acuerdo con información preliminar, el conductor de un vehículo perdió el control, volcó y terminó en el fondo de una quebrada. Tras el percance, el responsable abandonó la escena.
Equipos de emergencia localizaron en el lugar una bicicleta, lo que generó incertidumbre sobre si había más personas involucradas en el incidente.
Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni fallecidas. Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente y dar con el paradero del conductor.
Nacionales
Detienen a motociclista ebrio tras accidente que dejó un lesionado en Ciudad Arce
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Eduardo Saravia Crespin, de 46 años, en Ciudad Arce, La Libertad, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito la tarde del domingo.
De acuerdo con el informe policial, Saravia Crespin conducía una motocicleta bajo los efectos del alcohol, registrando 160° de alcohol en sangre, cuando provocó una colisión que dejó a otro motociclista lesionado.
El detenido será procesado por los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor, mientras las autoridades continúan con las investigaciones del caso.
En Ciudad Arce, La Libertad Centro, capturamos a Eduardo Saravia Crespin, de 46 años de edad.
Este sujeto ocasionó un accidente de tránsito esta tarde, mientras conducía una motocicleta con 160° de alcohol, donde resultó un motociclista lesionado.
Será remitido por lesiones… pic.twitter.com/rucjPj2JnG
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 15, 2025